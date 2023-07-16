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В Турции предложили ввести санкции за нарушение зерновой сделки
ТАСС: В деловых кругах Турции предложили ввести санкции за нарушение обязательств по зерновой сделке
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Судя по заявлениям российской стороны, шансов на продление черноморской зерновой инициативы все меньше и меньше, однако они есть, если в соглашениях предусмотреть санкции за нарушение договоренностей, заявил источник в деловых кругах Турции.
Источник ТАСС отметил, что в случае угрозы введения санкций никому не будет выгодно их нарушать.
По его словам, от «модернизации» зерновой сделки в выигрыше окажутся все ее участники.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений все еще не выполнены.
Согласно расчетам на основе данных ООН, в случае прекращении зерновой сделки Украина может потерять примерно полмиллиарда долларов в месяц.
В Польше оказались шокированы ситуацией с украинским зерном
Профессор Варшавского университета Артышак назвал шокирующими объемы импорта украинского зерна в Польшу
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Объемы украинского зерна, которые ввозятся в Польшу, являются шокирующими, заявил профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак.
Артышак в интервью изданию Rzeczpospolita сообщил, что за весь прошлый год импорт украинского зерна в Польшу вырос в 168 раз в сравнении с показателями за 2021 год, а ввоз кукурузы увеличился за тот же период в 300 раз. Кроме того, сообщил профессор, за первые четыре месяца 2023 года в Польшу было ввезено в 610 раз больше украинской пшеницы, чем за аналогичный период 2022 года, передает РИА «Новости».
Польский профессор признался, что результаты подсчетов об импорте зерновых с Украины его шокировали. При этом данные, отметил он, скорее всего, не учитывают импорт в Польшу «технического» зерна. По его словам, такое название придумали, чтобы обходить погранконтроль и ускорить процедуры ввоза.
Артышак сообщил, что скупочные компании сейчас не заключают контракты, надеясь, что 15 сентября запрет на импорт зерновых с Украины будет отменен, и у них появится возможность закупать еще более дешевое зерно. Такой сценарий он назвал крахом для польских фермеров.
Напомним, ЕК официально продлила до 15 сентября запрет на поставки зерна с Украины в пять стран ЕС, включая Польшу.
Между тем польские фермеры потребовали запретить ввоз в республику замороженной малины и клубники с Украины.
Стало известно, что Байден пообещал Эрдогану в обмен на прием Швеции в НАТО
Президент США Джо Байден якобы предложил главе Турции Тайипу Эрдогану финансовую помощь от МВФ в размере 11–13 млрд долларов в обмен на ратификацию членства Швеции в НАТО, заявил американский публицист Сеймур Херш.
«Байдену нужна была победа, а Турция испытывает острый финансовый кризис», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию Херша.
Напомним, ранее Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО в ответ на активацию переговоров о безвизовом режиме между Турцией и ЕС.
Эрдоган захотел обсудить с Путиным закупку самолетов-амфибий
Эрдоган захотел обсудить с Путиным закупку самолетов-амфибий для тушений пожаров
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Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным при личной встрече закупку у России самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров.
Турецкие власти выделили Управлению по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) 100 млн лир на закупку вертолетов и самолетов, заявил Эрдоган, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что Анкара намеревается закупить у Москвы несколько самолетов-амфибий, поскольку они «существенно влияют на тушение пожаров». Эрдоган уточнил, что планирует обсудить этот вопрос при личной встрече с Путиным.
Закупка двух-трех самолетов повысит эффективность борьбы с пожарами в лесах, сказал он.
На большей части турецкой территории пришла жара, температура превышает 30 градусов, в пятницу ожидается пик с температурой до 44 градусов в нескольких регионах.
В феврале 2023 года российские самолеты Бе-200 тушили в Турции появившиеся после землетрясений пожары возле населенного пункта Яхачи и порта Искендерун.
Турция заявила, что объяснилась перед Россией по передаче Киеву главарей «Азова»
Спикер правящей партии Турции Челик: Анкара дала объяснения России по передаче Киеву «азовцев»
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Турецкие власти дали Москве объяснения по вопросу передачи киевскому режиму боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России), сообщил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.
Челик в интервью телеканалу Haberturk сообщил, что турецкая сторона «привела соответствующие объяснения». По его словам, по итогам прошедшей беседы «ситуация прояснилась», в настоящее время напряженности в отношениях России и Турции нет, передает РИА «Новости».
При этом спикер правящей партии Турции не стал уточнять, кто и когда привел доводы официальной Анкары.
Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что намеревается переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу выдачи киевскому режиму боевиков нацбата «Азов».
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что ситуация с передачей Турцией Киеву командиров нацбатальона «Азов» нехорошо характеризует турецкую сторону.
Политолог: Пурра словами о «турецких обезьянах» озвучила отношение Северной Европы к Турции
Политолог Трухачев: Финны на турок смотря свысока
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Скандал с финским министром, вероятно, завершится ее отставкой, но не изменит истинного отношения Северной Европы к Турции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее в МИД Финляндии извинились за слова министра финансов о «турецких обезьянах».
«Скорее всего, финскому министру финансов Риикке Пурре придется уйти в отставку после слов о «турецких обезьянах», поскольку в европейской культуре с оскандалившимися политиками принято поступать именно так. Исключением могут быть только премьер-министры, руководители внешнеполитического и оборонного ведомств», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.
«Но важно понимать, что финны на турок смотря свысока. Это обусловлено тем, Финляндия считает себя образцовой страной с точки зрения соблюдения прав человека и европейских ценностей. А Турция, в их понимании, совсем иная. Обычно это отношение хорошо скрывают за личиной политкорректности, но тут вот вырвалось», – отметил собеседник.
«Если говорить об отношении к туркам в Европе в целом, то Швеция и Финляндия считают, что могут себе позволить практически все. При этом финны стоят на ступеньку ниже шведов, поэтому ведут себя чуть тише. В свою очередь шведы – часть «ядра» европейской цивилизации, поэтому могут позволить себе не просто разговаривать свысока, а буквально плевать на то, что думает какая-то там Турция», – добавил он.
«Стокгольм уверен – с помощью денег, оружия и политического влияния он может даже в одиночку прогнуть Анкару. Финны из-за несопоставимости ресурсов так пока не мыслят. Примечательно, но те же немцы, например, в силу своего прошлого более сдержаны», – рассуждает Трухачев.
«Вместе с тем финскому министру, скорее всего, сделают замечание, она принесет извинения. При этом опасаться за свою безопасность Пурре тоже не стоит, заявление не повлечет за собой каких-то митингов или погромов. Тут повод должен быть более серьезным. А вот дипломатические действия возможны. Вероятно, Турция вызовет посла Финляндии в МИД и выразит ему протест», – заключил эксперт.
Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен принесла главе МИД Турции Хакану Фидану извинения за слова министра финансов Риикки Пурры о «турецких обезьянах». Валтонен в Twitter (соцсеть заблокирована в России) поблагодарила Фидана за «плодотворные переговоры». Она заверила, что высказывания нынешнего министра финансов «не отражают ценностей» Финляндии «и никогда ими не будут». Также Валтонен заявила, что ее страна «высоко ценит отношения с Турцией на двусторонней основе и в качестве союзника».
Министр финансов Финляндии от ультраправой партии «Истинные финны» до того, как заняла пост в кабмине, написала в гостевой книге блога нынешнего спикера парламента Юсси Халла-ахо о «турецких обезьянах».
Напомним, Пурру заподозрили в написании расистских комментариев в соцсетях в 2008 году под псевдонимом «riikka». Сама Пурра не подтвердила и не опровергла написание скандальных постов, но принесла извинения. Она отметила, что не сожалеет о том, что «выражала себя способами, которые сегодня бы не приняла», но все-таки попросила прощения за «глупые комментарии», сделанные 15 лет назад, а также за вред и негодование, которые они причинили. Пурра также выразила надежду, что о ней будут судить по ее работе на посту.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как финнов заставляют ненавидеть Россию, и кто вошел в состав нового правительства Финляндии, уже успевшего отметиться антироссийскими заявлениями.
В Турции допустили возможность отклонения заявки Швеции в НАТО
Парламент Турции может не одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО в случае нарушения обещаний США и ЕС
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Турция пока не сказала «да» членству Швеции в НАТО, а только согласилась открыть путь к процессу, заявил представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.
«Прошу быть точнее в формулировках и в понимании процесса: сейчас речь не идет о том, что мы сказали «да» членству Швеции, мы открыли двери процесса, путь к членству», – сообщил Челик в интервью телеканалу Haber, передает РИА «Новости»
По его словам, процесс оценивания турецким парламентом заявки Швеции на членство в НАТО состоится, скорее всего, в октябре-ноябре. При этом подчеркивается, что если обещания Анкаре не будут выполнены, то ожидается, что парламент Турции не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО.
Ранее востоковед Кирилл Семенов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что членство Стокгольма в организации до сих пор остается под вопросом.
В Кремле призывали Анкару не носить розовые очки, так как Турцию в НАТО не хотят видеть.
Госдеп: США были бы вне себя от радости в случае продления зерновой сделки
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Соединенные Штаты «очень надеются» на то, что Россия согласится продлить черноморскую зерновую инициативу, заявил спецпосланник Госдепартамента по глобальной продовольственной безопасности Кэри Фаулер.
Фаулер признался, что американская сторона «была бы вне себя от радости, если бы черноморскую зерновую инициативу продлили», передает ТАСС.
При этом в Госдепе допустили, что Москва не станет продлевать сделку, срок которой истекает уже на следующей неделе. По его словам, соответствующие признаки «прослеживаются по средствам массовой информации».
Боевые действия, добавил Фаулер, ухудшили состояние крупной части земель сельскохозяйственного назначения на Украине, они подвергаются обстрелам и заминированы.
Фаулер также выразил надежду, что Турция будет содействовать продлению зерновой сделки. Роль Анкары, по оценке американской стороны, «была незаменимой».
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что Россия продлит зерновую сделку после того, как будут выполнены все обязательства перед нашей страной.
Песков: Россия не делала никаких заявлений по продлению зерновой сделки
Песков заявил об отсутствии заявлений России по продлению зерновой сделки
Российская сторона не делала никаких заявлений по продлению зерновой сделки, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу.
«Никаких заявлений на этот счет с российской стороны не было», – цитирует Пескова РИА «Новости».
До этого в пятницу СМИ сообщали со ссылкой на президента Турции Тайипа Эрдогана, что глава Российского государства Владимир Путин якобы «согласился на продление зерновой сделки».
В пятницу Эрдоган заявил, что у него и у Путина общие позиции по зерновой сделке.
Эрдоган собрался поговорить с Путиным до истечения зерновой сделки
Спикер правящей партии Турции Челик: Эрдоган планирует поговорить с Путиным до истечения срока зерновой сделки
Президент Турции Тайип Эрдоган собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным до того, как истечет срока действия зерновой сделки, сообщил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.
Челик в интервью телеканалу Haberturk сообщил, что разговор глав России и Турции ожидается.
Зерновая сделка истекает 17 июля.
При этом ожидается отметил, что кризиса в двусторонних отношениях на фоне того, что Анкара согласилась ускорить процесс ратификации протокола о приеме Швеции в НАТО, не ожидает. Челик напомнил, что российский и турецкий лидеры «всегда находили общий язык по чувствительным вопросам», передает ТАСС.
Кроме того, он напомнил, что в Турции не исключают визита Путина, который, как сообщал ранее Эрдоган, может состояться в августе.
Между тем замглавы МИД России Сергей Вершинин в среду, 12 июля, провел телефонные переговоры с турецким коллегой Бураком Акчапаром. В ходе разговора обсуждались вопросы выполнения зерновой сделки, говорится в сообщении МИД России в Telegram.
Также Вершинин провел телефонный разговор с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспен по ее инициативе. Российская сторона подчеркнула необходимость выполнения меморандума Россия – ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта, который рассчитан на три года.
Ранее Челик сообщал, что турецкие власти дали Москве объяснения по вопросу передачи киевскому режиму боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России). Перед этим Эрдоган заявил, что намеревается переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу выдачи киевскому режиму боевиков нацбата «Азов».
Нефтесервисная корпорация SLB прекратила поставки оборудования в Россию
Нефтесервисная корпорация SLB заявила о полном прекращении поставок оборудования в Россию
Одна из крупнейших в мире нефтесервисных корпораций SLB заявила, что полностью прекратила поставки оборудования и технологий в Россию.
В заявлении компании, которая прежде называлась Schlumberger, говорится, что такое решение принято «в связи с расширением международных санкций», передает ТАСС.
Отмечается, что поставки в Россию оборудования и технологий SLB из США, Британии, ЕС и Канады были приостановлены ранее.
19 марта 2022 года Schlumberger на фоне событий на Украине объявила, что прекращает инвестировать и внедрять технологии в свою деятельность на территории России.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что замещение транснациональных корпораций, которые ушли с российского рынка, стало стимулом для российского бизнеса. Глава государства подчеркивал, что Россия «никого не выгоняла», у компаний был выбор.
Эрдоган заявил о поддержке Байденом сделки по истребителям F-16
Президент Турции Эрдоган: Администрация Байдена демонстрирует протурецкую позицию по сделке с истребителями F-16
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что администрация президента США Джо Байдена демонстрирует протурецкую позицию по сделке с истребителями F-16.
Эрдоган после саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что Турция и США прежде всего являются союзниками по НАТО, двумя важными странами, которых связывает стратегическое партнерство, передает РИА «Новости».
Он отметил, что встреча с Байденом была очень продуктивной и продлилась около 1 часа 15 минут. Эрдоган также выступил с утверждением, что Байден и его администрация якобы демонстрируют протурецкую позицию по сделке с истребителями F-16. По словам Эрдогана, Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен заверили лидера Турции в своей последовательности в этом вопросе.
Тем временем источник телеканала TRT в Минобороны Турции сообщил, что ведомство ожидает позитивного результата переговоров с США о продаже и модернизации американских истребителей F-16, а также конкретных шагов в этом направлении, передает ТАСС.
Источник также отметил, что «процесс идет», не уточнив, о чем конкретно идет речь.
В военном ведомстве Турции также отметили, что продолжается работа с Британией в сфере оборонной промышленности. Кроме того, в министерстве подчеркнули, что следят за результатами дискуссий, проведенных на саммите НАТО в Вильнюсе, о снятии экспортных ограничений, в частности, на поставки Канадой продукции для производства вооружений.
Источник телеканала в Минобороны Турции назвал практику введения экспортных ограничений союзниками Анкары неуместным и неприемлемым, подчеркнув, что это негативно сказывается на силе и эффективности НАТО. Он пообещал, что в ведомстве будут следить за исполнением решений, принятых на саммите в Вильнюсе.
Накануне Байден пообещал продать Турции истребители F-16.
Турция поддержала расширение НАТО
Представитель администрации президента Турции Алтун выступил в поддержку «географического расширения НАТО»
Турция поддерживает географическое расширение НАТО «не против какой-то определенной страны», а в стремлении обеспечить стабильность, заявил глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.
Алтун заявил, что НАТО должно быть «полномасштабной организацией безопасности», его расширение – это «ключ к долгосрочному миру и стабильности», передает РИА «Новости» со сылкой на Middle East Eye.
При этом Алтун подчеркнул, что его страна «никогда не чуралась самых сложных операций альянса в разных уголках мира». Он заявил, что мир становится «все более нестабильным». Как утверждает Алтун, в мире, «полном угроз и новых видов военных действий», Турция дает отпор «новым вызовам, поддерживая стратегическую ориентацию НАТО». Он заверил, что Турция остается критически важным партнером и надежным союзником альянса.
Напомним, турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после присоединения Турции к Евросоюзу. В ответ Стокгольм пообещал лоббировать интересы Анкары в ЕС. Представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик отметил, что Турция пока не сказала «да» членству Швеции в НАТО, а только согласилась открыть путь к процессу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал Анкаре не носить розовые очки насчет Европы, поскольку ее там не хотят видеть.
Турция ввела запрет на выдачу ВНЖ иностранцам в Стамбуле
Во всех районах Стамбула введен запрет на выдачу вида на жительство иностранцам сообщает турецкая пресса.
В городе проживает свыше 1 млн 294 тыс. иностранных граждан, власти решили ввести запрет на выдачу ВНЖ иностранцам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Milliyet
Отмечается, однако, что выдачу могут одобрить «в случае необходимости».
Изначально речь шла о запрете на выдачу ВНЖ в определенных районах города, но позже запрет распространили на весь Стамбул.
Эрдоган заявил о намерении ускорить переговорный процесс по евроинтеграции Турции
Президент Турции Эрдоган заявил о намерении ускорить переговорный процесс по евроинтеграции
Анкара намерена ускорить переговорный процесс, связанный со вступлением Турции в Евросоюз в качестве полноправного участника, сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
По его словам, в ЕС прослеживается положительная атмосфера относительно оживления процесса евроинтеграции Турции, в ближайшее время переговоры по обновлению отношений в рамках таможенного союза будут ускорены, передает ТАСС.
Эрдоган также отметил, что это окажет позитивный эффект на турецкую экономику и позволит преодолеть дистанцию в вопросе безвизового режима.
Ранее Эрдоган заявил: вступление Швеции в НАТО станет возможным после присоединения Турции к Евросоюзу. В ответ Стокгольм пообещал лоббировать интересы Анкары в ЕС. Затем Столтенберг сообщил, что Турция все-таки согласилась на вступление Швеции в НАТО, однако востоковеды считают, что Эрдоган может по-прежнему затягивать решение данного вопроса.
Песков: В планах Путина нет телефонного разговора с Эрдоганом
Представитель Кремля Песков: В планах Путина нет телефонного разговора с Эрдоганом
Российский лидер Владимир Путин в ближайшие дни не планирует переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, при необходимости такой разговор будет организован, передает ТАСС.
Ранее представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил, что Эрдоган собирается провести переговоры с Путиным до того, как истечет срок действия зерновой сделки.
Генсек ООН Антониу Гутерриш направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо по сохранению зерновой сделки.
Путин при этом сообщал, что Россия продлит зерновую сделку после того, как будут выполнены все обязательства перед нашей страной.