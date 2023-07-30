Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?8 комментариев
Появились кадры первой захваченной шведской БМП CV-90 в зоне СВО
Появились кадры первой трофейной шведской БМП CV-90 в зоне спецоперации
Бронемашина была подбита российским бойцом выстрелом из ручного противотанкового гранатомета, командир БМП CV-90 погиб, а выжившие члены украинского экипажа сбежали. Машина была эвакуирована бойцами ЗВО в тыл.
На кадрах, которые появились в распоряжении агентства, виден след от попадания гранаты РПГ в правый борт – броня CV-90 прожжена кумулятивной струей, передает РИА «Новости».
Снаружи CV-90 имеет тактический знак ВСУ – белый равноконечный крест. БМП накрыта маскировочной сетью и теплоизолирующим материалом, чтобы снизить видимость в тепловизонные приборы.
Внутри машины часть надписей на шведском была продублирована для ВСУ на русский язык, в частности таким образом подписано место наводчика, где располагался украинский военный.
Ранее российские военнослужащие во время боя на Краснолиманском направлении впервые захватили шведскую боевую машину пехоты Combat Vehicle 90 (CV-90).