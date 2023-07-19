Росавиация заявила о штатной работе аэропортов Москвы

Росавиация: Аэропорты Москвы работают штатно, но есть небольшие задержки рейсов

Аэропорты Москвы работают в штатном режиме, несмотря на неблагоприятные погодные условия, но имеются незначительные задержки рейсов из-за увеличения времени обслуживания самолетов, сообщила пресс-служба Росавиации.

Согласно сообщению ведомства, несмотря на сложные погодные условия в Москве, аэропорты Московского авиаузла работают в штатном режиме, есть лишь незначительные задержки рейсов, связанные с увеличением времени обслуживания воздушных судов, передает ТАСС.

В пресс-службе подчеркнули: отмены рейсов и уходов самолетов на запасные аэропорты нет, обслуживание лайнеров и пассажиров идет в плановом порядке.

Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, треть от месячной нормы осадков выпала в Москве за минувшие сутки.

По его словам, в Москве за сутки выпало 24 мм дождя, что составляет 1/3 от всего месячного июльского объема небесной влаги.

«Основные дожди сегодня (будут) в первой половине дня, особенно в утренние часы. Постепенно они будут ослабевать и таким эхом отзываться до 18 часов, потом прекратятся полностью». В целом погода в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями. Ветер западный 5-10 м/с, с порывами до 13-18 м/с. Температура воздуха в столице прогреется до 18-20 градусов тепла, по области – до 16-21. «Это на шесть градусов ниже, чем должно быть по норме», – уточнил Тишковец.

Атмосферное давление будет расти и составит 736 мм ртутного столба (норма в Москве – 748 мм).