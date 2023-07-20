Песков переадресовал МИД вопрос о ситуации вокруг зерновой сделки

Песков: Путин исчерпывающе объяснил ситуацию вокруг зерновой сделки, за подробностями следует обращаться в МИД

Президент Владимир Путин дал исчерпывающие объяснения по ситуации вокруг зерновой сделки, подробности по этому вопросу следует узнавать в МИД, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков переадресовал МИД вопрос, можно ли реанимировать зерновую сделку за оставшиеся три месяца действия меморандума между Россией и ООН.



«Все, что было по сделке, мы уже сказали. … Вчера исчерпывающие совершенно объяснения дал президент Путин, выступая на встрече с членами правительства», – отметил Песков, передает ТАСС.

Ранее Путин на совещании с членами правительства заверил, что Москва может возобновить зерновую сделку, если будут полностью выполнены все ранее данные ей обещания.

Напомним, Россия не стала продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов. При этом Киев пытается убедить другие страны, что сохранить зерновую сделку якобы получится и без России.