Эксперт оценил перспективы метанового двигателя для космических ракет

Поскольку метан – это природный газ, использование его в качестве ракетного топлива дает большую экономию, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев, комментируя запуск первой в мире космической ракеты с метановым двигателем.

С космодрома Цзюцюань, который расположен на севере КНР, состоялся первый успешный пуск ракеты-носителя с кислородно-метановым двигателем Zhuque-2 (ZQ-2). Запуск был осуществлен в 9.00 утра по пекинскому времени (4.00 по московскому).



«Метановые двигатели начали разрабатываться вместе с началом космической эры. У них есть некоторые преимущества по энергетике, по другим техническим вещам, но основное их достоинство – это относительная дешевизна. Метан – это природный газ, его можно просто добывать в больших объемах», – говорит Моисеев.

По его словам, на сегодняшний день метановые двигатели считаются наиболее перспективными. Если раньше был стандарт – керосин и жидкий кислород, то сейчас все начали делать метановые двигатели. В том числе крупная американская компания SpaceX, которая производит космическую технику, разработала криогенный метановый ракетный двигатель Raptor. В России также есть программа по разработке метановых двигателей.

«Раньше в метановых двигателях не было необходимости. Поскольку первые ракеты начали делать на кислород-керосине, и они работали успешно, выполнялись новые поставленные задачи. Создание альтернативных двигателей на этом фоне выглядело затратным и ненужным, ведь разработка – это долгая и сложная вещь», – делится собеседник.

Сегодня, продолжает эксперт, коммерция определяет развитие космической политики, поэтому в приоритет уже ставятся и экономические вопросы. Теперь специалисты всего мира пытаются прийти к использованию более дешевых методов в космической отрасли. В противном случае финансирование перейдет к другим, более успешным в разработках участникам рынка.

«Так весь мир подошел к тому моменту, когда затраты на разработку нового метанового двигателя, нетрадиционного, должны окупиться за счет запусков, ведь будет дешевле топливо», – заключил Моисеев.

В начале июня текущего года директор АО «Конструкторское бюро химавтоматики» Сергей Ковалев сообщил, что в России создается кислородно-метановый двигатель РД-0177, предназначенный для перспективной ракеты-носителя «Амур-СПГ» с возвращаемой ступенью. Первый может появиться уже к концу этого года, после чего последует цикл огневых испытаний. Полностью все работы планируется завершить до конца 2025 года.