Посол Польши вызван в МИД Грузии из-за скандала с попыткой похитить анализы Саакашвили

Посол Польши в Грузии вызван в МИД страны для объяснений по поводу попытки похитить образцы анализов экс-президента, гражданина Украины Михаила Саакашвили, который находится в клинике «Вивамеди» и был осмотрен группой польских врачей по инициативе премьер-министра этой страны Матеуша Моравецкого, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В этой группе было три врача, и один из них, нейрохирург, попытался спрятать образцы в обуви, но был задержан охраной.

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе предположил, что это было сделано для «дальнейших манипуляций и фальсификаций».

Арестованный в октябре 2021 года бывший президент был переведен в клинику в мае прошлого года, жалуясь на ухудшение состояния здоровья. ЕСПЧ отклонил ходатайство его адвокатов о вывозе на лечение за границу.