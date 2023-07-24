США увеличили численность войск в Сирии в три раза

Al Watan сообщила об увеличении численности войск США в Сирии с 500 до 1,5 тыс. человек

Командование США перебросило в Сирию военную технику, а число американских войск в Сирии выросло с 15 июля с 500 до 1,5 тыс. человек, сообщают сирийские СМИ со ссылкой на источники в оппозиционных группировках.

В воскресенье из Ирака были переброшены американская военная техника и материально-технические средства, а также большая группа военных США. Колонны прошли через пограничный пункт «Эль-Валид» и въехали в провинцию Хасеке.

Американцы занимаются подготовкой курдских бойцов из «Сил демократической Сирии», охраняют аэродромы и нефтегазовые месторождения, передает ТАСС со ссылкой на Al Watan.

Сообщается, что США опасаются нападений проиранских ополченцев на американские военные объекты в Сирии в ближайшее время.

Напомним, Сирия вернулась в Лигу арабских государств. США раскритиковали решение Лиги арабских государств. Американские СМИ признают, что решение арабов «является свидетельством ослабления влияния США на Ближнем Востоке».