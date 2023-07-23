Американские СМИ нашли предсказание Байдена о собственной смерти

NYP: Байден предсказывал свою смерть к 2020 году

Президент США Джо Байден, 30 лет назад занимавший пост сенатора, сделал «поразительное» предсказание, что к 2020 году его уже «не будет в живых», пишут американские СМИ, публикуя архивное видео 1991 года.

Выступление Байдена, во время которого прозвучало предсказание, проходило в Детройтском юридическом колледже. Он – тогда еще сенатор от штата Делавэр – рассказывал студентам о важности выборов судей Верховного суда США, которые служат пожизненно. Видео опубликовало издание The New York Post.

По его словам, решения, принятые судьями, будут оказывать влияния на события в стране «спустя много времени после ухода сенатора Байдена, президента Буша, после того, как администрация президента Рейгана будет забыта», передает РИА «Новости».

Нынешний президент США сказал, что если сенатор Дэвид Саутер «проживет, даст Бог», не меньше среднего возраста судей, он будет принимать знаковые решения в 2020 году. «Я уже, по всей вероятности, умру», – спрогнозировал Байден.

NYP отмечает, что в обоих случаях Байден допустил ошибку: судья Саутер ушел в отставку в 2009 году, а сам он жив и стал президентом США. При этом, добавляет издание, вряд ли тогда Байден мог бы предсказать возникающие вопросы о своей умственной и физической пригодности для работы на посту главы Белого дома.

Байден, который является самым пожилым президентом за всю историю США, вступил в должность 20 января 2021 года. Несмотря на критику его возраста и состояния его здоровья, он собирается баллотироваться на второй срок.