Wedge Infinity: Возвращение Трампа в Белый дом станет для Зеленского катастрофическим событием

Возвращение Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов может стать для Украины и ее президента Владимира Зеленского «катастрофическим событием», пишут японские СМИ.

Журналист Акира Сайто в статье для Wedge Infinity предупреждает, что в случае переизбрания Трампа Киев «быстро окажется в сложной ситуации», а положение Зеленского будет «под угрозой», передает ТАСС.

Японский журналист пояснил, что между Трампом и Зеленским сложились «не очень хорошие отношения».

Трамп ранее заявлял, что в случае победы на выборах прекратил бы украинский конфликт за сутки. Кроме того, он обещал, что будет требовать от Европы возмещения расходов, которые понесли Соединенные Штаты, оказывая поддержку Украине.