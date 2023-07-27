Эксперты: Освобождение от налога на гранты стимулирует развитие общественно-значимых проектов

Эксперты обсудили законопроект, освобождающий физлица от НДФЛ при получении грантов

В ходе экспертизы проекта общественники отметили, что гранты как физическим лицам, так и организациям предоставляются, как правило, в сфере поддержки образования, науки, культуры, развития гражданского общества, других общественно важных направлений. Предоставление возможности не платить налог на доходы физических лиц с таких грантов как их получателям, так и непосредственным участникам, способствующим реализации грантовых проектов, позволит направить больший объем средств на реализацию мероприятий по указанным направлениям, считают в экспертном сообществе, сообщается на сайте ОП.

Так, член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов, инициатор проведения общественной экспертизы Александр Терновцов подчеркнул, что грантовые денежные средства, получаемые участниками конкурса, направляются на помощь незащищенным слоям населения, благоустройство территорий, сохранение исторической памяти и на реализацию многих иных социально значимых целей и задач.

Освобождение получателей грантовых средств от налогообложения, по его мнению, представляется вполне оправданным и обоснованным, так как позволит направить большую сумму денежных средств непосредственно на реализацию общественно значимых проектов. Безусловно, такие поправки приведут к выпадающим доходам тех бюджетов, в которые зачисляется НДФЛ. Но, поскольку НДФЛ – это часть бюджета и должен направляться в конечном итоге на решение социальных проблем и вопросов местного значения, рассматриваемые денежные средства будут также направлены на решение данных вопросов, просто в ином формате и иным способом.

Одним из приоритетных направлений государственной политики назвал волонтерскую деятельность член комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов, советник комитета семей воинов Отечества по правовым вопросам Евгений Машаров. Данный законопроект позволит поддержать ее на качественно новом уровне, убежден он.

По его словам, не менее четверти участников таких грантовых конкурсов – жители малых городов и сел, поэтому средства пойдут и на развитие и улучшение качества жизни на местных территориях.

От общественных палат регионов поступил ряд предложений и замечаний к законопроекту, они обобщены. В ближайшее время по итогам мероприятия будет подготовлено заключение, которое учтет все предложения, представленные в рамках общественной экспертизы, и будет направлено в Государственную думу.