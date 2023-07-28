Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.6 комментариев
Цивилева рассказала об отдыхе детей участников СВО в лагере в Подмосковье
Глава фонда «Защитники Отечества» Цивилева посетила лагерь в Подмосковье для детей участников СВО
В детском лагере «Литвиново» в Подмосковье отдыхают дети участников спецоперации. За лето 2023 года его должны посетить около 3 тыс. детей, сообщила председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Цивилева вместе с вице-губернатором Московской области Ириной Каклюгиной и Героем России, членом наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Алексеем Романовым посетила детский лагерь «Литвиново» в Подмосковье.
Как указала она в своем Telegram-канале, по решению губернатора Андрея Воробьева здесь отдыхают дети участников СВО. По ее словам, в лагере «прекрасная природа, инфраструктура и хорошее питание», а также для детей подготовлена широкая программа творческих и спортивных занятий, каждый ребенок находит себе занятие по душе.
Цивилева рассказала, что с ребятами поговорили «об истории России, славных подвигах героев Отечества разных эпох, о которых должен знать каждый», и вместе спели «Алые паруса». Она добавила, что от команды фонда передали лагерю спортивный инвентарь.