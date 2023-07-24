Мэр Абакана поблагодарил Турчака и Сокола за поддержку проекта реконструкции парка Победы

Парк Победы города Абакана стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и получит федеральный грант. Это стало возможным благодаря грамотному сопровождению проекта реконструкции парка со стороны первого заместителя председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрея Турчака и депутата Госдумы Сергея Сокола, сообщил глава города Алексей Лемин.

«Парк Победы – победитель! Только что во Владивостоке названы победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Абакан получит федеральный грант – 105 млн рублей – на благоустройство знакового для столицы Хакасии Парка Победы. Благодарю за поддержку нашего проекта первого заместителя председателя Совета Федерации Российской Федерации Андрея Турчака и депутата Государственной Думы Российской Федерации от Республики Хакасия Сергея Сокола. Во многом благодаря их грамотному сопровождению проекта реконструкции наш Парк Победы вышел в финал Всероссийского конкурса», – заявил находящийся сейчас во Владивостоке Лемин, сообщается на сайте khan19.ru.





Парк Победы был создан в Абакане около полувека назад, в нем традиционно проходит празднование Дня Победы. Проект масштабной реконструкции парка подготовили в 2022 году. Планируется, что в парке будет создана Аллея Великой Победы, построены часовня и выставочный павильон, здесь установят интерактивные стенды и обновят детскую площадку.



По замыслу авторов проекта, благоустройство парка предусматривает появление пространства с выставочным павильоном и стендами, где можно будет узнать об истории Великой Отечественной войны. А на Аллее Великой Победы создадут стелы, на которых размесят информацию о сражениях, воинах, полководцах, подвиге людей в тылу. Визуальную картину дополнят аудиосопровождением.

Реконструкция Парка Победы предусмотрена региональным блоком народной программы «Единой России». Данный проект Турчак поддержал в апреле этого года во время рабочего визита в Хакасию. «Это уникальный проект. Место памяти о Великой Отечественной войне, о ее героях. Знаковое место для всех жителей республики. Мы поддерживаем заявку муниципалитета и пригласим к участию в проекте благоустройства парка Российское военно-историческое общество», – сообщил секретарь Генсовета партии во время посещения парка.