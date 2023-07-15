Главком ВСУ помечтал о захвате Крыма

Главком ВСУ Залужный помечтал о захвате Крыма, когда у него будут средства

Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный в интервью американским СМИ заявил, что, когда у него появятся средства, намерен «что-нибудь сделать» для того, чтобы отобрать у России Крым.

Залужный сообщил газете The Washington Post, что «не стесняется своих намерений» относительно захвата Крыма. Издание при этом отметило, что чиновники на Западе в частном порядке выражают беспокойство возможной реакцией России на попытки Украины добраться до полуострова.

«Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне плевать, никто меня не остановит», – приводит его слова РИА «Новости».

Залужный сообщил, что ВСУ применяют оружие, произведенное на Украине, для «частых ударов» по российской территории. При этом, как отмечает WP, киевский режим не берет на себя ответственность за эти атаки.

Ранее бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявлял, что украинские вооруженные силы ради «захвата» Крыма будут готовы убить или пленить всех россиян, находящихся на полуострове.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия сделает все для пресечения угроз безопасности Крыма. Воссоединение полуострова с Россией глава государства назвал историческим выбором.