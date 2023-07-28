Об участии во Всемирном фестивале молодежи объявили 35 африканских стран

Tекст: Валентина Григоренко

Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева заявила, что Россия и Африка связаны давней историей крепких дружеских отношений, в том числе и в сфере молодежной политики – множество студентов из стран Африканского континента обучаются в российских вузах и строят свое будущее в России. По ее словам, фестиваль станет важным шагом для развития международного сотрудничества между российской и африканской молодежью.

Молодежь африканских стран также пригласили к участию во Всемирном фестивале молодежи в рамках деловой программы Второго саммита и Экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка». В ходе презентации гендиректор Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Екатерина Антонова познакомила африканских гостей с концепцией и смыслами крупнейшего международного молодежного события.

Далее на полях форума прошла панельная дискуссия «Инициаторы перемен: молодежные проекты и долгосрочное сотрудничество», посвященная перспективам взаимодействия российской и африканской молодежи. Участники обсудили вопросы студенческого обмена, создания кадрового потенциала будущих африканских лидеров и возможности для развития молодежной политики на межгосударственном уровне.

Антонова отметила, России и Африке важно выстраивать взаимодействие на равноправной основе и создавать как можно больше подобных площадок для прямого диалога молодежи. Она заявила о готовности российской молодежи выступить на профильных мероприятиях в Африке и пригласила молодых людей из африканских стран принять участие в международных событиях, проводимых в России, среди которых Международный молодежный форум «Евразия Global», Второй Казанский глобальный молодежный саммит, Международный фестиваль современной мусульманской культуры, Международный конгресс молодых ученых Организации исламского сотрудничества, Международная премия #МЫВМЕСТЕ.

Антонова добавила, что Россия открыта для молодежи всего мира и особенно для стран Африки, отметив, как важно для России, с одной стороны, доносить объективную информацию о стране до африканской молодежи, а с другой – знакомить российскую молодежь с богатством и большим разнообразием культур и традиций народов государств Африканского континента.