Путин: Поставляемые Украине ракеты наносят ущерб России, но ничего критического

Эксперт: Диспансеризация спасает жизни россиян и ведет к общему оздоровлению страны

Политолог Линдигрин: Россиянам нужно активнее пользоваться возможностями диспансеризации и профилактического осмотра

Диспансеризация позволяет миллионам людей обнаружить очень серьезные болезни на раннем этапе. Это особенно важно в случае сахарного диабета и онкологических заболеваний, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Ранее президент Владимир Путин на встрече с главой Минздрава Михаилом Мурашко обсудил модернизацию первичного звена здравоохранения и развитие медпомощи в новых регионах.

«Президент Владимир Путин традиционно уделяет большое внимание тому, чтобы качественной и современной медицинской помощью могли воспользоваться жители в любом уголке России. И сегодня каждый человек вне зависимости от масштабов поселения, где он проживает, и его удаленности от регионального центра, имеет гарантированные возможности медицинского обследования и лечения», – отметила Наталья Линдигрин, генеральный директор АНО «Институт региональных проблем».

«Уже много лет для этого строятся новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), мобильные амбулатории, расширяется система телемедицины, медучреждения получают новейшее оборудование. Проводятся дистанционные консультации с оказанием помощи узкопрофильными специалистами», – напомнила собеседница.

«Что касается программы диспансеризации и профилактического осмотра, она позволяет миллионам людей обнаружить очень серьезные болезни на раннем этапе. Это особенно важно в случае сахарного диабета и онкологических заболеваний. И гражданам нужно активнее пользоваться предоставленными возможностями, потому что из этих факторов складывается общее оздоровление нашей страны», – заметила она.

«Также по поручению президента Минздрав занимается, по сути, созданием с нуля системы медучреждений в новых регионах. Медицинская система Новороссии и Донбасса разрушалась десятилетиями. Медучреждения закрывались, а их оборудование продавалось. Теперь жители новых регионов получили возможность пользоваться стандартными медицинскими услугами и проходить полноценную диспансеризацию», – резюмировала эксперт.

В среду президент Владимир Путин провел встречу с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Глава Минздрава отметил, что первичное звено здравоохранения – самый востребованный вид помощи, в год в России регистрируется больше 1,2 млрд таких обращений.

«В рамках модернизации первичного звена построено четыре тысячи новых объектов, включая поликлиники, ФАПы. 35 тысяч ФАПов получили лицензии. 2,8 тыс. медорганизаций отремонтировано. Поставлено 85 тыс. единиц оборудования. Сформирована программа «Цифровой ФАП» с возможностью телемедицинских консультаций», – сказал он.

По его словам, все медорганизации полностью обеспечены машинами российского производства. «Новые регионы тоже включились в этот процесс. Мы обновили все машины скорой помощи. Более двух тысяч государственных и коммерческих аптек открыли в новых субъектах. В основном это закрывает все потребности», – сообщил глава ведомства.

«Уже готова программа модернизации первичного звена в новых регионах. Надеюсь, что часть мероприятий начнем уже в этом году. У нас сложилась экономия – где-то 2,5 млрд рублей. Часть средств мы хотели бы передать туда. С регионами-шефами мы модернизируем 200 объектов и 89 уже завершено. До конца года планируем сдать еще 90–93 объекта», – сказал Мурашко.

«Мы поменяли приказ по диспансерному наблюдению пациентов. Это ключевая вещь, поскольку пациенты с хроническими заболеваниями должны иметь определенные визиты к врачу, чтобы профилактировать. Это называется вторичной профилактикой осложнений. В 2022 году мы осмотрели 67 млн человек. На этот год у нас совсем амбициозная цифра – 87 миллионов, это 59,7% населения нашей страны», – сообщил министр.

«В новых регионах начали профилактические осмотры в поликлиниках. Мы планируем охватить не менее миллиона человек: городское, сельское население, организованные коллективы. Каждый федеральный научный, медицинский исследовательский центр уже туда выезжает, проводят там совместные осмотры и обучение – очное, дистанционное», – добавил глава ведомства.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что Минздрав должен внимательно следить за подготовкой медиков по всей стране, сбои в этой работе недопустимы. «Не нужно забывать про подготовку и переподготовку кадров. Знаю, что вы лично этим занимаетесь, настойчиво. Здесь, конечно, сбои недопустимы, потому что от этого зависит качество использования новейшего оборудования, а значит, в конечном итоге качество оказания медпомощи», – приводит ТАСС слова главы государства.