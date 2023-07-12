В Нидерландах сделали акцент на ПВО и истребители F-16 в помощи Украине

Нидерланды сосредоточены на помощи Украине с ПВО и истребителями F-16

Нидерланды делают акцент в военной поддержке Украины на помощи с системами ПВО и истребителями F-16, заявила в среду и. о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

По ее словам, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым она подтвердила приверженность Нидерландов продолжению военной помощи в рамках широких гарантий безопасности для Украины, передает РИА «Новости».

Оллонгрен добавила, что ПВО и возможности F-16 – «ключевой элемент нашего двустороннего вклада в эти глобальные усилия».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что «что 10 или около того стран НАТО во главе с Нидерландами и Данией» заявили о создании коалиции для подготовки летчиков для F-16 для Украины.