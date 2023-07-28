Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.3 комментария
Об участии во Всемирном фестивале молодежи объявили 35 африканских стран
Представители из 35 стран Африки выразили желание участвовать во Всемирном фестивале молодежи в 2024 году в России, наибольший интерес проявлен в Кении, Нигерии, Гамбии, Гане, Руанде, Бенине и Танзании. За первый месяц работы заявочной кампании уже более 10 тыс. человек подали заявки на ВФМ–2024, сообщили в пресс-службе Всемирного фестиваля молодежи.
Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева заявила, что Россия и Африка связаны давней историей крепких дружеских отношений, в том числе и в сфере молодежной политики – множество студентов из стран Африканского континента обучаются в российских вузах и строят свое будущее в России. По ее словам, фестиваль станет важным шагом для развития международного сотрудничества между российской и африканской молодежью.
Молодежь африканских стран также пригласили к участию во Всемирном фестивале молодежи в рамках деловой программы Второго саммита и Экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка». В ходе презентации гендиректор Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Екатерина Антонова познакомила африканских гостей с концепцией и смыслами крупнейшего международного молодежного события.
Далее на полях форума прошла панельная дискуссия «Инициаторы перемен: молодежные проекты и долгосрочное сотрудничество», посвященная перспективам взаимодействия российской и африканской молодежи. Участники обсудили вопросы студенческого обмена, создания кадрового потенциала будущих африканских лидеров и возможности для развития молодежной политики на межгосударственном уровне.
Антонова отметила, России и Африке важно выстраивать взаимодействие на равноправной основе и создавать как можно больше подобных площадок для прямого диалога молодежи. Она заявила о готовности российской молодежи выступить на профильных мероприятиях в Африке и пригласила молодых людей из африканских стран принять участие в международных событиях, проводимых в России, среди которых Международный молодежный форум «Евразия Global», Второй Казанский глобальный молодежный саммит, Международный фестиваль современной мусульманской культуры, Международный конгресс молодых ученых Организации исламского сотрудничества, Международная премия #МЫВМЕСТЕ.
Антонова добавила, что Россия открыта для молодежи всего мира и особенно для стран Африки, отметив, как важно для России, с одной стороны, доносить объективную информацию о стране до африканской молодежи, а с другой – знакомить российскую молодежь с богатством и большим разнообразием культур и традиций народов государств Африканского континента.