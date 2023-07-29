Путин: Договоренности с Турцией о нахождения там боевиков «Азова» были

Путин: Договоренности с Турцией о нахождения там отпущенных из плена боевиков «Азова» были

Tекст: Ольга Никитина

«Договоренности были, других комментариев не будет», – передает ТАСС ответ президента на вопрос о договоренностях между двумя странами и о том, как возвращение боевиков «Азова» на Украину повлияет на его отношения с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Путин подчеркнул, что выход России из зерновой сделки никак не связан с передачей Турцией командиров «Азова» Украине. «Одно с другим никак не связано», – заверил президент.

Кроме того, глава государства сообщил, что тема создания на турецкой территории газового хаба остается на повестке дня. Он подчеркнул, что проект предполагает не хранение огромных объемов газа, а создание электронной торговой площадки.

Также Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о том, что они встретятся. «Или он к нам приедет, или я к нему съезжу, посмотрим. Он меня приглашал еще вот до [президентских и парламентских] выборов [в Турции], но потом мы решили, что лучше этого не делать, чтобы никто не спекулировал на эту тему», – сказал президент. «Но мы так и не договорились где – либо у нас, либо в Турции. Посмотрим», – добавил российский лидер.

Путин также сообщил, что запланировал телефонный разговор с Эрдоганом на среду.

Ранее в Турции сообщили, что дали Москве объяснения по вопросу передачи киевскому режиму боевиков «Азова».