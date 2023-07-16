В Турции предложили ввести санкции за нарушение зерновой сделки

Политолог: Пурра словами о «турецких обезьянах» озвучила отношение Северной Европы к Турции

Политолог Трухачев: Финны на турок смотря свысока

Скандал с финским министром, вероятно, завершится ее отставкой, но не изменит истинного отношения Северной Европы к Турции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее в МИД Финляндии извинились за слова министра финансов о «турецких обезьянах».

«Скорее всего, финскому министру финансов Риикке Пурре придется уйти в отставку после слов о «турецких обезьянах», поскольку в европейской культуре с оскандалившимися политиками принято поступать именно так. Исключением могут быть только премьер-министры, руководители внешнеполитического и оборонного ведомств», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

«Но важно понимать, что финны на турок смотря свысока. Это обусловлено тем, Финляндия считает себя образцовой страной с точки зрения соблюдения прав человека и европейских ценностей. А Турция, в их понимании, совсем иная. Обычно это отношение хорошо скрывают за личиной политкорректности, но тут вот вырвалось», – отметил собеседник.

«Если говорить об отношении к туркам в Европе в целом, то Швеция и Финляндия считают, что могут себе позволить практически все. При этом финны стоят на ступеньку ниже шведов, поэтому ведут себя чуть тише. В свою очередь шведы – часть «ядра» европейской цивилизации, поэтому могут позволить себе не просто разговаривать свысока, а буквально плевать на то, что думает какая-то там Турция», – добавил он.

«Стокгольм уверен – с помощью денег, оружия и политического влияния он может даже в одиночку прогнуть Анкару. Финны из-за несопоставимости ресурсов так пока не мыслят. Примечательно, но те же немцы, например, в силу своего прошлого более сдержаны», – рассуждает Трухачев.

«Вместе с тем финскому министру, скорее всего, сделают замечание, она принесет извинения. При этом опасаться за свою безопасность Пурре тоже не стоит, заявление не повлечет за собой каких-то митингов или погромов. Тут повод должен быть более серьезным. А вот дипломатические действия возможны. Вероятно, Турция вызовет посла Финляндии в МИД и выразит ему протест», – заключил эксперт.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен принесла главе МИД Турции Хакану Фидану извинения за слова министра финансов Риикки Пурры о «турецких обезьянах». Валтонен в Twitter (соцсеть заблокирована в России) поблагодарила Фидана за «плодотворные переговоры». Она заверила, что высказывания нынешнего министра финансов «не отражают ценностей» Финляндии «и никогда ими не будут». Также Валтонен заявила, что ее страна «высоко ценит отношения с Турцией на двусторонней основе и в качестве союзника».

Министр финансов Финляндии от ультраправой партии «Истинные финны» до того, как заняла пост в кабмине, написала в гостевой книге блога нынешнего спикера парламента Юсси Халла-ахо о «турецких обезьянах».

Напомним, Пурру заподозрили в написании расистских комментариев в соцсетях в 2008 году под псевдонимом «riikka». Сама Пурра не подтвердила и не опровергла написание скандальных постов, но принесла извинения. Она отметила, что не сожалеет о том, что «выражала себя способами, которые сегодня бы не приняла», но все-таки попросила прощения за «глупые комментарии», сделанные 15 лет назад, а также за вред и негодование, которые они причинили. Пурра также выразила надежду, что о ней будут судить по ее работе на посту.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как финнов заставляют ненавидеть Россию, и кто вошел в состав нового правительства Финляндии, уже успевшего отметиться антироссийскими заявлениями.