Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.7 комментариев
В Казахстане опровергли информацию об отправке своей военной техники в Россиию
Минобороны Казахстане опровергло информацию об отправке своей военной техники в Россию
Министерство обороны Казахстана опровергло информацию, распространенную в соцсетях, об отправке своей военной техники в Россию, отметив, что эта техника является собственностью третьей страны и доставлялась в Россию для ремонта.
По сообщению ведомства, сведения о якобы отправке казахстанской военной техники в Россию не соответствуют действительности. В минобороны Казахстана уточнили, что эта техника не имеет отношения к Республике Казахстан, является собственностью третьей страны и в рамках международных договоренностей направлялась для проведения планового ремонта в Россию через территорию Казахстана, передает ТАСС.
В пресс-службе напомнили, что с 27 августа 2022 года в Казахстане введен и по настоящее время действует запрет на экспорт вооружения и военной техники.
Напомним, в феврале в минобороны Казахстана заявили, что сообщения о якобы отправке военной техники из Казахстана на Украину не соответствуют действительности.