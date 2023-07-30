В Казахстане опровергли информацию об отправке своей военной техники в Россиию

Минобороны Казахстане опровергло информацию об отправке своей военной техники в Россию

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению ведомства, сведения о якобы отправке казахстанской военной техники в Россию не соответствуют действительности. В минобороны Казахстана уточнили, что эта техника не имеет отношения к Республике Казахстан, является собственностью третьей страны и в рамках международных договоренностей направлялась для проведения планового ремонта в Россию через территорию Казахстана, передает ТАСС.

В пресс-службе напомнили, что с 27 августа 2022 года в Казахстане введен и по настоящее время действует запрет на экспорт вооружения и военной техники.

Напомним, в феврале в минобороны Казахстана заявили, что сообщения о якобы отправке военной техники из Казахстана на Украину не соответствуют действительности.