Цена нефти марки Brent превысила 84 доллара за баррель впервые с апреля

Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».4 комментария
Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».4 комментария
Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.16 комментариев
Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.26 комментариев
Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство родившемуся в США хоккеисту московского «Динамо» Бреннану Менеллу.
Нигер после переворотов в Мали и Буркина-Фасо был ключевым ориентиром Франции в районе Сахеля. Поэтому смена руководства в Ниамее может ослабить позиции Парижа и повернуть африканское государство в сторону Москвы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала африканист Тамара Андреева. Ранее военные Нигера объявили об отстранении президента республики Мохамеда Базума.
Украинская саблистка Ольга Харлан получила черную карту и будет дисквалифицирована на срок до двух месяцев из-за своего отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.
В скором времени в африканских странах откроются новые представительства российских медиа, заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе обращения к участникам Второго медиафорума руководителей ведущих информационных агентств Россия – Африка.
Россия считает Бурунди своим надежным другом на Африканском континенте, сегодняшние переговоры предоставляют еще одну возможность для обсуждения планов по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, сказал президент Владимир Путин на встрече с коллегой из Бурунди Эваристом Ндайишимийе.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE превысила 84 доллара за баррель впервые с 19 апреля 2023 года.
Российская компания «АвтоВАЗ» намерена возобновить сборку автомобилей Lada в Египте, заявил глава компании Максим Соколов.
Отличившиеся в боях в зоне специальной военной операции на Запорожском направлении получат государственные награды, заявил президент Владимир Путин на саммите Россия – Африка.
В Музее Победы поименно вспомнили детей-жертв войны в Донбассе. В пространстве экспозиции «Обыкновенный нацизм» государственные и общественные деятели зачитали имена погибших на территории Донецкой народной республики детей.
Военные в США и на Украине уже даже не делают никаких прогнозов по украинскому контрнаступлению, баланс сил на стороне России, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на чиновника из США.
Попытка украинских войск закрепиться северо-восточнее села Работино в Запорожской области сорвана, украинские боевики разбиты и отступили, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По уточненным данным, жертвами падения вертолета Ми-8 в Республике Алтай стали четыре человека, двое считавшихся погибшими ранее покинули борт самостоятельно, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Президент России Владимир Путин заявил о значительных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при последней атаке.
Россия готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставить шести африканским государствам по 25-50 тыс. тонн зерна, сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.
Переворот в Нигере может привести к остановке поставок урана во Францию. А Париж в них очень нуждается. Кроме того, мятежники могут искать союзника в лице России, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее в Нигере произошел военный переворот.
Николаевское подполье сообщило подробности о российских ударах возмездия за теракт на Крымском мосту
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее говорил об одном попадании – по гостинице «Ингул», в которой базировались иностранные наемники, а также украинские военнослужащие. Однако источник РИА «Новости» сообщил о трех аналогичных базах, которые были ликвидированы в результате российских ударов.
В частности, прилет был зафиксирован по курорту Коблево, расположенному в Николаевской области на побережье Черного моря между Одессой и Очаковом. По информации активиста подполья, с началом СВО туда заселили иностранных наемников и «нациков с Западной Украины».
Еще одно попадание произошло в районе отеля «Кристалл» и базы отдыха «Голубой Факел» в том же районе на черноморском побережье Николаевской области. По словам источника, дорогу к месту разбитого расположения боевиков перекрыли, но разбирать завалы не решились, поскольку опасались нового прилета. Ждали, как сообщил активист, несколько часов, в результате чего число жертв возросло в разы.
Трупы, по его словам, вывозили в тентовых грузовиках на протяжении двух дней, их отправляли в Одессу. Причем, как рассказали в подполье, «с упаковкой трупов никто не заморачивался», тела складывали, «как мешки с картошкой, друг на друга».
Говоря об ударе по расположению наемников в гостинице «Ингул» 20 июля, источник сообщил, что туда «прилетела четко российская ракета, а потом ракета украинского ПВО». Завалы, по его словам, тоже разбирали долго.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях российских ударов возмездия за теракт на Крымском мосту.
Вице-спикер Госдумы Чернышов опубликовал записку Жириновского о виновных в развале российского авиапрома в 1990-е
В своем Telegram-канале Чернышов процитировал записку, в которой говорится, что в 1990-е годы США путем подкупа чиновников и бизнесменов развалили авиапром России. Рабочую заметку Жириновский писал для правительственного часа с министром транспорта в 2019 году.
«В 90-е годы США путем подкупа чиновников и бизнесменов развалили авиапром России. Сейчас он восстанавливается, но где расследование, кто конкретно соучастники развала и как они наказаны?»? – писал Жириновский.
По словам Чернышова, уничтожение советской авиапромышленности является для него личной и семейной трагедией, потому что его отец много лет собирал советские широкофюзеляжные лайнеры Ил-86 и Ил-96. Также он добавил, что Россия не сможет двигаться вперед, если не сделает выводов из случившегося в 1990-е.
Ранее Чернышов опубликовал записи Жириновского, в которых тот говорит, что в 2025 году необходимо ожидать объединение русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум к 2040 году.
Они рассказали ТАСС, что взрывная волна ощущалась на северо-западе украинской столицы.
Воздушная тревога в Киеве длится уже два часа, в настоящее время она объявлена на всей территории страны.
Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области в западной части Украины в среду вечером произошли взрывы. Кроме того, поступили сообщения о взрывах в Днепропетровской и Кировоградской областях.
Россия решила не выступать на Совбезе ООН из-за отказа допустить докладчика по преследованию УПЦ
Россия отказалась выступать в знак протеста против попытки Британии отсечь докладчика Гедеона, кандидат полностью соответствует критериям Организации, заявил Полянский, передает ТАСС. Он подчеркнул, что епископ обладает компетенцией по вопросу повестки заседания.
В среду в СБ ООН проходит два заседания по Украине, первое созвано по запросу России из-за преследований УПЦ. Позднее пройдет запрошенное киевским режимом заседание по зерновой сделке.
Судья МУС Томоко Аканэ, выдавшая ордер на арест президента России, объявлена в розыск
В базе уголовного розыска МВД сказано, что японка Томоко Аканэ разыскивается по статье УК РФ. По какой именно, не уточняется, передает ТАСС.
Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина. В Кремле подчеркивали, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.
Как рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров, прокурор МУС принял решение об «ордере» на арест президента России в результате давления со стороны англосаксов. Данный «документ», по словам главы российского внешнеполитического ведомства, «состряпан» в обход всех процедур и с небывалой скоростью.
В ролике солдаты НАТО заходят в дом к немецкой семье и выносят все ценные вещи, вынимая даже сережки из ушей женщины и объясняя это нуждами Украины. Женщина в форме на стену вешает портрет президента Украины Владимира Зеленского, а затем заставляет семью приветствовать его в манере фашисткой Германии – «хайль, Зеленский», передает РИА «Новости».
«Ваш дом в НАТО? Смиритесь с НАТО в вашем доме», – таким финальным слоганом заканчивается ролик. В видео обращают внимание на то, что Германия передала Украине 2 млрд евро.
Ранее Кильский институт мировой экономики в Германии сообщил, что Запад весной поставил Киеву значительно меньше военной техники, чем обещал, уровень западных обязательств по поддержке Украины также снизился по сравнению с предыдущими периодами.
Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что польская армия сравняет Львов с землей
«Если мы (США – прим. ВЗГЛЯД) решим шепнуть полякам: мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова… Что произойдет?» – спросил Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted и сам же ответил на этот вопрос, выразив уверенность в том, что город «легко сравняют с землей».
Украинских военных, по мнению Макгрегора, «разнесут в пух и прах», если ВСУ не предоставят мощную противовоздушную и противоракетную оборону, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.
Зеленский заявил о попаданиях на территории Украины после серии взрывов
Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что «есть несколько попаданий». Других подробностей он не привел.
В свою очередь глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что над территорией региона была сбита ракета. Из-за падения обломков произошел пожар, никто не пострадал, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось о мощном взрыве в Киеве. Кроме того, взрывы раздались в Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Хмельницкой областях.
Воздушная тревога, действовавшая по всей стране вечером среды, к 23.30 мск отменена. Такие данные опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения.
Командование «Юг»: В одном из портов Одесской области повреждено оборудование грузового терминала
Согласно сообщению командования, было повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов. Кроме того, зафиксирован взрыв в административном здании в порту, передает ТАСС.
При этом там не стали уточнять, об инфраструктуре какого именно порта идет речь.
Ранее в Одесской области поразили важный объект инфраструктуры.
Напомним, российские войска в последние дни нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева.
NYT: Украина начала основную фазу контрнаступления
По информации The New York Times, многие из военных, которые вступили в бой, обучались на Западе.
Источники газеты говорят, что в случае успеха новая операция будет продолжаться от одной до трех недель, передает РИА «Новости».
Газета The Washington Post в свою очередь пишет, что «цель таких шагов» украинского руководства пока «неясна». Неназванный американский чиновник сказал изданию, что нет уверенности в том, что действия украинской стороны являются важным шагом.
Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что впервые за несколько недель ВСУ начали атаковать не «пушечным мясом», а подразделениями с бронетехникой, но в итоге им пришлось отступить.
В Конгрессе США прошли первые слушания о существовании НЛО и контактах с ними
При этом Груш подчеркнул, что говорить об этом подробнее на открытых слушаниях он не может. Под присягой он также заявил, что знает о секретных программах, связанных с внеземными технологиями, во многом превосходящими возможности США, передает Lenta.Ru.
Груш подчеркнул, что он, а также другие сотрудники ЦРУ сталкивались с НЛО. Кроме него в слушаниях участвовали бывший адмирал Дэвид Фрейвор и военный пилот в отставке Райан Грейвз. По словам последнего, в 2014 году во время учений недалеко от Вирджинии он столкнулся с неопознанным темным объектом с прозрачной сферой. Грейвз подчеркнул, что похожее явление наблюдали более 30 человек из его группы.
Кроме того, по его словам, правительство США готовит репрессии против самого Груша и его коллег за правду об НЛО.
Ранее Груш заявил, что американские власти в рамках секретной военной программы получили космические корабли внеземного происхождения.
Певица в 1990 году получила музыкальную премию «Грэмми» за альбом I Do Not Want What I Haven't Got. Всего она выпустила 10 студийных альбомов, передает РИА «Новости».
У О'Коннор ранее было диагностировано биполярное расстройство, а в 2016 году появлялось сообщение о попытке покончить с собой, но его опровергли.
В 2022 году ее 17-летний сын Невиим Неста Али Шейн О'Коннор покончил с собой, после чего певицу госпитализировали.
Лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл «завис» на 20 секунд во время ответа журналистам
Помощники объяснили произошедшее легким головокружением 81-летнего законодателя, пишет Telegram-канал «РИА Новости США».
Придя в себя, Макконнелл заверил, что с ним все в порядке. Он добавил, что способен исполнять возложенные на него обязанности.
Вскоре после инцидента Макконнелл сообщил, что президент США Джо Байден справлялся о его самочувствии. Сенатор повторил, что он «в порядке», но на вопросы о том, осматривал ли его врач, не ответил, передает ТАСС.
Ранее Макконнелл почти шесть недель отсутствовал в Сенате после падения, в результате которого получил сотрясение мозга.
Добавим также, что регулярно вызывает вопросы состояние здоровья действующего президента США Джо Байдена, который является самым пожилым президентом за всю историю США. Несмотря на критику в этой связи, он собирается баллотироваться на второй срок.
Япония сочла «несправедливым» решение России объявить в розыск судью МУС Аканэ, выдавшую «ордер» на арест Путина
Генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно, в частности, назвал несправедливым решение предпринимать меры в отношении связанных с МУС лиц. Он добавил, что Токио проведет с МУС консультации по вопросу того, как реагировать на действия России, передает РИА «Новости».
Ранее судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала «ордер на арест» российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, была объявлена в розыск МВД.
В Кремле не раз подчеркивали, что Россия не признает юрисдикцию МУС и любые его решения являются для Москвы ничтожными с точки зрения права.
ФСБ обнаружила следы взрывчатки на борту сухогруза ВМО River, следовавшего через Керченский пролив
Сотрудники ФСБ 26 июля обнаружили очередное иностранное гражданское судно, которое могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на Украину, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС.
Следы взрывчатки – динитротолуола и тротила – были найдены в трюме и на поверхности спасательной шлюпки сухогруза ВМО River, который следовал из турецкого порта Синоп через Керченский пролив в Ростов-на-Дону, где на судно должны были загрузить зерно. По данным ФСБ, с начала лета сухогруз дважды заходил в украинский порт Рени в Одесской области.
После обнаружения следов взрывчатки судну запрещен проход под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив.
Ранее на борту иностранного сухогруза, следовавшего из турецкого порта в Ростов-на-Дону за зерном, также были обнаружены следы взрывчатки, при этом в мае судно находилось в украинском порту Килия.