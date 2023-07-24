Омбудсмен Курской области: Ветераны потребовали запретить проигрывать в публичных местах песни «недружественных стран»

Уполномоченный по правам человека Курской области Владимир Фирсов рассказал о получении обращения от ветеранов боевых действий, которые потребовали прекратить трансляцию в публичных местах музыки «из недружественных стран, спонсирующих нацизм».

Омбудсмен рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что ветераны боевых действий из Курска в коллективном обращении попросили его принять меры по прекращению трансляции американских и западноевропейских песен в городских торговых центрах «Европа», «Манеж», «МегаГринн», «Олимпийский» и «Центральный универмаг», а также на открытых площадках ресторанов «Морской конек» и «Старый Тбилиси» и прочих публичных местах. По словам авторов обращения, в перечисленных местах даже в День Победы транслировалась музыка и песни «американских и западноевропейских исполнителей из недружественны стран, спонсирующих нацизм», сообщил «Коммерсант».

«При этом речь шла не о бессмертных музыкальных произведениях Баха, Бетховена, Штрауса, иностранной классической литературе и шедеврах живописи. Речь шла о недопустимости «слепого, рабского, тупого подражания западной культуре», – уточнил омбудсмен.

Фирсов подчеркнул, что отраслевым комитетам и министерствам Курска и Курской области следует задуматься над репертуаром не только музыкальных произведений, проигрываемых в торговых центрах, но над списком художественных фильмов, демонстрируемых в кинотеатрах города.

Обмудсмен в качестве примера предложил в это непростое время начать демонстрацию на экранах широко известного старшему поколению кинофильма «Русское поле», соединившего в себя величие подвига и любви русской женщины, матери с подвигом ее сына – русского солдата, ровесника наших защитников, вступивших в смертельную схватку с неонацизмом. Фирсов выразил уверенность, что просмотр этого кинофильма мог бы стать предметом широкого обсуждения в любой аудитории и, скорее всего, принесет гораздо больше пользы в деле патриотического и культурного воспитания подрастающего поколения. Омбудсмен уверен, что люди пошли бы на демонстрацию этого фильма и приняли участие в обсуждении содержания кинокартины, несмотря на наличие у всех дома компьютеров и интернета.

С учетом чрезвычайной важности вопроса и необходимости защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти уполномоченный по правам человека Курской области обратился с новым предложением в органы власти.

Напомним, в начале июня академик Ольга Васильева в комментарии газете ВЗГЛЯД отметила, что долгое время русский язык подвергался искажениям за счет западного влияния, однако в последнее время российские власти, в том числе президент Владимир Путин, сделали все необходимое, чтобы сохранить красоту языка для будущих поколений.