Столтенбергу пришлось успокаивать лидеров саммита НАТО в Вильнюсе

Взгляд
12 июля, среда  |  Последнее обновление — 13:56  |  vz.ru
Разделы

Как будет создан новый российский флот

Производство кораблей и судов на российских верфях резко увеличивается Руслан Шамуков/ТАСС
Россия начала грандиозную программу обновления ключевого в текущих условиях вида транспорта – морского торгового флота. Какие суда требуются нашей стране прежде всего, почему сегодня это имеет настолько большое значение и какие маршруты новые корабли будут обслуживать? Подробности...
Перейти в раздел…

Западные СМИ: Зеленский в Вильнюсе потерпел неудачу

Simon Dawson/Simon Dawson/Global Look Press
Украине так и не предложили конкретных сроков и условий для вступления в НАТО, Владимир Зеленский разочарован. Члены организации готовы продолжать поставки оружия ВСУ, но не желают обострять ситуацию до прямого конфликта с Россией. Так западные СМИ оценивают итоги первого дня саммита альянса в Вильнюсе. Подробности...
Перейти в раздел…

Подвиг советских танкистов стал одной из тайн сражения под Прохоровкой

Экипажи «тридцатьчетверок» стали главными героями битвы под Прохоровкой Иван Шагин/РИА Новости
Ровно 80 лет назад, 12 июля 1943 года, произошло крупнейшее танковое сражение в мировой истории – битва при Прохоровке. Одним из легендарных эпизодов той грандиозной битвы стал танковый таран, совершенный экипажем советского Т-34. Почему же сведения об этом подвиге оказались настолько противоречивы, а сам экипаж – почти забыт? Подробности...
Перейти в раздел…

Торг Эрдогана затмил истерику Зеленского на саммите НАТО

Эрдоган стал ключевой фигурой на саммите НАТО REUTERS
Первый день саммита НАТО в Вильнюсе завершился скандалом. Владимир Зеленский хотел стать главной звездой встречи в верхах, однако гостю с Украины не повезло – эта роль досталась лидеру Турции. Почему визит президента Эрдогана стал ключевым для саммита НАТО и что это означает для России?  Подробности...
Перейти в раздел…

Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
Перейти в раздел…

Боятся ли русские западных наемников

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вообще-то почти пять тысяч убитых «туристов» – это реального много. Еще почти пять тысяч столкнулись с удивительным явлением, что война с Россией – это не расстрел иракцев с вертолета, красивой прогулочки не получилось – и упаковали вещички. Подробности...

Telegram стал рынком дутых «инсайдов»

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Роскомнадзор занимается поиском экстремистских материалов. Но нужно же что-то делать и с обычным враньем. Скажем, если Telegram-канал три раза попался на публикации сведений, которые не подтвердились, можно было бы вносить его в реестр «распространителей недостоверных слухов» (РНС). Подробности...

Во что превращается Украина без России

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Волынь и Донбасс, Львов и Крым, Бабий Яр и самолет «Сибири». Все это – и многое другое – Украина, оказавшаяся вне России. Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Макрон и Байден поменялись местами

Поворот Эрдогана и облом Зеленского

Турция: выдача «азовцев» и поворот в ЕС

Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Достижения научной и конструкторской мысли показали на выставке «Иннопром-2023»

В Екатеринбурге проходит масштабная международная промышленная выставка «Иннопром-2023». В этом году в ней принимают участие рекордное количество участников – 700 компаний. Белоруссия впервые выступает в качестве страны-партнера с Национальной экспозицией
Подробности...

Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
Подробности...

Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

  • Другое (напишите в комментариях)
Вы участвовали в сборе средств для поддержки участников СВО?
  • Да

  • Нет, но собираюсь

  • Нет и не собираюсь
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль счел гарантии G7 для Украины посягательством на безопасность России
    Российские войска начали наступление на Краснолиманском направлении Кремль счел гарантии G7 для Украины посягательством на безопасность России Сейм Польши призвал Украину признать вину в Волынской резне Избитую в Чечне журналистку Милашину выписали из больницы
    Пушилин прокомментировал выдачу Турцией боевиков «Азова» Российские бойцы показали захваченную БМП Bradley Франция указала радиус действия переданных Украине ракет SCALP Швеция разрешила Киеву тестировать истребитель Gripen
    Песков назвал вбросом заявление о «добравшемся» до ядерного хранилища «Вагнере» Ирландский наемник сбежал с Украины после встречи с российским танком Зеленский заявил о договоренности с Германией о поставке дополнительных ЗРК Patriot Мир предупредили о грядущем «интернет-апокалипсисе»

    Главная тема


    Западные СМИ: Зеленский в Вильнюсе потерпел неудачу

    «пейте море!»


    Захарова «перевела» на украинский заявление фон дер Ляйен о желании Киева войти в ЕС

    дальний радиус


    Стало известно о планах США поставить Украине баллистические ракеты

    сделано в Крыму


    Новый ракетный корабль «Циклон» приняли в состав ВМФ

    Видео

    специальный репортаж


    «Лучше бы однажды тряхануло». Как в Хакасии завершается пятилетка красного эксперимента

    восточный базар


    Эрдоган доказал России и Западу уникальность своей роли

    строительство кораблей


    Как будет создан новый российский флот

    обнуление скидки


    Российская нефть избавилась от санкционного дисконта

    саммит в Вильнюсе


    Расширение НАТО за счет Украины поставлено на паузу

    принципы расселения


    Олег Степанов: Каким должен быть идеальный русский город

    военное столкновение


    Тимофей Бордачев: Новое расширение НАТО становится угрозой для США

    экзистенциальные враги


    Владимир Можегов: Что помешало Англии разбомбить советские нефтяные месторождения в 1940-м

    карикатура


    Зеленский приглашает натовцев в могилу

    Столтенбергу пришлось успокаивать лидеров саммита НАТО в Вильнюсе

    Генсеку НАТО Столтенбергу пришлось уговаривать лидеров НАТО возобновить саммит в Вильнюсе

    12 июля 2023, 13:49

    Текст: Александра Юдина

    Заседание на втором дне саммита НАТО в Вильнюсе неоднократно откладывалось из-за того, что прибывшие в зал лидеры игнорировали настойчивые призывы генсека альянса Йенса Столтенберга и не хотели садиться на свои места.

    «Если вы займете свои места, мы сможем начать как можно скорее… Прошу прощения, что беспокою вас, но мы тут собрались для проведения заседания… Чем раньше вы займете места, тем раньше мы сможем начать и тем раньше закончим», – цитирует РИА «Новости» призывы генерального секретаря организации.

    Отмечается, что дисциплинированность проявил госсекретарь Энтони Блинкен, занявший кресло США рядом с генсеком НАТО, который посмеивался и комментировал происходящее со своего места.

    Столтенберг уговаривал нарушителей дисциплины, в числе которых оказались премьер Албании Эди Рама и президент Финляндии Саули Ниинисте.

    «Если мой друг Эди Рама все же займет свое место, мы сможем начать. Саули, Саули! Займите, пожалуйста, свое место», – говорил он.

    Напомним, саммит НАТО в Вильнюсе отличается от прежних тем, что его ключевые игроки как будто поменялись ролями. Так, если раньше Франция блокировала гарантии для Украины о вступлении в НАТО, то теперь так поступают США. Кроме того, Макрон пообещал Зеленскому дальнобойные ракеты.

    Медведев призвал «расчехлять» негуманное оружие России
    Медведев призвал в ответ на украинский обстрел Токмака кассетными боеприпасами «расчехлять наши арсеналы»
    		   
    11 июля 2023, 22:50
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Комментируя украинский обстрел города Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».

    Также Медведев оценил в Telegram «предварительные итоги саммита НАТО». Он указал, что на саммите решили отменить план действий по членству Украины в НАТО, «типа принимать быстрее». «Страну 404 в НАТО позвать. Но примут – неизвестно когда и на каких условиях», – отметил Медведев. Он считает «вполне вероятным», что Украина никогда не войдет в НАТО, но «реалисты в альянсе боятся сказать вслух» об этом.

    Кроме того, НАТО решило усилить военную поддержку Украины «всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолетами». «Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая все ближе», – заявил Медведев.

    Как отметил зампредседателя Совета безопасности, для России это означает, что «специальная военная операция будет продолжена с прежними целями». «Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно). Значит, эту группировку придется ликвидировать (что возможно и необходимо)», – говорится в сообщении.

    Напомним, в оперативных службах Запорожской области сообщили, что вооруженные силы Украины обстреляли город Токмак с использованием кассетных боеприпасов. Обстрел произошел в 17.15, попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

    Как заявил  министр обороны России Сергей Шойгу, отправка кассетных боеприпасов киевскому режиму послужит лишь затягиванию конфликта. По его словам, в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.

    Коментарии (54)
    Госдеп: Украину не примут в НАТО при Джо Байдене
    Представитель Госдепа Миллер: Принятие Украины в НАТО во время боевых действий означало бы войну США с Россией
    		   
    11 июля 2023, 21:19
    Фото: REUTERS
    Текст: Ольга Иванова

    Вступление Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией, заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    Он добавил, что президент США Джо Байден с самого начала дал понять, что пока он руководит администрацией США, этого не произойдет, передает ТАСС.

    По итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе Столтенберг объявил, что страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине. Также НАТО объявило новые условия для принятия Украины.

    Страны НАТО не хотят конфликта с Россией и надеются поддерживать работу каналов связи во избежание эскалации, говорится в итоговом заявлении альянса по итогам саммита в Вильнюсе.

    Коментарии (35)
    Захарова об отказе НАТО позвать в альянс Украину: «Когда членство не стоит»
    		   
    11 июля 2023, 19:54
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что в случае поражения Киева в конфликте с Россией вопрос о членстве Украины в альянсе стоять не будет.

    «Фейл-саммит, когда членство не стоит», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Напомним, Столтенберг заявил, что самой важной задачей является обеспечение победы Украины. При этом, по его словам, если она не победит, то вопрос о гарантиях и членстве в НАТО для Киева вообще не будет стоять.

    По итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе Столтенберг объявил, что страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине. Также НАТО объявило новые условия для принятия Украины.

    Страны НАТО не хотят конфликта с Россией и надеются поддерживать работу каналов связи во избежание эскалации, говорится в итоговом заявлении альянса по итогам саммита в Вильнюсе.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (21)
    НАТО утвердило развертывание 300 тыс. военных на границах с Россией
    		   
    11 июля 2023, 20:21
    Фото: EPA/TASS
    Текст: Кристина Цыцура

    Члены НАТО утвердили план развертывания 300 тыс. военных на восточном фланге альянса и расширили оборонные закупки, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    По его словам, союзники утвердили полный план для борьбы с главными угрозами – Россией и терроризмом, а численность войск высокой готовности составит 300 тыс. человек, передает ТАСС.

    «Мы согласовали оборонный план, чтобы обеспечить закупки, повысить совместимость и увеличить инвестиции в оборону», – сказал он.

    Ранее Столтенберг заявил, что НАТО утвердило многолетнюю программу военной помощи Киеву.

    Коментарии (36)
    НАТО утвердила многолетнюю программу военной помощи Киеву

    11 июля 2023, 18:56

    Текст: Кристина Цыцура

    Страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня саммита альянса.

    Сообщается, что был согласован пакет из нескольких элементов, чтобы приблизить Украину к НАТО. Первым стала многолетняя программа для перестройки сектора обороны безопасности Украины. Второй элемент – создание нового Совета Украина – НАТО, передает ТАСС.

    На первое заседание совета пригласят президента Украины Владимира Зеленского.

    Ранее НАТО объявило новые условия для принятия Украины.

    Коментарии (14)
    Кремль счел гарантии G7 для Украины посягательством на безопасность России
    		   
    12 июля 2023, 13:01
    Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Намерение стран «Группы семи» предоставить Украине некие «гарантии» является ошибочным и опасным, поскольку тем самым G7 посягает на безопасность России, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что Россия очень негативно относится к теме вступления Украины в НАТО. Данный вопрос, по словам Пескова, коррелирует с прозвучавшим заявлением о том, что «семерка» в среду собирается предоставить киевскому режиму «гарантии безопасности».

    «Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным», – приводит его слова ТАСС.

    Страны «Группы семи», проводя такую политику, фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности, указал представитель Кремля, пояснив, что таким образом они посягают на безопасность России.

    Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил ранее, что Евросоюз и Североатлантический альянс едины в желании поддерживать Киев и предоставить Украине необходимые гарантии безопасности.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь объяснила цену гарантий безопасности Запада для Киева.

    Коментарии (2)
    Пекин: Отношения России и Китая превзошли модель военно-политического союза
    МИД КНР о коммюнике НАТО: Отношения Москвы и Пекина превзошли модель военно-политического союза

    12 июля 2023, 11:04

    Текст: Алина Власенко

    Отношения Москвы и Пекина превзошли модель военно-политического союза времен холодной войны, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя положение из коммюнике НАТО о том, что углублении сотрудничества России и Китая якобы противоречит интересам альянса.

    Вэньбинь подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны. По его словам, эта связь превзошла модель военно-политического союза времен холодной войны, что кардинально отличается от стран Североатлантического альянса, которые создают закрытые кружки и занимаются блоковым противостоянием, передает ТАСС.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя итоги первого дня саммита альянса, заявил, что страны – члены НАТО договорились совместно противодействовать усилению влияния и военной мощи Китая, передает РИА «Новости». При этом в коммюнике саммита говорится, что политика Китая представляет собой вызов интересам, безопасности и ценностям альянса, но он остается открытым взаимодействию с Пекином.

    Коментарии (2)
    Столтенберг: Если Украина проиграет, вопрос о ее членстве в НАТО потеряет актуальность

    11 июля 2023, 19:46

    Текст: Ольга Иванова

    Если Киев не сможет одержать победу в конфликте с Россией, то вопрос о членстве Украины в НАТО потеряет актуальность, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    По его словам, самой важной задачей является обеспечение победы Украины, если она не победит, то вопрос о гарантиях и членстве в НАТО вообще не будет стоять, передает РИА «Новости».

    Ранее страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине, заявив, что членство в альянсе может быть предоставлено только при выполнении всех условий.

    Коментарии (8)
    В США объяснили отказ НАТО пригласить Украину в альянс
    Помощник Байдена по нацбезопасности Салливан: НАТО не пригласила Украину, так как альянсу не нужна война с Россией
    		   
    12 июля 2023, 12:09
    Фото: Chris Kleponis/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Североатлантический альянс не предложил Киеву членство, поскольку это втянуло бы альянс в войну с Россией, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    По его словам, в НАТО был широкий консенсус по вопросу принятия Украины в разгар войны. Однако, отметил Салливан, это приведет альянс к войне с Россией, а она «в данный момент не имеет смысла», передает ТАСС.

    Салливан также признал, что Украина проделала «значительный путь в реформах» с точки зрения безопасности и политики. При этом помощник президента США добавил, что есть еще шаги, которые нужно сделать Киеву, чтобы «соответствовать критериям и стать членом НАТО».

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает, какие еще условия следует выполнить Киеву, чтобы получить приглашение в Североатлантический альянс.

    Коментарии (2)
    США отказались называть возможные условия завершения конфликта на Украине
    Глава пресс-службы Госдепа Миллер не назвал возможные условия завершения конфликта на Украине и срок ее принятия в НАТО
    		   
    12 июля 2023, 03:47
    Фото: Alex Edelman/The Photo Access/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер отказался указывать возможные условия завершения конфликта на Украине, а также прогнозировать сроки ее вступления в НАТО.

    Миллер заявил, что США не считают целесообразным «назначать какие-либо временные сроки». По его словам, когда члены НАТО согласятся, что «обозначенные условия выполнены, они будут готовы направить Украине приглашение», передает ТАСС.

    В Госдепе подчеркнули, что для вступления Украины в НАТО требуется завершение боевых действий. Тогда у него спросили, что США подразумевают под этим, в частности, в связи с «вероятностью заморозки конфликта». Миллер сказал, что на данный вопрос трудно дать ответ, «не углубляясь в гипотетические предсказания в отношении ситуации, которая очень непредсказуема». Он заявил, что не хочет «делать каких-либо предсказаний в отношении того, как и при каких условиях может завершиться» конфликт.

    Напомним, Миллер заявил, что вступление Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией. Он добавил, что президент США Джо Байден с самого начала дал понять, что пока он руководит администрацией США, этого не произойдет.

    Коментарии (0)
    Зеленский прибыл на саммит НАТО на день раньше
    Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе

    11 июля 2023, 16:53

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский прилетел в Литву на саммит НАТО, посадку самолета в международном аэропорту транслировали местные телеканалы.

    Украинский лидер прилетел на саммит на польском президентском лайнере, этот борт поднялся из города Жешув, передает ТАСС.

    Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что глава Белого дома Джозеф Байден проведет встречу с Зеленским в среду. СМИ сообщали, что в этот день и ожидается прибытие украинского президента. В среду пройдет второй день саммита НАТО в Вильнюсе.

    Напомним, по данным СМИ, в проекте итогового заявления саммита НАТО не содержится приглашения Украине присоединиться к альянсу.


    Коментарии (8)
    Лавров подчеркнул необходимость помешать срежиссированным США сценариям
    Лавров призвал не допустить в Азиатско-Тихоокеанском регионе срежиссированных США сценариев

    11 июля 2023, 22:59

    Текст: Антон Антонов

    Нельзя допустить, чтобы в Азиатско-Тихоокеанском регионе повторились негативные сценарии, которые были срежиссированы США и НАТО в других частях света, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров назвал Россию «надежным единомышленником» АСЕАН, работающим «на укрепление созданной вокруг АСЕАН архитектуры обеспечения стабильности и сотрудничества», передает ТАСС со ссылкой на индонезийскую газету Kompas.

    Министр отметил, что США и НАТО «упорно ведут линию на запуск альтернативных блоковых структур», которые нужны для «сдерживания и конфронтации», а не для кооперации. Из-за этого «асеаноцентричная система подвергается серьезнейшему испытанию на прочность», сказал Лавров.

    Он также сообщил, что Россия выступает за запуск консультаций по вопросам использования национальных валют во взаимных расчетах с государствами АСЕАН, включая Индонезию.

    Напомним, Лавров заявлял, что США и НАТО желают освоить Азиатско-Тихоокеанский регион и милитаризируют его. В Минобороны России заявили о целенаправленной работе США по дестабилизации ситуации в АТР.

    Коментарии (0)
    Болтон счел разговоры о вступлении Украины в НАТО пустой тратой времени
    Болтон раскритиковал разговоры о вступлении Украины в НАТО из-за «сигнала о разногласиях в альянсе»

    11 июля 2023, 23:42

    Текст: Антон Антонов

    Переговоры на высоком уровне о вступлении Украины в НАТО – это «пустая трата времени», они посылают России «сигнал о разногласиях в альянсе», заявил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

    По мнению Болтона, «еще несколько месяцев назад» следовало указать Киеву, что не нужно «поднимать этот вопрос». Он пояснил, что в НАТО «нападение на одного является нападением на всех», поэтому альянс «никогда не принимал в свой состав страны», участвующие в вооруженном конфликте, ведь это означало бы втягивание в конфликт и остальных государств НАТО, передает ТАСС. со ссылкой на LBC.

    Как считает Болтон, если бы Германия и Франция, а также другие страны Европы согласились принять Украину в НАТО в период президентства в США Джорджа Буша-младшего, то сейчас на Украине не шли бы боевые действия. Но в условиях боевых действий нет смысла обсуждать вступление Украины в НАТО, сказал Болтон.

    Напомним, руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что включение Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией.

    Коментарии (0)
    Лавров назвал поразительной скорость отказа Финляндии и Швеции от нейтралитета ради НАТО
    Лавров: Россию поразила скорость отказа Финляндии и Швеции от нейтралитета ради НАТО

    11 июля 2023, 14:27

    Текст: Кристина Цыцура

    Россию удивила скорость принятия решений о вступлении в НАТО властями Финляндии и Швеции, которые отказались от нейтрального статуса, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр указал, что нейтральный статус десятилетиями предоставлял странам преимущество и самостоятельность, обеспечивая им репутацию и авторитет в Европе и мире. В ответ на вступление Москва принимает адекватные и заблаговременные шаги, добавил Лавров.

    Также глава МИД указал на планы НАТО развернуть инфраструктуры альянса у границ России. Москва будет делать выводы от скорости осваивания территорий Швеции и Финляндии, передает ТАСС.

    «В том, что они это собираются делать, сомнений нет», – сказал Лавров.

    Глава ведомства отметил, что все законные интересы в области обеспечения безопасности России из-за усиления инфраструктуры НАТО будут обеспечены.

    Ранее в Финляндии, вступившей в НАТО в 2023 году, признали, что ВМС НАТО в Арктическом регионе отстают от России на 10 лет в военно-технологическом плане.

    Коментарии (3)
    Сенатор США обвинил Байдена в «одержимости» идеей не провоцировать Россию
    Американский сенатор Грэм раскритиковал «одержимость» Белого дома стремлением не провоцировать Россию

    12 июля 2023, 06:26

    Текст: Антон Антонов

    Администрация президента США Джо Байдена одержима стремлением не провоцировать Россию, Москва воспринимает это как слабость, заявил американский сенатор Линдси Грэм.

    Грэм заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что «устал» от такой политики Белого дома. По его мнению, Вашингтон упустил множество шансов прекратить конфликт на Украине и принять «решительную резолюцию в пользу» Киева. Грэм отметил, что «понимает разочарование» украинского президента Владимира Зеленского от Белого дома, Берлина «и горстки других по поводу принятия в НАТО», передает РИА «Новости».

    Напомним, Госдеп заявил, что вступление Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией, а Байден с самого начала дал понять, что пока он руководит администрацией США, этого не произойдет.

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •