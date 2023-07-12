Небензя обвинил Европу в попытке замести следы взорвавших «Северные потоки»

Небензя раскритиковал страны Европы за показательное бездействие при расследовании диверсии на «Северных потоках»

Показательное бездействие стран Европы при расследовании диверсии на «Северных потоках» свидетельствует о попытках затянуть время, чтобы замести следы истинных виновников преступления, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Небензя на заседании Совета Безопасности ООН отметил «показательную формулировку» от Швеции: «Дальнейшее расследование покажет, может ли кто-то быть заподозрен в совершении этого преступления и после этого привлечен к ответственности за него». Как отметил Небензя, судя по этой цитате, Швеция, представители которой «первыми прибыли на место происшествия», с самого начала не ставит перед собой цели установления виновных. «Разумеется, ни о какой неотвратимости наказания в этих обстоятельствах речи не идет», – приводит его слова РИА «Новости».

Небензя полагает, что Германия, Дания и Швеция «вследствие усилий», предпринятых Россией, «начали осознавать, что не просто игнорируют запросы» Москвы, но и «пренебрегают мнением» СБ – дискуссии за закрытыми дверями «четко показали» растущее «непонимание и неудовлетворение из-за отсутствия какой-либо информации о ходе национальных расследований», передает ТАСС.

После очередной «желтой карточки» от большинства членов СБ Германия, Дания и Швеция представили коллективное письмо, сообщил постпред. Однако «оно также очень напоминает отписку и не может заменить полноценный брифинг», сказал Небензя. Россия намерена продолжать поднимать эту тему в СБ ООН, пока виновные не понесут ответственность, хотя, судя по письму, «такая задача перед тремя национальными расследованиями не ставится».

Небензя выразил уверенность, что «осуществить это преступление без прямого участия или хотя бы прикрытия государственного субъекта было попросту невозможно».

«Пока же мы оставляем за собой право проводить собственное расследование. В этом контексте мы обратили внимание на утверждение в письме властей Германии, Дании и Швеции о том, что доступ к месту преступления якобы открыт. Исходим из того, что в таком случае наши следственные органы и эксперты могут его самостоятельно и в любой момент обследовать в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой России уголовного дела по статье об акте международного терроризма», – сказал Небензя.

В свою очередь, заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что любые расследования по «Северным потокам» требуют сотрудничества с Россией. Китай выступает за профессиональное расследование диверсии. Гэн Шуан заявил, что надо скорее завершить следственные действия. «Мы до сих пор не получили конкретных выводов. Чем дольше будут длиться эти процессы, тем сложнее будет добраться до истины», – сказал он.

Напомним, в письме Дании, Швеции и ФРГ сообщается о подозрительном судне, на котором могли перевозить взрывчатку для терактов на «Северных потоках». Точный курс судна не установлен. Утверждается, что пока достоверно установить личности преступников и их мотивы невозможно, также невозможно установить, руководило ли организацией теракта государство или государственный субъект.