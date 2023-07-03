Политолог: Хакасии нужен руководитель с опытом работы и связями на федеральном уровне

Политолог Гагарин назвал конкурентные преимущества Сергея Сокола в борьбе за пост главы Хакасии

«Хакасия занимает 62 место в стране по уровню жизни регионов. Более 18% жителей находятся за чертой бедности. Поэтому республике нужен сильный лоббист и управленец», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин.

«Депутат Госдумы и кандидат на пост главы Республики Хакасия Сергей Сокол демонстрирует высокий уровень своих лоббистских возможностей. Мы это видим по тем встречам, которые он проводит, и по вопросам, которые там обсуждаются. Все действия Сокола направлены на решение проблем, связанных с не лучшей социально-экономической ситуацией в регионе», – сказал Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.

«Если посмотреть социологические исследования по итогам 2022 года, то мы увидим, что Хакасия занимает 62 место в стране по уровню жизни регионов. Более 18% жителей находятся за чертой бедности. Поэтому республике нужен сильный лоббист и управленец, обладающий опытом работы и связями на федеральном уровне», – отметил собеседник.

«Помимо управленческого опыта, Сокол обладает высокими личными качествами. Он участвовал в специальной военной операции. Все это создает привлекательный образ кандидата, готового работать над региональными проблемами», – рассуждает эксперт.

«В электоральном плане у Сокола действительно большие возможности. Его отношение к региону, искреннее желание решать все насущные вопросы и проявление соучастия к проблемам жителей дают преимущество перед другими кандидатами, в том числе и перед действующим главой», – заключил Гагарин.

В пятницу Сергей Сокол на встрече с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым обсудил ряд значимых для жителей региона природоохранных проектов. Речь шла о сохранении природных богатств Хакасии, ликвидации свалок, развитии чистых технологий и экологических видов транспорта.

Также на минувшей неделе Сокол провел встречу с полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым. Как написал он в своем Telegram-канале, речь шла о приоритетах развития регионов Сибири, мерах, направленных на социально-экономическое развитие республики.



Кроме того, Сокол встретился с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко. В своем Telegram-канале депутат Госдумы отметил, что «удалось обсудить несколько важнейших для нашего региона тем», а также выразил Кириенко слова благодарности за то внимание, что он уделяет развитию Республики Хакасия.

В начале июня делегаты партийной конференции «Единой России» поддержали кандидатуру Сокола на пост губернатора Хакасии. В минувшую среду завершился этап по выдвижению кандидатов. Документы в избирком подали шестеро кандидатов: действующий глава региона Валентин Коновалов (КПРФ), Сергей Сокол (ЕР), депутат Верховного совета Хакасии Михаил Молчанов (ЛДПР), депутат Верховного совета республики Ольга Ширковец («Справедливая Россия – за правду»), кандидат от партии «Родина» Алексей Хабаров и кандидат от партии «Коммунисты России» Владимир Грудинин.

52-летний Сокол награжден орденом Мужества, он полгода прослужил добровольцем в зоне специальной военной операции на передовой и командовал расчетом аэроразведки БАРС «Каскад». В конце сентября 2022 года Сокол написал заявление в адрес Минобороны и руководства ЕР с просьбой отправить его добровольцем в зону СВО и уже в октябре уехал в учебную часть на боевое слаживание. В январе он продлил контракт.

Ранее Сокол работал в органах исполнительной власти и в оборонной промышленности, занимал посты заместителя губернаторов Красноярского края и Иркутской области, возглавлял заксобрание Иркутской области. В 2020 году он стал депутатом Госдумы VII созыва, в 2021 году избрался депутатом Госдумы VIII созыва от Хакасии.

Действующий глава Хакасии Валентин Коновалов оказался в конце списка глав субъектов России за май-июнь 2023 года, список составил центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг».

