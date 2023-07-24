Минэнерго: Подрыв «Северных потоков» показал важность защиты энергообъектов

Минэнерго: Защита энергетической инфраструктуры вышла на первый план из-за безнаказанной диверсии на «Северных потоках»

Евросоюз до сих пор не завершил расследование диверсий на «Северных потоках», поэтому на передний план сейчас вышли вопросы защиты энергетической инфраструктуры, заявил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

Сорокин заявил на министерской встрече стран G20 в Индии, что вопросы энергетической безопасности и защиты инфраструктуры, особенно после умышленной безнаказанной диверсии против магистральных газопроводов «Северный поток», которые находятся на территории Евросоюза, и пока еще не расследованы, вновь вышли на передний план, передает ТАСС.

Первый заместитель министра энергетики России также отметил, что негибкая линия ряда западных стран, к сожалению, показывает, что они не руководствуются высшими интересами человечества. В то же время Сорокин выразил благодарность за поддержку тем странам, которые придерживаются объективного взгляда на происходящее, и уверены, что общая цель может быть достигнута путем консенсуса признания реальных проблем.

Он выразил уверенность, что предлагаемая странами Запада идея достижения климатической нейтральности не является справедливой, так как они более 100 последних лет были наибольшими производителями выбросов, а теперь навешали ярлыки на различные источники энергоресурсов и указывают пути развития всем остальным.

Напомним, 12 июля постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Европу в показательном бездействии при расследовании диверсии на «Северных потоках» и попытках затянуть время, чтобы замести следы истинных виновников преступления.