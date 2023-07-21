Минздрав Херсонской области: В регионе стабильная эпидемиологическая ситуация

В Херсонской области предпринимаются все необходимые меры для защиты здоровья местного населения

В Херсонской области не зафиксированы случаи вспышечной или массовой заболеваемости опасными кишечными инфекционными заболеваниями. Ситуация держится под контролем, ведется вакцинация населения, сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе Минздрава Херсонской области. Ранее в регион прибыли врачи из Мордовии для оказания помощи в проведении медосмотров.

«В связи с чрезвычайной ситуацией в Херсонской области усилен мониторинг заболеваемости. В настоящее время в регионе сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация – уровень заражения инфекциями, передающимися водным и пищевым путем, низкий», – сообщают в пресс-службе Минздрава Херсонской области.

«На данный момент не зафиксировано ни вспышечной, ни массовой заболеваемости опасными кишечными инфекционными заболеваниями, в том числе холерой и другими природно-очаговыми инфекциями. Лабораторных подтверждений о выделении возбудителей опасных болезней, в том числе холеры, во внешней среде также не обнаружено», – отмечают в ведомстве.

«По поручению врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо предпринимаются меры по недопущению распространения заболеваний. Процедуру вакцинации от кишечных инфекций прошли уже 13 тыс. 507 человек, из которых 667 – дети. Побочных эффектов не зарегистрировано. Иммунизация бесплатна для всех жителей региона», – подчеркивают в учреждении.

«Вакцинация граждан осуществляется на добровольной основе, однако для наилучшей защиты здоровья рекомендуется сделать три прививки: от гепатита А, дизентерии и брюшного тифа. Все врачи работают, не покладая рук. Сотрудники системы здравоохранения готовы обеспечить безопасность для местных жителей. Регион находится в надежных руках», – резюмируют в пресс-службе Минздрава Херсонской области.

Эпидемиологическая ситуация в Херсонской области остается в поле зрения после подрыва Каховской ГЭС. Роспотребнадзор проводит оперативный мониторинг и оценку инфекционной заболеваемости среди населения. Отбирались пробы питьевой и морской воды, воды из Северо-Крымского канала, воды поверхностных водоемов в зоне подтопления, донных отложений и грунта.

Ранее в Херсонскую область были направлены врачи из Мордовии для оказания помощи в проведении медосмотров. Об этом сообщает информационное агентство «НТА Приволжье». Как отмечает глава региона Артем Здунов, делегация докторов помогает жителям региона в Каланчакском округе.

В местной больнице находится шесть врачей из Мордовии: педиатры, хирурги, невролог и терапевт. При необходимости привлекаются специалисты онлайн: уже проведена телемедицинская консультация с региональными учреждениями. Как отмечает Здунов, доктора помогают местным работникам здравоохранения «выстроить систему медицинского учета граждан».

Недавно врачи из Мордовии получили благодарности главы республики за оказание помощи медицинским учреждениям Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения региона. Отмечается, что доктора из Саранска приняли около полторы тыс. детей, а также регулярно консультировали пациентов и помогали в проведении вакцинации.

Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.