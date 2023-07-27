Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».3 комментария
Украинского депутата решили лишить мандата за отдых на Мальдивах
Депутаты Рады проголосовали за отзыв мандата депутата «Слуги народа» Юрия Аристова после публикаций фото с отдыха на Мальдивах, сообщил парламентарий Ярослав Железняк.
Парламент поддержал прекращение депутатских полномочий Аристова, сообщил Железняк, передает ТАСС.
До этого спикер Рады Руслан Стефанчук заявлял, что Аристов сам подавал заявление о сложении полномочий.
Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что Аристова могут лишить мандата из-за фото с Мальдив.
По данным госбюро расследований Украины (ГБР), в середине июля 2023 года Аристов был в одном из частных отелей на Мальдивах. Он выезжал с Украины 5 июля якобы на три дня в служебную командировку в Польшу.
СМИ Украины сообщали, что парламентарий зимой 2022 года также отдыхал на острове Занзибар.