Украинский военный сдался в плен под Донецком на груженом ПЗРК автомобиле

Украинский военный сдался в плен ВС России на донецком направлении на груженом ПЗРК автомобиле

Tекст: Антон Никитин

Представитель силовых структур ДНР рассказал, что пару дней назад российским вооруженным силам сдался в плен украинский боец, который приехал, что называется, не с пустыми руками, а на автомобиле, который был загружен переносными зенитными ракетными комплексами, передает ТАСС.

Сдавшийся в плен Максим Тищенко оказался бойцом взвода радиолокационной разведки зенитно-ракетного дивизиона 54-й механизированной бригады, уроженцем Луганской Народной Республики.

По информации представителя силовых структур ДНР, в кузове автомобиля, на котором к позициям российских сил приехал украинский военнослужащий, обнаружили порядка 20 комплексов ПЗРК.

В понедельник врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинские военные после начала «контрнаступления» стали массово сдаваться в плен.