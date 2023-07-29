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Украинский военный сдался в плен под Донецком на груженом ПЗРК автомобиле
Украинский военный сдался в плен ВС России на донецком направлении на груженом ПЗРК автомобиле
В плен российским силам на донецком направлении добровольно сдался украинский военнослужащий на автомобиле, груженом переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК), сообщил представитель силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР).
Представитель силовых структур ДНР рассказал, что пару дней назад российским вооруженным силам сдался в плен украинский боец, который приехал, что называется, не с пустыми руками, а на автомобиле, который был загружен переносными зенитными ракетными комплексами, передает ТАСС.
Сдавшийся в плен Максим Тищенко оказался бойцом взвода радиолокационной разведки зенитно-ракетного дивизиона 54-й механизированной бригады, уроженцем Луганской Народной Республики.
По информации представителя силовых структур ДНР, в кузове автомобиля, на котором к позициям российских сил приехал украинский военнослужащий, обнаружили порядка 20 комплексов ПЗРК.
В понедельник врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинские военные после начала «контрнаступления» стали массово сдаваться в плен.