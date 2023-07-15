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Российская авиация поразила десятки мест скопления боевиков ВСУ на Запорожском направлении
Группировка «Восток»: ВКС России поразили места скопления живой силы ВСУ на Запорожском направлении
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Российская штурмовая авиация ликвидировала десятки мест скопления живой силы ВСУ на Запорожском направлении, сообщает начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.
Уточняется, что уничтожены минометный расчет в районе Мирного, танк ВСУ в районе Степового, боевая бронированная машина в Новоданиловке, два артиллерийских орудия в Преображенке и Омельнике, передает РИА «Новости».
Также Чехов добавил, что ударным БПЛА уничтожена боевая бронированная машина с боевиками в районе северо-западнее Приютного.
«Штурмовой авиацией поражено около десятка мест скопления боевиков в районе Пятихаток», – подчеркнул он.
При этом Чехов отметил, что в течение прошедших суток на Запорожском направлении противник не предпринимал активных действий, вел разведку и пытался перегруппировать силы.
Утром в субботу российский спецназ уничтожил украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) на Запорожском направлении.
До этого в Минобороны сообщали, что украинская сторона в ходе попыток наступать на Запорожском и Южно-Донецком направлениях потеряла сотни военнослужащих.
Турчак прокомментировал отстранение от службы командующего 58-й армией ЮВО Попова
Турчак: Депутат Гурулев сделал из обращения генерала Попова политическое шоу
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Заявление генерал-майора Ивана Попова о его якобы отстранении от службы было опубликовано в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии, но депутат Госдумы Андрей Гурулев сделал из этого политическое шоу, сообщил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.
«Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии. То, что «депутат» Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести», – написал Турчак в Telegram.
Он также добавил, что совесть самого Попова чиста. «Такими командирами Родина может гордиться», – отметил Турчак.
Он также подчеркнул, что армия должна оставаться вне политики.
Ранее командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак заявил, что он был отстранен от службы после доклада о положении дел на передовой – «по боевой работе, по обеспечению».
Херш рассказал, почему американские СМИ больше не пишут про контрнаступление ВСУ
Американские СМИ не пишут про контрнаступление ВСУ по причине его провала, заявил публицист из США Сеймур Херш в своей статье на платформе Substack.
По словам Херша, материалы про отсутствие успехов у ВСУ в ходе контрнаступления в последние недели исчезли с первых полос газет The Washington Post и The New York Times, передает Lenta.ru.
Он добавил, что во время публикации материалов о спецоперации на Украине журналисты в США опираются на данные чиновников из Госдепа США и Белого дома, а те не знают о катастрофе во время наступления ВСУ. Также журналист со ссылкой на источник указал, что кассетные боеприпасы, которые отправил Вашингтон Киеву, не изменят ход конфликта.
Командующий 58-й армией ЮВО заявил об отстранении от службы
Командующий 58-й армией Южного военного округа Попов заявил об отстранении от службы
Командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак заявил, что он якобы был отстранен от службы.
Обращение Попова опубликовал депутат Госдумы и бывший заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулев в своем Telegram. Попов связал кадровые изменения с его недавним докладом о положении дел на передовой – «по боевой работе, по обеспечению», пишет «Коммерсант».
«Я жду дальнейшую свою судьбу военную, ее изменения, получения какого-то предложения по дальнейшему прохождению службы», – добавил Попов.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прогремели в Киевской, Кировоградской и Хмельницкой областях Украины
Взрывы произошли в Киеве и расположенном недалеко от него городе Борисполе, в Кировоградской и Хмельницкой областях Украины, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, за исключением Одесской и Харьковской областей. Позднее воздушная тревога была отменена, передает ТАСС.
Киевская городская военная администрация сообщила о работе сил ПВО. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком (Кировограде). Кроме того, взрывы прогремели в городе Запорожье, который удерживают украинские войска.
«Военкоры Русской весны» сообщили, что по Украине был нанесен комбинированный удар беспилотниками и ракетами «Калибр».
Напомним, несколько взрывов прогремело 11 июля в Одессе.
Сальдо рассказал о «конвейере смерти» для ВСУ у Антоновского моста
Сальдо рассказал о попытках вооруженных сил Украины высадиться на левый берег Днепра у Антоновского моста
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Вооруженные силы Украины пытаются перебрасывать мелкие группы военных в район Антоновского моста на левом берегу Днепра, их методично уничтожают, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, «сказать, что противник там закрепился, нельзя» – большую часть украинских лодок российская артиллерия уничтожает, а те солдаты ВСУ, «которые успевают высадиться, могут лишь прятаться на дачах», передает РИА «Новости».
Как пояснил Сальдо, «дачи отрезаны от земли непроходимыми болотами», есть лишь одна дорога – «от Антоновского моста, и она плотно контролируется нашими военными». В результате ВСУ не могут покинуть район дач, где украинских военных «методично уничтожает наша артиллерия».
Однако Киев продолжает посылать туда солдат – «человеческого ресурса ему не жалко», сказал Сальдо, назвав это «конвейером смерти», который нужен Украине лишь в информационном пространстве для «иллюзии присутствия на левом берегу».
Сальдо отметил, что ВСУ хотели «выйти с Запорожского направления» к Крыму, но «этот план уже очевидно провалился».
Напомним, ударом «Искандера» у Антоновского моста были уничтожены 30 украинских боевиков. После этого военнослужащие группировки войск «Днепр» зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста.
Российские войска начали наступление на Краснолиманском направлении
Врио главы ДНР Пушилин: ВС России начали контратаку на Краснолиманском направлении
Российские войска начали контратаку на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике, сообщил на канале «Соловьев Live» врио главы региона Денис Пушилин.
По его словам, на Краснолиманском направлении российские войска начали контратаку, подтянуты необходимые резервы, передает РИА «Новости».
Пушилин добавил, что ВС России также фактически начали наступление на Авдеевском направлении, хоть и в непростых, даже жестких условиях.
Более того, врио главы ДНР подчеркнул, что уже имеются определенные успехи в северной части направления – Авдеевке, Ласточкино, также идет изменение позиций.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск «Центр» отразили наступление мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка.
Появилось видео расстрела украинскими боевиками машины с мирными жителями в ДНР
Появилось видео расстрела украинскими диверсантами машины с мирными жителями под Угледаром
В Сети появились кадры, на которых украинские диверсанты расстреливают машину с мирными жителями под Угледаром в ДНР.
Украинская диверсионно-разведывательная группа на броневике «Казак-2» пыталась занять позиции в «серой зоне». Боевики замаскировали бронеавтомобиль в лесопосадке, а сами рассредоточились по территории, передает РИА «Новости».
В этот момент мимо проезжал автомобиль с мирными жителями. Украинские диверсанты вышли на дорогу, в упор расстреляли машину, а после спрятали тела водителя и пассажира в лесопосадке. Туда же они хотели отогнать автомобиль, но по ним начала бить российская артиллерия, вынуждая отойти.
Путин заявил, что западные танки горят лучше советских
Путин заявил, что западные танки горят лучше советских, поэтому украинцы боятся в них садиться
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Украинские солдаты боятся использовать западные танки, так как они приоритетная цель для ВС России, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
«Могу сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя», – отметил глава государства. По его мнению, «это малоприятное обстоятельство».
«А горят они так же, как и все остальные, даже лучше, чем остальные советского производства, известные Т-72», – передает ТАСС слова президента.
Он рассказал, что с 4 июня ВС России уничтожили 311 танков ВСУ, минимум треть военной техники, отправленной Западом, в том числе танки Leopard.
«Только с 4 июня до вчерашнего вечера танков уничтожено 311 единиц, из них значительная часть, я думаю, что одна треть, как минимум – это западного производства [техника], в том числе и Leopard», – сообщил президент.
Ранее сообщалось о рекордных потерях ВСУ в Запорожской области.
Стало известно о форсировании российскими силами реки Жеребец в ДНР
Марочко: Российские военные форсировали реку Жеребец в ДНР и закрепились на противоположном берегу
Российские военные успешно форсировали реку Жеребец, по которой идет линия фронта в Лиманском районе ДНР, и закрепились на противоположном берегу, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, российские штурмовые подразделения форсировали реку Жеребец в районе населенного пункта Торское и заняли небольшой опорный пункт ВСУ.
«Ранее наши войска выбили противника с важной высоты на правом берегу, что и позволило развить успех», – рассказал Марочко, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что в настоящее время ВСУ предпринимают попытки отбить позиции, вводя дополнительные резервы.
Ранее сообщалось, что группа из 10 российских разведчиков ВДВ в зоне проведения спецоперации в ходе боя ликвидировала до 60 украинских военных и около 20 единиц техники противника.
Россия объявила угрозой в ядерной сфере получение Киевом F-16
Лавров назвал угрозой в ядерной сфере со стороны Запада появление у Киева истребителей F-16, способных нести ЯО
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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал разговоры на тему возможности применения ядерного оружия в украинском конфликте, а также планы Запада передать Украине истребители F-16.
Комментируя возможность использования ядерного оружия Россией, Лавров заявил, что эта тема исчерпала бы себя, «если бы на Западе не предпринимали действия, которые вновь и вновь вынуждают нас указывать на риски стратегического характера». Он напомнил, что условия применения Россией ядерного оружия четко определены в военной доктрине страны, пишет Lenta.ru.
Лавров подчеркнул угрозу «катастрофических последствий» из-за рисков прямого вооруженного столкновения, создаваемых НАТО. В частности, он указал на планы передать Украине истребители F-16, которые могут нести ядерное оружие. «Никакие заверения тут не помогут», – сказал Лавров, отметив, что Россия «не может игнорировать» возникающие риски.
По его словам, российские военные «не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет». «Сам факт появления подобных систем у вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», – заявил он.
Лавров отметил, что в вопросе российского видения урегулирования конфликта позиция Москвы «не претерпела кардинальных изменений». Должны быть обеспечены защита населения Донбасса и русскоязычных граждан и нацменьшинств на самой Украине, демилитаризация и денацификация Украины, устранение угроз безопасности, которые исходят с украинской территории; Украина должна сохранить внеблоковый и безъядерный статус; должны быть признаны новые территориальные реалии. Кроме того, как отметил министр, требуется «решить и вопрос о гарантиях безопасности России на западных рубежах».
Россия «открыта для диалога, но будет руководствоваться своими законными интересами и соизмерять подходы к возможному урегулированию с ситуацией «на земле», сказал он.
Лавров поблагодарил партнеров России за мирные инициативы по Украине, отметив, что не считает эти инициативы преждевременными. Он сказал, что для российской стороны «мир всегда находится в приоритете», но Запад и Украина отказываются «идти на любую форму деэскалации».
Кроме того, министр заявил об уверенности России в ответственности Киева за подрыв Каховской ГЭС. При этом «киевский режим просит так называемый Международный уголовный суд расследовать преступление, которое он сам и совершил». Лавров полагает, что подобного «в истории этого псевдосуда еще не было».
Глава МИД России отметил, что со стороны международных гуманитарных организаций «принципиальных оценок» на случившееся не последовало, как было и в ситуациях с диверсией на аммиакопроводе Тольятти – Одесса и терактом против «Северных потоков».
«Агентства ООН ограничивают свою роль показными попытками доставить гумпомощь нуждающимся через линию боевого соприкосновения. Знают, что это нереалистично в условиях военной операции, но все равно стремятся выполнить политический заказ Запада и киевского режима», – сказал он.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что подготовка украинских летчиков для истребителей F-16 может начаться до конца лета. Украина сообщила о договоренностях с Нидерландами по F-16. США также допустили возможность передачи Киеву истребителей F-16 до завершения конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.
Лавров подчеркнул невозможность возвращения к прежним отношениям с Западом
Лавров заявил о невозможности возвращения к прежним отношениям с недружественными странами
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Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, как в целом изменились внешнеполитические ориентиры России с начала специальной военной операции на Украине.
Лавров сообщил, что после начала СВО страны Запада «резко активизировали гибридную войну против России», начатую ими еще в 2014 году. Их действия «создают экзистенциальную угрозу для России», которая должна «всеми имеющимися средствами» защищать «свое право на свободное и суверенное развитие», сказал он.
Министр указал на то, что «возвращения к прежним отношениям с недружественными странами уже не будет». В случае отказа коллективного Запада от «антироссийского курса» Москва «посмотрит, о чем конкретно идет речь». По словам Лаврова, Россия намерена исходить из собственных интересов, пишет Lenta.ru.
Он подчеркнул, что Глобальные Восток и Юг, где живет около 85% человечества, не поддержали санкции против России, «демонстрируют интерес к развитию практического взаимодействия». Лавров отметил, что «укрепление многополярного мира – это реальность, а не чья-то прихоть».
Лавров заявил, что «в обновленной Концепции внешней политики провозглашена цивилизационная миссия России как мировой державы, играющей уравновешивающую роль в международных делах». Как пояснил министр, Россия не намерена участвовать в структурах, где лишена «возможности защитить свои интересы».
При этом Россия будет способствовать «формированию более справедливого миропорядка с опорой на цели и принципы Устава ООН в их полноте и взаимосвязи, и прежде всего на принцип суверенного равенства государств», сказал он.
Напомним, весной российский президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Концепции внешней политики России, которая ляжет в основу практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе.
Командир «Ахмата» заявил о полном контроле Клещеевки под Артемовском
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВС России держат линию от Клещеевки до Курдюмовки
Российская группировка полностью контролирует село Клещеевка под Артемовском в ДНР, бойцы спецотряда «Ахмат» держат линию от него вниз до Курдюмовки, рассказал командир подразделения Апты Алаудинов.
По его словам, бойцы «Ахмата» находятся на всей линии, «начиная от Клещеевки и вниз». Алаудинов добавил, что одно крыло отряда находится в Курдюмовке, второе крыло – в Клещеевке, передает РИА «Новости».
По словам Алаудинова, противник «продолжит закидывать свои силы в топку, но в конечном итоге все равно выдохнется».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» в районе населенного пункта Клещеевка на Бахмутском (Артемовском) направлении взял в плен пятерых украинских боевиков.
Рогов сообщил о рекордных потерях ВСУ в Запорожской области
Рогов: ВСУ несут рекордные потери на Васильевском направлении в Запорожской области
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Украинские войска несут рекордные потери при атаке на Васильевском направлении в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов рассказал, что украинские войска несут рекордные потери на Васильевском направлении Запорожского фронта, за последние сутки они предприняли три атаки на участке Пятихатки-Жеребянки, передает РИА «Новости».
Он добавил, что атаки были лобовыми, так называемыми мясными штурмами, хотя и была попытка изменить маршруты, чтобы сохранить живую силу до момента столкновения с нашими бойцами.
Рогов рассказал, противник еще на подходе к позициям российских войск был накрыт артиллерией, минометным и пулеметным огнем, было уничтожено около трех взводов противника, оставшиеся массово отказались идти дальше в атаку, бежали и начали запрашивать своих командиров об эвакуации.
Ранее в четверг Рогов рассказал, что в Запорожской области на Васильевском направлении уничтожена украинская штурмовая группа.
Рогов рассказал подробности перегруппировки ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: ВСУ пытаются прорвать линию фронта в районе Урожайного на Запорожском направлении
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Противник несет большие потери на Запорожском направлении, поэтому вынужден сокращать ротации и отправлять на диверсии иностранных наемников. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя обстановку на Запорожском направлении.
«Ситуация на Запорожском направлении фронта напряженная, но контролируемая. Противник на фоне своих провалов действительно начал перегруппировку. Известно, что в подразделениях идет большое обновление, поскольку ВСУ несут большие потери. Кроме того, даже когда их выводят после боестолкновений, то без отдыха отправляют по новой на передовую», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».
«На значительном протяжении фронта присутствуют артиллерийские дуэли. Наиболее горячо сейчас по направлению к населенному пункту Урожайное, в районе Времевского выступа. Враг там бросил значительные силы в наступление, пытается штурмом прорвать нашу линию обороны по направлению от Большой Новоселовки. Для ВСУ – это цель номер один», – отметил он.
«В свою очередь ВС РФ ведут огневое подавление врага на высочайшем уровне. На подходах профессионально отрабатывает артиллерия. Мы наносим огневое поражение противнику. На ближних расстояниях в дело идут минометы. В случае необходимости в небе отрабатывают наши «аллигаторы» – вертолеты Ка-52», – добавил Рогов.
«Кроме того, сегодня утром под Работино была уничтожена вражеская ДРГ, состоящая из иностранных наемников. Это тоже может говорить о нехватке личного состава в украинской армии. Кроме того, ВСУ ночью предприняли попытку штурма на этом участке. Их было порядка 30 человек. Наши военные отработали ПТУРами, потери противника составили более 20 человек», – рассуждает собеседник.
«Горячо сейчас и под Пятихатками. Там расположена 128-я горно-штурмовая бригада ВСУ, по скоплениям живой силы и техники которой мы наносим удары. Что касается конкретно уничтожения склада ВСУ на этом участке, скорее всего, это могло быть оперативное хранение, поскольку взрыв был достаточно сильным», – заключил Рогов.
Ранее стало известно, что ВСУ на фоне провала попыток организовать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении начали перегруппировку. Рогов отмечал, что противник подтягивает новые резервы, чтобы накопить силы и предпринять новые попытки атаковать. При этом он отметил, что украинские атаки зачастую оборачиваются для них большими потерями и отступлением.
Как сообщал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, украинские власти жалеют западную технику, поэтому с тупым упрямством бросают в безуспешные «мясные штурмы» на фронте массы пехоты, боевики которой гибнут как мухи.
Ранее сообщалось, что российские войска в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области уничтожили склад украинских националистов, в котором хранились боеприпасы, а также сбили дрон-камикадзе ВСУ.
Также Рогов рассказал, что в Запорожской области на Васильевском направлении у поселков Пятихатки и Жеребянки уничтожена украинская штурмовая группа. Он отметил, что спецгруппа противника пыталась пройти к российским позициям, разведка раскрыла ее движение. В группе штурмовиков было порядка 30 человек, ей нанесено огневое поражение. Ранено семь боевиков, ликвидировано не менее пяти. Остальные члены группы отступили.
В Минобороны накануне сообщали, что у поселка Пятихатки на Запорожском направлении российскими силами были поражены скопления живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
В беседе с газетой ВЗГЛЯД Рогов отмечал, что ВСУ ведут строительство локальных пунктов управления с целью активизации боевых действий в районе Запорожской АЭС. Он также называл новую тактику ВСУ в Запорожской области «разминированием ногами».
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как России лучше всего распорядиться подбитой техникой противника. Ранее в Госдуме предложили выставить подбитую натовскую технику возле посольств западных стран в Москве.
Российский военный в одиночку отбил атаку ВСУ на Донецком направлении
Российский военный Юган в одиночку отбил атаку «заблудившихся» украинских военных на Донецком направлении
Боец «Южной» группировки российских войск с позывным Юган в одиночку отбил атаку «заблудившихся» украинских военных на Донецком направлении.
Командир подразделения, в котором служит Юган, рассказал, что противник малой группой начал бодрое наступление, но, видимо, плохо прочитал карту и не разобрался в обстановке, передает РИА «Новости».
Обнаружив наступающего противника, российский военный открыл огонь, в ответ раздался выстрел из гранатомета. Юган получил контузию, но сумел сменить позицию и продолжил стрельбу, ранив одного из боевиков киевского режима. Второй украинский военный решил сбежать, но нарвался на минные заграждения.
По словам командира, сейчас Юган находится в госпитале на лечении. Боец был мобилизован из Ханты-Мансийска и уже полгода воюет вместе со своими земляками из Уральского федерального округа, обороняя окраины Донецка.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска на Донецком направлении за сутки отразили 30 атак ВСУ.