Голливудские актеры отказались от соглашения в 1 млрд долларов

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18 июля, вторник | Последнее обновление — 11:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ назвала объект, который пыталась взорвать задержанная в Угличе россиянка
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На роль альтернативных финансовых центров претендуют Китай, ОАЭ и ряд других развивающихся государств, в том числе из разрастающегося БРИКС. Если занимать можно в Шанхае, Гонконге и Дубае, и занимать в юанях и дирхамах, то и поводов хранить золото на Западе остается все меньше.
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Если на приглашение атлетов на Олимпиаду в Париже некая надежда еще есть, то итоговая форма приглашения вряд ли кому-то понравится. Вероятно, спортсменам предложат поучаствовать в Играх в обмен на критику СВО или действующего политического режима, но при этом позволят выступать только под нейтральным флагом и без гимна.
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Миклухо-Маклаю выпало защищать туземные народы в те времена, когда дорогу к «тотальному господству зла» прокладывали англичане. Сейчас, когда евгенику и нацизм возрождают американцы, его предостережения как никогда актуальны.
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Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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Уличный художник из Неаполя Йорит (настоящее имя Чиро Черулло) нарисовал в Мариуполе мурал – плачущую девочку – для поддержки жителей новых регионов России. «Сопротивление, которое нам следовало поддержать, в Донбассе против режима Киева» – так автор прокомментировал идею рисунка
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Голливудские актеры отказались от соглашения в 1 млрд долларов
Reuters: Голливудские актеры перед началом забастовки отказались от соглашения в 1 млрд долларов
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Крупнейшие телевизионные и киностудии предлагали голливудским актерам более 1 млрд долларов в качестве повышения компенсаций и пособий, но актерская гильдия от этих денег отказалась и объявила забастовку, сообщает Reuters.
Об отвергнутом соглашении Reuters сообщает со ссылкой на заявление представляющего ведущие американские медиакомпании Альянса продюсеров кинофильмов и телевидения (AMPTP), передает РИА «Новости» .
В AMPTP заявили, что утверждения профсоюза актеров по поводу того, что альянс продюсеров игнорирует их потребности, «является лицемерным».
Ранее Гильдия киноактеров и федерация артистов теле- и радиокомпаний США (SAG-AFTRA) начала забастовку, поскольку не смогла договориться с AMPTP об улучшении условий труда.
Как сообщал профсоюз, в пикетах по всей стране должны принять участие сотрудники Disney, Sony, Universal, Warner Bros., Fox, Netflix, Amazon, Paramount и других компаний.
На данный момент основными требованиями гильдии являются повышение минимальной оплаты труда, соцгарантии и защита прав представителей индустрии на фоне растущей популярности и возможностей искусственного интеллекта (ИИ). О поддержке забастовки заявили такие известные актрисы, как Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип.
Для восстановления Крымского моста решили построить временный
Вице-премьер Хуснуллин: Для восстановления Крымского моста будет построен временный 250-метровый мост
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Для работ по восстановлению Крымского моста необходимо строительство временного моста протяженностью 250 метров, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин после совещания у президента Владимира Путина.
По его словам, с этого моста будет вестись работа большегрузными кранами для подъема пролетов Крымского моста, передает ТАСС.
Хуснуллин пояснил, что предварительно планируется к 15 сентября «запустить один пролет автомобильного полотна», а после с него будет вестись работа по восстановлению второго пролета.
Вице-премьер отметил, что несколько сотен строителей и проектировщиков будут привлечены к работам по восстановлению моста в течение ближайших дней.
Ранее Хуснуллин заявил, что полностью запустить автомобильное движение по Крымскому мосту планируется к 1 ноября 2023 года.
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Путин пообещал ответ на теракт на Крымском мосту
Путин пообещал Украине ответ на теракт на Крымском мосту
Россия ответит на теракт на Крымском мосту, министерство обороны готовит необходимые предложения, заявил президент России Владимир Путин.
«Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», – заявил Путин в завершение совещания по ситуации с Крымским мостом, передает ТАСС.
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев несет ответственность за атаку морских беспилотников на Крымский мост.
Также Путин потребовал детально разобраться в случившемся на Крымском мосту.
В Брюсселе назвали последствия для Украины остановки зерновой сделки
Остановка зерновой сделки может спровоцировать новые запреты на его импорт с Украины, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
Он рассказал ТАСС, что остановка зерновой инициативы и экспорта зерна с Украины по морю приведет к тому, что потребуется практически удвоение объемов экспорта по суше. Новый приток зерна приведет к затовариванию рынков в Европе и новому падению закупочных цен на зерно, что и спровоцирует новые запреты на поставки зерна с Украины.
Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, а она сама остановлена. После этого Москва уведомила Анкару, Киев и ООН о возражении против продления зерновой сделки.
СМИ: Системы ПВО Украины истощены ракетными ударами России
Asia Times: ПВО Украины оказались в критическом состоянии
У украинских военных не получится получить преимущество на передовой даже при поставках новых систем противовоздушной обороны, полагает обозреватель Asia Times Габриэль Хонрада.
Украинская система ПВО подверглась последовательным ракетным и беспилотным ударам со стороны России, это истощило ограниченные запасы ВСУ, заявил Хонрада в статье для Asia Times, передает РИА «Новости».
Он отметил, что ВС России могут бить высокоточными ударами по военным объектам киевского режима, из-за этого системы ПВО Украины оказались в критическом состоянии.
Поставки НАТО бывших тайваньских и других комплексов ПВО не помогут контрнаступлению ВСУ. Россия продемонстрировала, что готова наращивать военное производство для более мощных ударов по западной технике, заключил обозреватель.
Ранее издание Chinatimes сообщало, что США выкупили у Тайваня списанные ЗРК средней дальности Phase III MIM-23 Hawk и ракеты к ним, чтобы направить на Украину.
Россия отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре
МИД: Россия отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре
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Москва с 18 июля отзывает гарантии безопасного судоходства в Черном море и сворачивает морской гуманитарный коридор, говорится в заявлении МИД.
«Год спустя итоги работы по реализации «черноморской инициативы» выглядят неутешительно», – заявили в МИД России.
Там напомнили, что сразу после начала реализации зерновой сделки вывоз украинского продовольствия вразрез с заявленными гуманитарными целями был практически сразу переведен на сугубо коммерческую основу и до последнего был направлен на обслуживание узкокорыстных интересов Киева и его западных кураторов. Так, за время работы «черноморской инициативы» в общей сложности было вывезено 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% (26,3 млн тонн) были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. В то же время на долю беднейших государств, в частности Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3% – всего 922 тыс. 92 тонны.
На этом фоне в МИД напомнили, что владельцами значительной части украинских пахотных земель (более 17 млн га) являются западные корпорации Cargill, DuPont и Monsanto, которые скупили украинские земли после снятия Киевом по требованию МВФ 20-летнего моратория на их продажу и стали главными бенефициарами от украинского зернового экспорта. Кроме того, европейцы, приобретающие по демпинговым ценам украинское продовольствие, затем перерабатывают его на своих производствах для дальнейшей перепродажи в качестве готовых товаров с высокой добавленной стоимостью.
Таким образом, указали в МИД, «западники, по сути, зарабатывают дважды – и на продаже, и на переработке зерна». «Помимо этого, США и ЕС спекулируют на ценах, создавая искусственный дефицит товаров, и вытесняют российскую сельхозпродукцию с мировых рынков через введение незаконных односторонних санкций», – добавили в ведомстве.
Кроме того, напомнили в министерстве, Киев под прикрытием реализации «черноморской инициативы» не раз совершал провокации и атаки против российских гражданских и военных объектов. В результате подконтрольные Киеву порты и открытый Россией безопасный коридор использовались для проведения террористических атак.
«Что касается Меморандума Россия – ООН, то он на деле так и не заработал. … Из пяти предусмотренных Меморандумом Россия – ООН системных задач не выполнено ни одной. «Россельхозбанк» не был переподключен к системе SWIFT, … ввоз в Россию запчастей и оборудования для производства сельхозпродукции и удобрений запрещен как товаров «двойного назначения», … зарубежные счета отечественных сельхозкомпаний «заморожены», несмотря на то, что западные санкции якобы не распространяются на продовольствие и удобрения», – заявили в МИД.
При этом «частично разблокированные средства «перекочевали» в карманы тех же западников в счет погашения кредитов и оплаты безвозмездных поставок наших удобрений».
«В этих условиях откровенного саботажа в реализации Стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения «черноморской инициативы» теряет смысл. … Российская сторона возражает против ее дальнейшего продления, о чем сегодня были официально проинформированы турецкая и украинская стороны, а также уведомлен Секретариат ООН. Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование СКЦ в Стамбуле. Без участия России «черноморская инициатива» прекращает свое функционирование с 18 июля», – отметили в МИД.
Там добавили, что западные союзники Киева могут вывозить украинское продовольствие через сухопутные коридоры. «Правда, при этом дешевое и некачественное зерно, поступающее без какого-либо контроля, рискует окончательно затопить европейские рынки, вызвав (и уже вызывая) протесты местных фермеров. Если это действительно волнует Брюссель, то еэсовцы вполне могут скупать его и вместо разговоров про борьбу с голодом начать направлять в нуждающиеся страны», – указали в дипведомстве.
Путин выразил уверенность в надежности участвующих в СВО «крепких ребят» из Сибири
Путин на встрече с иркутским губернатором Кобзевым выразил уверенность в надежности «крепких ребят» из Сибири
Президент России Владимир Путин при встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым выразил уверенность в надежности сибиряков, участвующих в специальной военной операции, и передал привет военнослужащим.
Кобзев подарил Путину групповую фотографию участников спецоперации. «Здесь самое главное, наверное, фраза, которую они написали: «Не подведем!» И они точно, будьте уверены, не подведут. Сибиряки – надежные ребята. … Они всегда отличались упорством, смелостью, храбростью», – сказал губернатор.
«Сомнений нет. … Крепкие ребята», – подтвердил президент. Путин несколько минут держал фотографию в руках, всматриваясь в лица военных, а затем переложил ее на свой рабочий стол.
Кобзев также передал от участников СВО президенту «слова благодарности, поддержки» и заверения, что они «всегда на страже Родины». «Привет им всем передавайте», – попросил глава государства, передает ТАСС.
Руководитель Иркутской области также доложил о поддержке военнослужащих и членов их семей, создании в области реабилитационного центра и помощи городу Кировску в ЛНР. «Прошу вас продолжать эту работу активно», – поручил президент.
Крым ночью пытались атаковать 28 дронами
Аксенов: Ночью на востоке Крыма силы ПВО сбили девять беспилотников, пострадавших нет
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Российская система ПВО в ночь на вторник, 18 июля, сбила на востоке Крыма девять беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что еще 19 БПЛА удалось подавить средствами РЭБ.
В результате попыток атаковать полуостров никто из жителей не пострадал, уточнил глава региона.
Аксенов выразил российским военным благодарность за службу. «Отработали четко и слаженно», – отметил он, призвав местных жителей сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам информации.
По уточненным данным Минобороны, опубликованным в Telegram-канале военного ведомства, уничтожены 17 беспилотников, которые пытались атаковать Крым. Еще 11 подавлены средствами РЭБ, говорится в сообщении. Там добавили, что в результате атаки украинских беспилотников жертв и разрушений на земле нет.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО в последние сутки уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов.
Песков: Москва знает, кто стоит за терактом в Крыму
Песков: Россия отдает отчет в коварстве киевского режима
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Москва знает о том, что за терактом на Крымском мосту и гибелью молодой семьи стоит Украина, российские власти знают о коварности киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сегодня киевский режим убил молодую семью, родителей девочки, девочка ранена. И об этом надо говорить, чтоб все это слышали. Это все дело рук киевского режима», – заявил Песков, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что Кремль не испытывает никаких иллюзий по поводу возможной причастности Запада к теракту на Крымском мосту. «Мы прекрасно знаем, насколько глубока координация киевского режима и Вашингтона и ряда европейских столиц, а также Североатлантического альянса. Мы прекрасно знаем, какой объем информации поступает из Североатлантического альянса, из Вашингтона в Киев на постоянной основе», – сказал Песков.
Говоря о ситуации с туризмом в Крыму, Песков отметил, что следует сохранять бдительность и собранность. «Все соответствующие службы, ведомства работают. Мы отдаем себе отчет в коварности киевского режима. ... Мы все будем работать и сохранять бдительность и собранность с тем, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий», – заявил Песков.
Он также заявил, что специальная военная операция будет продолжена, достижение всех ее целей в конечной перспективе станет ответом, в том числе на подрыв Крымского моста.
В ночь на понедельник украинские спецслужбы совершили террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными дронами. Повреждено дорожное полотно, опоры моста остались целы. Возбуждено дело о теракте. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
Охлобыстин рассказал про приходящего к пьяным демона Олега
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Актер Иван Охлобыстин рассказал, что раньше злоупотреблял спиртными напитками, но благодаря церкви смог избавиться от этой пагубной привычки.
Актер поделился в «Исповеди» на PREMIER, что чем он только не занимался в состоянии алкогольного опьянения. «На мотоцикле в метро въезжал, по мосту в парке Горького за мной полицейские бегали. Мы были большие проказники с супругой. Как-то на одном берегу Москвы договорились, что капитан баржи перевезет нас на другой берег. И мы отправили его за мороженым, а сами на этой барже уплыли. Ловили нас всеми средствами и пришвартовывали», – вспоминает он, передает Starhit.
Охлобыстин рассказал, что «в какой-то момент, когда пьешь, ты заканчиваешься, и приходит демон Олег, а что делает Олег – никто не знает». «Это все может и смертью закончиться. Олег сильный, хитрый, он может навредить», – добавил он.
«Однажды еду в машине, рядом подстаканник, в нем бутылка водки. И время от времени потягиваю. Я начал предпринимать шаги и постепенно от этого освобождался. Мы с женой Оксаной одновременно поняли, что сгорим: я огонек, она – Валькирия. И нас церковь спасла. Мы в ней нашли мир», – пояснил актер.
Сейчас артист служит Богу и не думает об алкоголе. К тому же все время Охлобыстин уделяет шести детям и двоим внукам.
«Наши детки знают, что самое главное Бог, Россия и семья. Все остальное – тлен, пустые домыслы и вкусовые пристрастия. Есть что-то, что я не смог бы им простить? Предательство семьи. А предательство семьи – это предательство Родины», – заключил Охлобыстин.
Ранее Певица МакSим сообщила поклонникам, что находится в клинике, где лечится от алкогольной зависимости уже довольно долгое время.
Пилот упавшего в море около Ейска Су-25 погиб
Глава Ейского района Бублик: Пилот упавшего в море Су-25 погиб
Пилот проводившего учебный полет штурмовика Су-25, упавшего в акваторию Азовского моря, погиб, заявил руководитель Ейского района Краснодарского края Роман Бублик.
Бублик вынес соболезнования от имени жителей района близким погибшего пилота, передает ТАСС.
До этого сообщалось, что пилот успел катапультироваться из самолета, он получил травмы, но остался жив, жертв и разрушений на земле не последовало.
В пресс-службе Южного военного округа уточняли, что, согласно предварительным данным, причиной крушения самолета мог стать отказ двигателя.
СК показал видео с места теракта на Крымском мосту
СК опубликовал видео с места атаки на Крымский мост
Следственный комитет России опубликовал видео последствий украинской ночной атаки на Крымский мост.
В ролике показана работа следователей. Видно, что пострадавшее в результате атаки дорожное полотно сильно наклонено, на проезжей части стоит помятый автомобиль.
В ночь на понедельник украинские спецслужбы совершили террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными дронами. Повреждено дорожное полотно, опоры моста остались целы. Возбуждено дело о теракте. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
Путин поручил оказать пострадавшей при теракте девочке необходимую помощь
Президент Владимир Путин на совещании по ситуации с Крымским мостом распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшей при теракте девочке.
Глава государства также поручил оказать помощь родственникам пострадавшей, передает ТАСС.
Также он отметил, что важно оказать поддержку людям, оказавшимся в трудном положении из-за перекрытия Крымского моста.
В совещании также участвует вице-премьер Марат Хуснуллин, ожидается, что он выступит с докладом.
Напомним, киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Названа причина падения Су-25 в Азовское море
Минобороны: Отказ двигателя мог стать причиной крушения Су-25 над Азовским морем
Штурмовик Су-25 потерпел крушение в ходе учебно-тренировочного полета в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
По предварительным данным, причиной аварии над акваторией Азовского моря около Ейска стал отказ двигателя, сообщили в ЮВО, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что пилот успел катапультироваться из самолета, жертв и разрушений на земле не последовало.
Украина захотела продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России
Президент Украины Зеленский намерен продолжить поставку зерна по Черному морю без участия России
Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России и ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции, сообщил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
Он заявил, что было два соглашения: Украина, Турция, ООН и Россия, Турция, ООН. По словам Никифорова, Москва расторгает свои договоренности с генсеком ООН (Антониу) Гутерришем и президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь Зеленского подчеркнул, что с Россией у Украины не было договоренностей по зерновой сделке. По его словам, президент Украины дал распоряжение МИД подготовить официальные сигналы ООН и Турции для ответа с их стороны продолжать украинскую инициативу.
Ранее в Брюсселе заявили, что остановка зерновой сделки может спровоцировать новые запреты на его импорт с Украины.
В российском МИД заявили, что Москва с 18 июля отзывает гарантии безопасного судоходства в Черном море и сворачивает морской гуманитарный коридор.
Между тем стало известно, что компании могут начать отказывать в страховании судов, следующих в порты Украины, после выхода России из зерновой сделки из-за отсутствия безопасности.
Напомним, пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, а она сама остановлена.
После этого Москва уведомила Анкару, Киев и ООН о возражении против продления зерновой сделки.
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Идущим на Украину судам отказали в страховке после выхода России из зерновой сделки
Идущим на Украину судам отказали в страховании после выхода России из зерновой сделки
Компании могут начать отказывать в страховании судов, следующих в порты Украины, после выхода России из зерновой сделки из-за отсутствия безопасности.
Источник ТАСС предположил, что направляющимся судам в украинские порты откажут в страховании. Маловероятно, что кто-то согласится из-за отсутствия гарантий безопасности страховать такие суда.
Ранее в российском МИД заявили, что Москва с 18 июля отзывает гарантии безопасного судоходства в Черном море и сворачивает морской гуманитарный коридор.
Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, а она сама остановлена. После этого Москва уведомила Анкару, Киев и ООН о возражении против продления зерновой сделки.
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