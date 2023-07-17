Стала известна цель пытавшегося выкрасть образцы анализов Саакашвили польского врача

Гендиректор больницы назвала цель пытавшегося выкрасть образцы для анализов Саакашвили польского врача

Польский нейрохирург Артур Заачинский пытался незаконно вынести из тбилисской клиники «Вивамеди» образцы для анализов экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили, чтобы провести исследования исключительно в его собственной лаборатории, сообщила гендиректор больницы Нино Надирадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В прямом эфире телекомпании «Имеди» она сказала, что представители пенитенциарной службы Минюста заподозрили, что польский врач «что-то вынес из палаты» после осмотра отбывающего шестилетнее заключение Саакашвили.

Во время проверки выяснилось, что он спрятал в обувь завернутые в бумагу образцы волос и ногтей Саакашвили.

«Мы не должно смеяться над этим, так как неясно, какой был замысел, – отметила Нино Надирадзе. – Врач настаивал на проведении исследований в его собственной лаборатории в Польше».

Гендиректор клиники отметила, что «до этого при официальных свидетелях у Саакашвили уже взяли на анализы образцы волос, ногтей, бровей и так далее».

Нино Надирадзе подчеркнула, что польские врачи «остались довольны ситуацией в клинике и лечением Саакашвили».

«Они сказали, что абсолютно согласны с нашим лечением. Посмотрели диагнозы и рекомендовали включить препарат для улучшения аппетита», – сообщила Нино Надирадзе.

Тем временем вызванный в МИД Грузии для объяснений исполняющий обязанности посла Польши в Грузии Мариуш Жакма покинул ведомство без комментариев.

Арестованный в октябре 2021 года бывший президент был переведен в клинику в мае прошлого года, жалуясь на ухудшение состояния здоровья. ЕСПЧ отклонил ходатайство его адвокатов о вывозе на лечение за границу.