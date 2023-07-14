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Напавший на премьера Испании атаковал журналиста с ножом
Напавший на премьера Испании восемь лет назад атаковал журналиста с ножом
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Мужчина, который в 2015 году напал на испанского премьера Мариано Рахоя, атаковал с ножом журналиста газеты La Voz de Galicia.
Парень ворвался в пятницу утром в редакцию газеты в городе Понтеведра и начал громить офис, а затем набросился на журналиста Альфредо Лопеса Пениде, который был ранен в грудь ножом, передает РИА «Новости».
Полиция усмирила нападавшего, оказавшего сопротивление. После инцидента его направили в психиатрическое отделение на экспертизу.
В 2015 году этот человек напал на председателя правительства Мариано Рахоя, к которому подошел с просьбой сфотографироваться.
Раскрыты детали согласованного НАТО плана атаки на Россию
Bild: Согласованный НАТО план атаки на Россию подразумевает развертывание 300 тыс. военных
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План атаки на Россию, впервые после окончания холодной войны согласованный Североатлантическим альянсом, содержит в себе 4,4 тыс. страниц, пишут немецкие СМИ.
Немецкое издание Bild опубликовало некоторые плана, который НАТО представляет как «самый крупный оборонный план со времен холодной войны».
В частности, НАТО на случай якобы возможного нападения со стороны России предусматривает развертывание 300 тыс. военных в высокой степени готовности. Главкому силами НАТО в Европе в случае угрозы будет позволено принимать ряд решений без дополнительных согласований в альянсе, передает РИА «Новости».
Важная роль в оборонных планах отводится Германии. По информации немецкого издания, страна станет важнейшим логистическим узлом для НАТО. Кроме того, альянс обсуждает открытие в немецком Висбадене второго штаба сухопутных сил НАТО – вдобавок к уже существующему штабу в турецком Измире.
Некоторые страны альянса, согласно плану, возьмут на себя защиту союзников восточного фланга. В частности, Германия должна будет защищать Литву, Великобритания – Эстонию, а Канада – Латвию.
Предусматривает план также защиту трубопроводов и других объектов критической инфраструктуры на случай актов саботажа.
Страны НАТО намерены укреплять подразделения, наделенные тяжелыми вооружениями, развивать системы противовоздушной обороны, наращивать запасы дальнобойных ракет и артиллерийских систем.
Наконец, страны-члены НАТО подтвердили приверженность к повышению трат на оборону до уровня в минимум 2% от своего ВВП.
Reuters ранее сообщало, что в НАТО впервые после окончания холодной войны согласовали планы об ответе на якобы возможную атаку России.
Москва подчеркивала, что итоги саммита НАТО в Вильнюсе свидетельствуют о возвращении альянса к схемам холодной войны, это вызвано противостоянием «одного миллиарда» и «другой части человечества».
Крейсер «Петр Великий» решили списать
ТАСС: Крейсер «Петр Великий» решили списать после возвращения в строй «Адмирала Нахимова»
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Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» планируется списать после того, как однотипный корабль «Адмирал Нахимов» пройдет ремонт и будет модернизирован, сообщил источник, близкий к Военно-морскому флоту.
Источник ТАСС сообщил, что принципиальное решение о списании «Петра Великого» принято. По его данным, значительная часть экипажа «Петра Великого» уже перешла на борт «Нахимова», а оставшаяся часть обеспечивает живучесть корабля.
Отмечается, что официально данная информация не подтверждена.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» планируется отправить на ходовые испытания в 2023 году.
Два года назад газета ВЗГЛЯД отмечала, что самый крупный в мире надводный боевой корабль атомный крейсер «Петр Великий» собирались модернизировать.
Отмечалось, что в ходе модернизации «Адмирал Нахимов» собираются оснастить современным оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Крейсер «Петр Великий», который 18 апреля отметил 25 лет со дня поднятия Андреевского флага, является флагманом Северного флота, крупнейшим действующим неавианесущим ударным боевым кораблем в мире.
Появилось видео расстрела украинскими боевиками машины с мирными жителями в ДНР
Появилось видео расстрела украинскими диверсантами машины с мирными жителями под Угледаром
В Сети появились кадры, на которых украинские диверсанты расстреливают машину с мирными жителями под Угледаром в ДНР.
Украинская диверсионно-разведывательная группа на броневике «Казак-2» пыталась занять позиции в «серой зоне». Боевики замаскировали бронеавтомобиль в лесопосадке, а сами рассредоточились по территории, передает РИА «Новости».
В этот момент мимо проезжал автомобиль с мирными жителями. Украинские диверсанты вышли на дорогу, в упор расстреляли машину, а после спрятали тела водителя и пассажира в лесопосадке. Туда же они хотели отогнать автомобиль, но по ним начала бить российская артиллерия, вынуждая отойти.
ЮАР заявила об отказе России заменить Путина на Лаврова на саммите БРИКС
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Российская сторона отклонила предложение президента ЮАР Сирила Рамафосы о том, чтобы делегацию России на саммите БРИКС возглавил глава МИД Сергей Лавров вместо президента Владимира Путина, заявил вице-президент африканской страны Пол Машатиле.
Москва не согласилась с предложением ЮАР о том, чтобы делегацию страны представил Лавров вместо Путина, заявил Машатиле в интервью Mail & Guardian, передает РБК.
Он пояснил Bloomberg, что дискуссии по поводу присутствия российского лидера продолжаются.
«Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом вы его арестуете. <...> Мы были бы счастливы, если бы он не приехал», – добавил вице-президент.
Российская сторона рассчитывает, что партнеры по БРИКС не станут ориентироваться на незаконные решения Международного уголовного суда, заявлял в мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним, Международный уголовный суд выдавал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина.
Власти США хотели наказать Зеленского за взбесивший Белый дом твит
WP: США допускали изменение пункта о приглашении Украины в НАТО из-за твита Зеленского
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Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе опубликовал «агрессивный твит», который «настолько потряс» Белый дом, что американские власти собирались наказать Киев, пишет Washington Post.
Источники Washington Post сообщили, что официальные лица США рассматривали возможность того, чтобы убрать из итогового заявления саммита НАТО слово «приглашение» в контексте Украины, передает РИА «Новости».
Публичный упрек со стороны Зеленского в адрес лидеров НАТО, продолжает издание, «привел делегацию в ярость». Американская сторона намеревалась изменить формулировки саммита НАТО, чтобы сделать его «менее благоприятным» для присоединения Украины к альянсу.
Европейские чиновники сообщили Washington Post, что официальные лица США предлагали пересмотреть или вовсе исключить фразу о том, что члены НАТО смогут «направить приглашение Украине присоединиться», когда альянс будет согласен на это и в случае, если киевский режим выполнит необходимые условия.
Тем не менее изначальный контекст был сохранен. Источники издания объясняют это тем, что изменение формулировок документа привело бы к задержке его публикации.
WP добавляет, что инцидент свидетельствует о недовольстве в НАТО действиями украинской стороны. Отмечается, что даже некоторые «самые ярые» сторонники Зеленского начинают задаваться вопросом о том, действует ли он в интересах Украины.
Ранее американские СМИ писали, что высказанное Зеленским недовольство в связи с нежеланием НАТО принимать Украину в альянс разгневало американских чиновников.
Путин: ЧВК «Вагнер» юридически не существует
ТАСС: Путин отметил, что ЧВК «Вагнер» юридически не существует
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Вопрос легализации частных военных компаний непростой, он должен обсуждаться правительством и Госдумой, но пока что юридически такие компании, в том числе «Вагнер», не существуют, заявил президент Владимир Путин.
«Ну так ЧВК «Вагнер» не существует!» – передает ТАСС слова главы государства со ссылкой на специального корреспондента газеты «Коммерсант» Андрея Колесникова, который задал президенту вопрос о том, сохранится ли эта компания как боевая единица. Путин в этой связи отметил, что в России нет закона о частных военных организациях, а значит, и «такого юрлица нет».
«Группа [«Вагнер»] есть, но юридически не существует. Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос», – отметил российский лидер.
Президент считает, что в ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» все «очень просто и очевидно для российского общества». «Рядовые бойцы «Вагнера» воевали достойно, так… То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление… Я скажу так, очень аккуратно…», – сказал Путин.
Глава государства рассказал, что на встрече с представителями данной ЧВК в Кремле 29 июня он дал «оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны – того, что они сделали в ходе событий 24 июня», а также «показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения». Как пишет «Коммерсант», Путин заявил, что предложил участникам встречи несколько вариантов трудоустройства, и в том числе – под руководством их непосредственного командира с позывным «Седой», под началом которого бойцы «Вагнера» служили последние 16 месяцев.
«Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время. Многие кивали, когда я это говорил. А [основатель «Вагнера» Евгений] Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: «Нет, ребята не согласны с таким решением», – рассказал Путин, слова которого приводит Колесников.
Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что группа «Вагнер» начала передислокацию из полевых лагерей, колонну с сотрудниками ЧВК заметили на дорогах России.
В Госдуме поддержали повышение предельного возраста пребывания в запасе ряда военнообязанных
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Депутаты Госдумы на пленарном заседании поддержали поправки о повышении предельного возраста пребывания в запасе ряда имеющих воинские звания граждан на пять лет.
Изменения были внесены в рассматриваемый палатой во втором чтении законопроект о праве россиян, находясь на срочной службе или в запасе, заключать контракт для участия в военных операциях за рубежом, передает ТАСС.
В частности, предлагается изменить предельный возраст пребывания в запасе граждан, имеющих звания солдат, сержантов, старшин, матросов, прапорщиков и мичманов. Так, предельный возраст относящихся к первому разряду военнообязанных повышается с 35 до 40 лет, ко второму – с 45 до 50, к третьему разряду – с 50 до 55 лет.
Кроме того, предполагается увеличить предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Для имеющих воинские звания старших офицеров граждан он составит 65 лет (сейчас в большинстве случаев 60 лет), для имеющих звания младших офицеров – 60 лет (в данный момент 55), для имеющих иные звания – 55 лет (сейчас – 45). При этом предельный возраст пребывания в резерве для имеющих воинские звания высших офицеров граждан запаса сохраняется на уровне 70 лет.
Помимо прочего, в Госдуме поддержали поправки о праве лиц с высшими офицерскими званиями, а также иностранцев на заключение первого контракта о пребывании в резерве.
Поправки позволят заключать первый контракт о пребывании в резерве военным в званиях высших офицеров в возрасте до 67 лет. В данный момент нормы не регламентируют заключение такого контракта высшим офицерским составом.
Нововведением станет право на подписание контракта о пребывании в резерве иностранных граждан при условии, что исполнение ими должностных обязанностей не связано с использованием сведений, составляющих гостайну.
В апреле Совфед одобрил поправку о повышении предельного возраста госслужащих.
Политолог: Зеленский и Кулеба не осознают последствий скандала с Британией
Политолог Скачко: Кулебе грозит роль «козла отпущения» из-за слов про Британию и Amazon
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Украина начинает кусать руку Запада, дающего ей оружие. Украинская власть живет в уверенности, что им все должны. Это типичное поведение тех, кто привык жить на подачках, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет возражать, если Британия станет аналогом Amazon. Тем самым он продолжил перепалку Владимира Зеленского с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом.
«В понимании украинской власти, для получения оружия все средства хороши. Это называется «головокружение от успехов», ведь они уже начинают покусывать руку дающего. Обычно такое наблюдается у глупых и при этом самоуверенных людей, привыкших жить на подачках», – сказал киевский политолог Владимир Скачко.
«В офисе Зеленского безоговорочно уверены в том, что все вокруг должны поставлять Украине оружие, продукты, выделять финансы и так далее. Иногда у них случайно вырывается наружу истинное отношение к этой помощи», – отметил он.
«Что касается главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, то он просто пытается не отставать от своего начальника – Владимира Зеленского. Однако из него могут легко сделать «козла отпущения», если вдруг западные партнеры потребуют кого-то наказать», – акцентировал собеседник.
«Отмечу, что посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко назвал неразумным хамское поведение Зеленского по отношению к британскому министру обороны Бену Уоллесу. Теперь интересно пронаблюдать, как украинский президент отреагирует, уволит ли своего подчиненного. Но мне кажется, они в этой ситуации вообще ничего не поняли», – считает Скачко.
«Судьба же самого Зеленского будет зависеть от того, как решат западные партнеры – есть ли ему замена, нужен ли он им в этой роли. Впрочем, его могут оставить просто по принципу «на безрыбье и рак рыба», – отметил он.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет возражать, если Британия станет аналогом интернет-магазина Amazon в вопросе поставок оружия Киеву, передает ТАСС. Кулеба добавил, что не чувствует недовольства каких-либо стран по поводу недостатка благодарности со стороны Киева. Он отметил, что Великобритания продолжает оказывать поддержку Киеву.
Так дипломат прокомментировал слова британского министра обороны Бена Уоллеса о том, что Киев не должен считать Лондон аналогом Amazon, который должен поставлять все то вооружение, которое запрашивает украинская сторона.
Напомним, Уоллес был возмущен отсутствием благодарности со стороны Украины за поставки техники, пишет The Guardian. В ответ на просьбу прокомментировать недовольство Зеленского итогами саммита НАТО глава военного ведомства отметил, что президенту стоило бы почаще выражать признательность западным странам за оказанную помощь.
После этого Зеленский выложил в Сеть видеоролик, в котором обратился к лидерам стран НАТО. В восьмиминутной записи лидер Украины, видимо, решил вспомнить будни юмориста: он в язвительной и саркастичной манере 47 раз сказал спасибо на украинском языке.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, каковы истинные причины этой перепалки и к каким последствиям она может привести как самого Зеленского, так и страны НАТО.
Турция заявила, что объяснилась перед Россией по передаче Киеву главарей «Азова»
Спикер правящей партии Турции Челик: Анкара дала объяснения России по передаче Киеву «азовцев»
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Турецкие власти дали Москве объяснения по вопросу передачи киевскому режиму боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России), сообщил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.
Челик в интервью телеканалу Haberturk сообщил, что турецкая сторона «привела соответствующие объяснения». По его словам, по итогам прошедшей беседы «ситуация прояснилась», в настоящее время напряженности в отношениях России и Турции нет, передает РИА «Новости».
При этом спикер правящей партии Турции не стал уточнять, кто и когда привел доводы официальной Анкары.
Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что намеревается переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу выдачи киевскому режиму боевиков нацбата «Азов».
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что ситуация с передачей Турцией Киеву командиров нацбатальона «Азов» нехорошо характеризует турецкую сторону.
Воспитательницу детсада казнили в Китае за отравление детей
«Пэнпай»: В Китае казнили воспитательницу дет сада за отравление детей токсичным веществом
Народный суд города Цзяоцзо китайской провинции Хэнань подтвердил казнь бывшей воспитательницы детсада, отравившей 25 воспитанников нитритом натрия, сообщает «Пэнпай».
В одном из детсадов Цзяоцзо в марте 2019 года произошло массовое пищевое отравление воспитанников, передает ТАСС.
В ходе расследования полиция выяснила, что воспитательница Ван Юнь добавила нитрит натрия в кашу дошкольников. 25 детей пострадали, один после десяти месяцев лечения скончался.
Мотивом преступления стал конфликт с коллегой. Кроме того следователи выяснили, что женщина из-за бытовой ссоры в 2017 году подсыпала в напиток мужа тот же нитрит натрия, в результате он получил отравление средней тяжести.
Отравительницу казнили 13 июля.
Ранее в Китае суд приговорил канадца Роберта Ллойда Шелленберга к казни за контрабанду наркотиков.
ВСУ на фоне провалов начали перегруппировку на Запорожском фронте
Рогов: ВСУ после провалов и неудач начали перегруппировку на Запорожском фронте
Украинские националисты после серии провалов и неудачных попыток организовать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении начали перегруппировку, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил РИА «Новости», что ВСУ подтягивают новые резервы, чтобы накопить силы и предпринять новые попытки атаковать.
При этом глава общественного движения «Мы вместе с Россией» отметил, что украинские атаки зачастую оборачиваются для них большими потерями и отступлением.
Ранее сообщалось, что российские войска в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области уничтожили склад украинских националистов, на котором хранились боеприпасы, а также сбили дрон-камикадзе ВСУ.
Эксперт: Дипломатический конфликт Варшавы и Москвы перейдет в экономическую плоскость
Полонист Стремидловский: Враждебные действия Варшавы плохо скажутся на польских предпринимателях в России
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В России сохраняется крупная польская община, интересы которой могут пострадать из-за необдуманных действий Польши. В скором времени дипломатический конфликт Москвы и Варшавы, скорее всего, перейдет в экономическое русло. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал полонист Станислав Стремидловский. Ранее в России подписали распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске.
«Варшава, скорее всего, попытается ликвидировать консульство и представительство Россотрудничества в Гданьске. При этом очередной виток дипломатической эскалации в большей степени навредит именно Польше. В РФ до сих пор сохраняется достаточно крупная польская община, численностью в несколько сотен тысяч человек», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.
«Многие из них являются предпринимателями, защищать интересы которых способно исключительно посольство. В Польше осознают, что излишняя агрессивность в сторону России может отрицательно сказаться на их собственных гражданах. Поэтому хоть премьер-министр Матеуш Моравецкий и говорит, что сердцем они давно выступают за разрыв отношений, но в реальности используется иной подход», – подчеркивает собеседник.
«Перед Россией подобные проблемы не стоят, поскольку в Польше русских немного. Так, в приграничных регионах с Калининградской областью от силы наберется лишь несколько сотен граждан РФ. Важно вспомнить и недавний арест хоккеиста Максима Сергеева. Инцидент показывает, что россияне в этой стране незащищены, и даже консульства, к сожалению, не могут повлиять на сложившуюся ситуацию», – отмечает эксперт.
«Уверен, что конфликт Москвы и Варшавы будет нарастать и вскоре окончательно перейдет в экономическую плоскость. Ярким тому подтверждением является незаконное лишение акций компании Grupa Azoty Вячеслава Кантора», – считает собеседник.
«России, скорее всего, придется прибегнуть к давлению на польских предпринимателей, находящихся на территории нашей страны. Кроме того, полный разрыв дипломатических отношений тоже не стоит исключать. Закрытие консульства в Смоленске – серьезный шаг именно к такому развитию сценария», – резюмирует Стремидловский.
Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Полный текст документа опубликован на официальном портале правовой информации. В нем российскому МИД приказано уведомить Варшаву об отзыве согласия на открытие представительства.
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что руководство страны примет симметричные меры в ответ на действия Москвы. Он также отметил, что Варшава находится в «постоянном контакте с дипломатами, работающими в России», сообщает ТАСС.
Позже в МИД РФ был вызван посол Польши Кшиштоф Краевский, которому вручили ноту с уведомлением о закрытии консульского агентства в Смоленске. Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства. Подобное решение в России объяснили тем, что Варшава последние годы проводит враждебную политику в отношении Москвы.
Кроме того, руководство Польши проводит кампанию по ликвидации в стране советского военно-мемориального наследия. В МИД подчеркнули, что «царящая в государстве атмосфера разнузданной русофобии исключает демонстрацию каких-либо «жестов доброй воли». В ведомстве также отметили, что агрессия Варшавы вышла за все цивилизованные рамки. В МИД заявили, что «ни один враждебный шаг польских властей, направленный против России, не останется без ответа».
Либералы посмеялись над фото грустного Зеленского на саммите НАТО
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Либералы в социальных сетях обсуждают фотографию с саммита НАТО, на которой запечатлен стоящий в одиночестве президент Украины Владимир Зеленский. Так, политтехнолог Марат Гельман, признанный в России иностранным агентом и объявленный в уголовный розыск, даже устроил конкурс подписей под этим известным фото.
Конкурс Гельман объявил на своей странице в Facebook (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). Сам политтехнолог при этом считает, что фотография с Зеленским «вырвала момент из потока моментов и скорее иллюстрирует разочарование в результатах саммита, чем доказывает что-то».
«Шкодный пацан на школьной вечеринке на секунду задумался, как ему всем поднять настроение», – предложил вариант заголовка журналист Олег Пшеничный (иноагент).
«Взрослые в свою компанию не приняли(», – написала журналистка Маша Слоним, в 2015 году уехавшая из России в Британию.
«Ужасный кадр – весь мир в одной капле», – отметила радиоведущая Ксения Ларина (иноагент).
«Его зеленый – это аскеза что ли?» – поинтересовался пользователь Vladimir Borodin.
«Это фото отлично показывает, как на самом деле относится НАТО к Украине, к сожалению», – отметила Irina Ewa.
«Его воспринимают как человека не их круга, для них это как развлечение, их это не касается, война не в их доме», – пишет Алена Алл.
«Когда пришел без пиджака на свадьбу», – шутит пользователь с ником «Санта Майонезус».
«В современном мире не так просто быть гетеро)», – предлагает свой вариант подписи Сергей Соломонов.
Ранее внимание на этот снимок, в котором «прекрасно все», обратила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она назвала саммит «балом западных ценностей». Прокомментировали фото и другие российские журналисты и блогеры.
Шеф Пентагона указал на главную сложность контрнаступления ВСУ
Шеф Пентагона Остин: Минные поля представляют главную трудность в контрнаступлении ВСУ
Наибольшую трудность в ходе украинского контрнаступления представляют минные поля, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Остин в интервью телеканалу CNN отметил также, что ВСУ все еще обладают «большими силами», чтобы продолжать контрнаступление, передает РИА «Новости».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что ВСУ при наступлении сталкиваются с «яростным сопротивлением», российская сторона подготовила оборону, включая минные поля и противотанковые заграждения.
Кулеба: Киев не против, если Британия станет аналогом Amazon
Глава МИД Украины Кулеба: Киев не против, если Британия станет аналогом Amazon для поставок оружия
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет возражать, если Британия и в самом деле будет аналогом интернет-магазина Amazon в вопросе поставок оружия Киеву.
По его словам, в Киеве не против, если Лондон станет «Амазоном», фактически останется большим открытым для Украины складом британского оружия, передает ТАСС.
Кулеба добавил, что не чувствует недовольства каких-либо стран по поводу недостатка благодарности со стороны Киева. Он отметил, что Великобритания продолжает оказывать поддержку Киеву.
Так Кулеба прокомментировал слова британского министра обороны Бена Уоллеса о том, что Киев не должен считать Лондон аналогом Amazon, который должен поставлять все то вооружение, которое запрашивает украинская сторона.
Напомним, Уоллес возмущен отсутствием благодарности со стороны Украины за поставки техники. Об этом пишет The Guardian. В ответ на просьбу прокомментировать недовольство Владимира Зеленского итогами саммита НАТО глава военного ведомства отметил, что президенту стоило бы почаще выражать признательность западным странам за оказанную помощь.
После этого Владимир Зеленский выложил в Сеть видеоролик, в котором обратился к лидерам стран НАТО. В восьмиминутной записи глава Украины, видимо, решил вспомнить будни юмориста: он в язвительной и саркастичной манере 47 раз сказал спасибо на украинском языке.