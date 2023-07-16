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Российские военные в Запорожской области получили высокоточные боеприпасы
Балицкий заявил о поступлении на фронт на каменском направлении высокоточных боеприпасов
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Российская армия на каменском направлении линии фронта в Запорожской области получила высокоточные снаряды, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Как указал Балицкий в своем Telegram-канале, на каменском направлении ВС РФ получили высокоточные боеприпасы «Китолов-2М» и «Краснополь-М2. По его словам, боеприпасы предназначены для поражения бронированных целей и военных объектов, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что в Запорожской области за последние сутки ВСУ совершили 28 попыток обстрелять российские позиции, а основные направления обстрелов – Пологи, Токмак, Васильевка. Балицкий подчеркнул, что обстановка на всех направлениях напряженная, но, как по словам самих бойцов, это закаляет боевой дух.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал газете ВЗГЛЯД, что противник несет большие потери на Запорожском направлении, поэтому вынужден сокращать ротации и отправлять на диверсии иностранных наемников.
В Германии отметили изменения в поведении Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский снизил ожидания от контрнаступления, так как оно продвигается медленно, отметила программа Tagesschau, анализируя обращение главы Украины.
Ранее Зеленский заявил о необходимости быть благодарными за каждый «отвоеванный километр» и каждый маленький успех, передает РИА «Новости».
Немецкие СМИ отметили, что подобное высказывание указывает на сложности, с которыми столкнулись ВСУ.
Ранее сообщалось о потерях за две недели наступления 20% оружия, отправленного Киеву.
Военкоры показали уничтожение боевиков ВСУ в Пятихатках «дедовскими» Т-54
Военные корреспонденты опубликовали видеозапись, на которой показано, как украинских военных уничтожают в Пятихатках «дедовскими» Т-54.
В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры русской весны» указано, что российские военные уничтожают боевиков ВСУ в Пятихатках дедовскими танками Т-54/55 и новейшими Т-90М. При этом отмечается, что бои идут на левом фланге Запорожского фронта.
Ранее две диверсионно-разведывательные группы ВСУ были ликвидированы на территории Запорожской области силами России.
Российские войска отразили атаку беспилотников на Севастополь
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об отражении массированной и продолжительной атаки беспилотников на Севастополь
Российские силы ПВО, РЭБ и Черноморский флот отразили массированную и продолжительную атаку беспилотников, повреждений в Севастополе нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в Telegram, что два беспилотника были сбиты, еще пять – подавлены силами РЭБ, еще два надводных беспилотника «уничтожены на внешнем рейде». Глава города подчеркнул, что российские военные «уверенно и спокойно отразили атаку», беспилотникам не удалось повредить объекты ни в городе, ни в акватории. По словам Развожаева, «сейчас в городе тихо и все спокойно».
Напомним, Развожаев сообщал об атаке беспилотников на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, а также у Севастопольской бухты и Балаклавы. Севастополь уже не раз подвергался атакам украинских БПЛА.
Военнопленный ВСУ заявил, что украинских бойцов «бросают на мясо»
Украинских военнослужащих, мобилизованных в последнее время, «бросают на мясо», заявил пленный украинский военный, интервью с ним опубликовало Минобороны России.
Руководство ВСУ «бросает бойцов на мясо», заявил военнопленный в ролике, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.
По его словам, от его взвода осталось два человека, остальные же списываются по здоровью, цепляясь за любую возможность, чтобы покинуть линию фронта.
Пленный пояснил, что его мобилизовали прямо с улицы, когда он шел с супругой. Изначально его готовили для службы в ПВО, но затем отправили на передовую в пехоту.
Он призвал сослуживцев не отправляться на фронт, чтобы не погибнуть.
До этого украинские военнопленные, прошедшие обучение в Латвии и Словении, заявляли, что в ходе тренингов им внушали ненависть к русскому народу.
Сальдо указал число уничтоженных в боях у Антоновского моста солдат ВСУ
Сальдо сообщил об уничтожении российскими войсками 100 солдат ВСУ у Антоновского моста в Херсонской области
В боях у Антоновского моста украинские войска потеряли как минимум 100 человек убитыми, еще больше получили ранения, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо сообщил, что речь идет о предварительной оценке потерь вооруженных сил Украины «на самом «пятачке» у моста и на дачах». Кроме того, по его словам, «сюда надо добавить уничтоженных на правом берегу», а также бойцов ВСУ, которые утонули «при переправах». Он отметил, что назвать точное число уничтоженных украинских военных трудно, «много утонуло на лодках, кого-то смогли вывезти, но еще больше тел брошено в дачных поселках и под мостом», передает ТАСС.
Врио губернатора сообщил, что «остатки украинских боевиков блокированы на дачах ниже по Днепру и зажаты между рекой и болотами», а участок, «где мост соединяется с сушей», то есть наиболее важный в тактическом отношении, «от них зачищен», эта территория полностью контролируется российскими силами. Как пояснил Сальдо, лишь «оттуда можно развить наступление вглубь побережья».
Сальдо сообщил, что для уничтожения украинских войск у Антоновского моста использовали ТОС «Солнцепек» и ракетный комплекс «Искандер».
Напомним, боец с позывным «Рысь» рассказал, как группа российских военнослужащих уничтожила украинских военных в ходе боя у Антоновского моста. Сальдо указывал, что ВСУ пытаются перебрасывать мелкие группы военных в район Антоновского моста на левом берегу Днепра, их методично уничтожают.
Глава Севастополя подтвердил атаку беспилотников на город
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об атаке беспилотников на город
Российские силы ПВО и Черноморский флот отражают атаку беспилотников на Севастополь, сообщил глава города Леонид Развожаев.
Развожаев сообщил в Telegram, что российские силы «отражают атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем» в районе мыса Херсонес, а также у Севастопольской бухты и Балаклавы.
Напомним, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов и военкоры сообщали о работе ПВО в Севастополе.
Маск назвал результат передачи Украине американских вооружений
Маск заявил, что передача Киеву большего количества вооружений не изменит исход конфликта на Украине
Передача большего количества вооружений Украине изменит лишь число погибших в ходе конфликта, но не его исход, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
Маск заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что желает «наилучшего исхода для людей». Он подчеркнул, что у российских войск как минимум «в четыре раза больше артиллерии и в 10 раз – боеприпасов», передает ТАСС.
Он отметил, что у США «закончились нормальные боеприпасы» для вооруженных сил Украины, поэтому Вашингтон «посылает им кассетные бомбы в отчаянии, унижая самих себя без изменения исхода». Маск поблагодарил американских конгрессменов, которые голосовали за запрет таких поставок и пытались помешать «обесцениванию Америки», передает РИА «Новости».
Напомним, Маск назвал лицемерием отправку США кассетных боеприпасов Украине, указав, что Соединенные Штаты сами осуждали тех, кто использует кассетные боеприпасы, и при этом отправляют их киевскому режиму.
В офисе Зеленского открестились от причастности к покушению на Симоньян и Собчак
Советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил о непричастности Киева к покушению на Симоньян и Собчак
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Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк утверждает, что Украина якобы не причастна к подготовке убийства главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак.
«Они совершенно точно нам не нужны», – сказал Подоляк. По его словам, «это очевидные вещи». Подоляк заявил, что ни Симоньян, ни Собчак «абсолютно точно ни на что не влияют», у них нет «важной роли в происходящем», пишет РБК.
В субботу ФСБ сообщила о предотвращенном покушении на Симоньян и Собчак. Его готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88». Им дала задание СБУ, семерых подозреваемых арестовали.
В мае украинская разведка призналась в организации терактов против известных россиян. Напомним, жертвами терактов, организованных Украиной, стали журналистка Дарья Дугина и военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадал писатель Захар Прилепин, диверсанты покушались на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева.
Российская авиация уничтожила станцию связи Starlink на правом берегу Днепра
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил украинскую станцию связи Starlink в Херсонской области
В результате российского авиаудара по командно-наблюдательному пункту вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области уничтожена станция связи Starlink, сообщили в экстренных службах региона.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по КНП 222-го отдельного батальона ВСУ у Никольского. В результате оказались уничтожены пункт управления БПЛА и станция Starlink. Кроме того, ликвидировано 25 украинских военных. Также за сутки группировка российских войск «Днепр» уничтожила три гаубицы М777, передает ТАСС.
Напомним, в начале июля сообщалось, что артиллерия группировки «Юг» уничтожила украинскую станцию спутниковой связи Starlink на Соледаро-Артемовском направлении. В июне военкоры показали уничтожение антенн Starlink под Донецком.
Экс-разведчик США выразил уверенность в освобождении Россией Одессы и Харькова
Экс-разведчик США выразил уверенность в освобождении Одессы и Харькова силами ВС России
Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о своей уверенности в том, что ВС России смогут освободить Днепропетровск, Одессу и Харьков.
Риттер сослался на слова президент России Владимира Путина о том, что ВС России планируют отбросить ВСУ на примерно 150 км, передает RT со ссылкой на YouTube-канал The Geopolitics In Conflict Show.
«Это означает, что Россия освободит Одессу, Харьков и Днепропетровск», – передает РИА «Новости».
Ранее глава Чехии Петр Павел заявил, что Киеву нужно до конца года взять под свой контроль как можно территорий.
В США неопытность Зеленского сочли одной из причин конфликта на Украине
Американский правозащитник Барака обвинил США в использовании неопытности Зеленского для разжигания конфликта на Украине
Уход США из Афганистана должен был стать уроком для президента Украины Владимира Зеленского, но в Вашингтоне воспользовались его неопытностью, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.
Барака заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что США смогли убедить Зеленского отвергнуть Минские соглашения ради вооруженного конфликта. «И теперь, спустя десятки тысяч смертей, Украину бросают. Какой цинизм», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Москва не раз указывала, что ни народ Украины, ни народ России не заинтересованы в конфликте. Заинтересованными в конфликте являются страны Запада во главе с США, которые пытаются не допустить становления многополярного мира.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прогремели в Сумской и Харьковской областях Украины
Взрывы произошли в Сумах, также несколько мощных взрывов прогремели в Харькове, сообщают украинские СМИ.
Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Запорожье, который находится под контролем украинских войск, передает ТАСС.
Воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что «ракеты и дроны-камикадзе «Герань» атаковали вражеские цели».
Напомним, в четверг взрывы произошли в Киеве и расположенном недалеко от него городе Борисполе, в Кировоградской и Хмельницкой областях Украины.
ВСУ обстреляли машины волонтеров в Херсонской области
Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по машинам волонтеров в Херсонской области
В городе Алешки в Херсонской области под артиллерийский удар вооруженных сил Украины попали машины, в которых ехали волонтеры, сообщают СМИ.
Как следует из видео с авторегистратора, вокруг машин не было российской военной техники или солдат. В результате украинского удара никто не погиб; есть ли пострадавшие, «пока неизвестно», передает РЕН ТВ.
Напомним, накануне сообщалось, что украинские националисты ударили по городу Алешки зажигательными боеприпасами. Вокруг города возник лесной пожар, который распространился на десятки километров.
Рогов сообщил о работе ПВО в Севастополе
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил о работе ПВО в Севастополе
В Севастополе сработала система ПВО, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Из Севастополя сообщают о работе ПВО ВС РФ. Не менее двух раз», – говорится в сообщении Рогова в Telegram.
Как пишут «Военкоры Русской весны», «по предварительным данным, силы ПВО сбивают вражеские дроны».
Напомним, Севастополь уже не раз подвергался атакам украинских БПЛА.
Авиация «Центра» совершила более 40 вылетов для ударов по ВСУ
Представитель группировки российских войск «Центр» Савчук сообщил о 40 вылетах авиации для ударов по ВСУ
Авиация группировки российских войск «Центр» в ходе более чем 40 вылетов нанесла удары по пунктам временной дислокации, складу боеприпасов и восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Савчук сообщил, что в результате контрбатарейной борьбы российские силы уничтожили гаубицу Д-30 и два минометных расчета ВСУ. Кроме того, в районе Серебрянского лесничества отражены четыре попытки атаки, предпринятых украинскими войсками. В результате авиаудара и работы минометных батарей украинские силы потеряли танк, две БМП и броневик. Кроме того, ВСУ «понесли существенные потери в живой силе». На Краснолиманском направлении тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» накрыли огнем два опорных пункта ВСУ и пять районов скопления украинских военных, передает РИА «Новости».
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что на Южно-Донецком направлении отражены атаки ВСУ в направлении Макаровки, Старомайорского и Урожайного. ВСУ потеряли боевые бронированные машины и автомобильную технику. Кроме того, уничтожена группа пехоты ВСУ, передает ТАСС.
Артиллерия уничтожила силы ВСУ у Новодонецкого, а также украинскую разведгруппу, пытавшуюся продвинуться в направлении Старомайорского, и минометный расчет в Новомайорском. Уничтожен склад боеприпасов ВСУ в Пречистовке. Нанесены авиаудары по местам скопления националистов в Макаровке, Новодонецком и Урожайном.
На Запорожском направлении уничтожены одна разведгруппа ВСУ, а также боевые бронированные машины и скопления боевиков в районе Приютного. Также ликвидирована разведгруппа ВСУ в районе Лобкового. Уничтожена буксируемая гаубица у Чаривного. ТОС «Солнцепек» нанесла удар по украинским войскам севернее Работино.
Российский военнослужащий рассказал, как экипаж самоходной установки 2С19 «Мста-С» Западной группировки войск уничтожил наблюдательный пункт и группу пехоты противника, производившую инженерные работы на передовых позициях в ЛНР. Разведчик сообщил, что расход по цели составил три осколочно-фугасных снаряда калибра 152-мм.
Напомним, пленный боец ВСУ заявил, что украинских военнослужащих, мобилизованных в последнее время, «бросают на мясо». По его словам, от его взвода осталось два человека, остальные же списываются по здоровью, цепляясь за любую возможность, чтобы покинуть линию фронта.