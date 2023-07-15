Минобороны: Зарубежные СМИ пытались сорвать весенний призыв

Минобороны: Зарубежные СМИ пытались дискредитировать ВС России и сорвать весенний призыв

Сотрудники военкоматов проводили призыв в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных СМИ, которые пытались дискредитировать Вооруженные силы России, однако весенний призыв на военную службу завершен, призваны 147 тыс. человек, сообщают в Минобороны.

В Telegram-канале ведомства указано, что в России завершен весенний призыв на военную службу, в ВС и другие воинские формирования для прохождения срочной службы призваны и направлены 147 тыс. человек.

При этом основная работа была возложена на сотрудников военных комиссариатов в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных СМИ, направленного в первую очередь на срыв выполнения мероприятий призыва.

Также в Минобороны сообщили, что для отправки призывников использовались самолеты военной и гражданской авиации, а также железнодорожный транспорт.

«Были задействованы 14 рейсов самолетов авиации ВС России, девять воинских эшелонов, 153 рейса гражданской авиации, более 2 тыс. вагонов в составе пассажирских поездов, а также автомобильный транспорт воинских частей», – отмечается в сообщении.

Уточняется, что перед отправкой к местам прохождения службы призывники были обеспечены повседневной формой одежды: для ВМФ – черного цвета, для ВКС и ВДВ – синего, для остальных видов и родов войск – защитного цвета, а также банковскими и персональными электронными картами, несессерами.

Ранее глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что поступление сведений в электронном виде позволило обеспечить высокую эффективность призыва россиян на военную службу в рамках весенней призывной кампании в 2023 году.