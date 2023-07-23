В США признали бессилие перед действиями российских истребителей в Сирии

Возможности США по сдерживанию поведения России в Сирии ограничены, США не должны воевать с Россией, считает бывший заместитель помощника госсекретаря в администрации экс-президента Барака Обамы Джоэл Рубин.

По его мнению, Россия, вероятно, продолжит испытывать США, особенно после того, как связь между двумя странами еще больше прервалась из-за конфликта на Украине, передает Fox News Digital.

Кроме того, главный редактор журнала Long War Journal Билл Роджио также считает, что США мало что могут сделать для сдерживания действий России, отмечая, что любое прямое столкновение с российскими войсками чревато эскалацией.

Напомним, замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов указывал, что истребители американской коалиции в Сирии пять раз нарушили сирийское воздушное пространство в районе Эт-Танф, где находятся международные воздушные трассы.

Также Гуринов отмечал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии. В частности, западные БПЛА вторгались в закрытую для полетов зону российско-сирийских учений.