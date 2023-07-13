В Ростехе ввели запрет на использование iPhone в служебных целях

В Ростехе ввели запрет на использование iPhone для служебных целей

Сотрудники Ростеха и всех организаций, входящих в него, не смогут пользоваться iPhone в служебных целях, заявили в пресс-службе госкорпорации.

В Ростехе вводится полный запрет во всех организациях на использование в работе техники этого американского производителя, сообщили в пресс-службе госкорпорации РИА «Новости».

Ранее первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков указывал, что ведение рабочей переписки с устройств Apple сотрудникам министерства будет нельзя с 17 июля.

В мае Госдума в первом чтении одобрила проект закона о штрафах в размере до 700 тыс. рублей за отправку персональной и финансовой информации через иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг.