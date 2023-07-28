Губернатор: В больницы после ЧП в Таганроге попали девять человек

Tекст: Кристина Цыцура

По словам главы региона, в центре Таганрога взорвалась украинская ракета, погибших нет, за помощью к медикам обратились 15 человек, у всех легкие травмы от осколков, передает ТАСС.

В больницы города доставлено девять человек, состояние пострадавших медики оценивают как средней и легкой степени тяжести. На месте работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Само здание пострадало, так как были разрушены стена, кровля и ряд строений.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ ударили по Таганрогу модернизированной ракетой С-200.