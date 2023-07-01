|
|
Харатьян назвал срок выхода новых фильмов о гардемаринах
Народный артист России Харатьян: Осенью 2023 года выйдут два новых фильма о гардемаринах
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Осенью 2023 года на всех площадках страны выйдут два новых фильма «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война», первая часть – 5 октября, вторая – 16 ноября, сообщил народный артист России Дмитрий Харатьян на «Знание. Лекторий» на VK Fest.
Харатьян рассказал, что четвертый фильм, который называется «Гардемарины 1787. Мир», выходит на всех площадках 5 октября, а второй фильм, который называется «Гардемарины 1787. Война», выходит 16 ноября. Артист выразил уверенность, что зрители не пожалеют, что посмотрят продолжение истории про гардемаринов, передает ТАСС.
Харатьян напомнил, что в названии указан год, в который произошло сражение на Кинбурнской косе во время русско-турецкой войны. По словам актера, победу приблизили в том числе и гардемарины, которым помогали их дети.
«В фильме «Гардемарины 1787. Мир» [дети] – главные герои, помимо уже ветеранов нашего движения, гардемаринов Домогарова, Мамаева, меня и Боярского, который ожил, кстати. <…> Потому что народ требует, герои не должны умирать. <…> Но как женщины без Боярского? <…> У него даже там есть сакраментальная фраза в конце, уж я открою секрет вам. По секрету всему свету. <…> «Главное достояние России – это женщины», – говорит Боярский и не умирает, остается жить», – сказал артист.
Напомним, 11 марта 2021 года умер советский и российский композитор, народный артист России Виктор Лебедев, написавший музыку к фильму «Гардемарины, вперед!».
WP заявила о планах Киева установить ракеты у Крыма перед переговорами с Москвой
Washington Post заявила о планах Киева начать переговоры с Москвой после выхода ВСУ на границу с Крымом
|
|
Украинская сторона заявила директору ЦРУ Уильяму Бернсу, что намерена вступить в переговоры с Москвой после того, как вооруженные силы Украины разместят артиллерию и ракеты у Крыма.
Как пишет Washington Post, в июне Бернс совершил тайный визит в Киев, где ему сообщили украинские планы по «возврату территорий» и началу переговоров с Россией к концу 2023 года. В частности, Бернс говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством разведки. Издание утверждает, что Бернсу «в частном порядке» сообщили о намерении Киева «вернуть значительные территории к осени», установить на границе с Крымом артиллерийские и ракетные комплексы, а после – начать переговоры с Москвой, передает РИА «Новости».
Напомним, Washington Post заявляла, что в результате контрнаступления на Мариуполь, Мелитополь и другие населенные пункты вдоль побережья Азовского моря Украина планирует перерезать сухопутный коридор в Крым. Президент России Владимир Путин указывал, что украинские войска не имеют успехов в ходе контрнаступления, шансов у ВСУ нет ни на одном направлении.
«Казнь египетская» обрушилась на Нью-Йорк
New York Post сообщила о нашествии насекомых на Нью-Йорк
Жители Нью-Йорка сравнивают нашествие насекомых после смога от лесных пожаров с «библейской чумой» и «казнями египетскими», сообщают СМИ.
Как пишет New York Post, «рой крошечных крылатых насекомых заполонил» город. Очевидцы рассказывают, что речь идет о странных зеленых насекомых. По словам экспертов, Нью-Йорк подвергся нашествию одного из видов тли. В Сети, указывая на смог из-за горящих канадских лесов, шутят, что США настигли «казни египетские», которые предвещают «зловещий конец», передает РИА «Новости».
Напомним, жителям Нью-Йорка рекомендовали не выходить на улицу без особой необходимости и носить защитные маски из-за резкого ухудшения качества воздуха в связи с лесными пожарами в Канаде.
Пентагон предсказал «очень кровавое» наступление ВСУ
Глава комитета начальников штабов ВС США Милли предсказал «очень долгое и кровавое» наступление ВСУ
|
|
Контрнаступление вооруженных сил Украины будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым», заявил глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.
Милли отметил, что уже говорил об этом. По его словам, наступление «займет от шести до десяти недель». Он призвал не стоить «иллюзий». «Происходит ли это медленнее, чем предсказывали расчеты на компьютере или разные люди? Да», – приводит его слова ТАСС.
Милли не удивлен, что контрнаступление ВСУ «идет медленнее, чем предсказывали», ведь «война на бумаге» отличается от настоящего конфликта. При этом Милли подтвердил, что «победой» будет считаться «свободная, независимая, суверенная Украина с территорией в полном составе».
«Президент США, госсекретарь и министр обороны, генеральный секретарь НАТО и все лидеры НАТО говорят одно и то же. Украина стала свободной, суверенной и независимой страной в 1991 году и была независимой и свободной с тех пор», – сказал он.
Напомним, в пятницу координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби объяснил замедление контрнаступления украинской стороны плохой погодой и хорошей подготовкой российских войск.
Старший тренер сборной России уволен из-за участия спортсмена в чемпионате США
Старшего тренера сборной России по шпаге уволили из-за участия в чемпионате США спортсмена Биды
Федерация фехтования России приняла решение уволить Александра Глазунова с должности старшего тренера сборной России по шпаге после участия действующего офицера Росгвардии Сергея Биды и военнослужащей Виолетты Храпиной в чемпионате США без согласия России, рассказали в ФФР.
Сообщается, что необходимые документы уже направлены в Центр спортивной подготовки, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что участникам из России, чтобы попасть в список спортсменов, допущенных до летних соревнований в США, необходимо осудить действия России на Украине.
Чемпионат США по фехтованию проходит в городе Финикс с 30 июня по 9 июля.
Сильный взрыв прогремел в Киеве
Очевидцы сообщили о сильном взрыве в Киеве
В Киеве прогремел сильный взрыв, в некоторых районах города нет света, сообщили очевидцы.
Сообщается, что взрыв хорошо слышали в Голосеевском районе на юге Киева. При этом воздушная тревога не объявлялась, передает ТАСС.
Медведев предупредил о возможном применении ядерного оружия в случае его размещения в Польше
Возможное размещение ядерного оружия в Польше грозит его применением, завил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«С учетом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты, просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено», – сказал он, передает ТАСС.
Медведев добавил, что оружие будет применено «к радости всех безумцев». При этом он считает, что окончательное решение об использовании ЯО будут принимать «маразматики за океаном».
Зампред СБ добавил, что «есть в этом и положительная сторона». «Исчезнут все «дуды», «моравецкие», «качиньские» и прочая нечисть. Ну и другие исчезнут, увы», – сказал он.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил о размещении на польской территории американского ядерного оружия.
Медведев по-французски съязвил в адрес Макрона
Зампред Совбеза России Медведев предложил французскому лидеру Макрону после слов об Украине перейти на сторону Франции
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, заявившему, что он за Украину, перейти на сторону Франции.
Медведев по-французски написал в соцсети Twitter (запрещена в РФ), что Макрон неоднократно говорил о том, что он на стороне Украины. Заместитель председателя Совбеза России продолжил, что Макрону, возможно, «пора прекратить этот словесный понос и встать на сторону Франции», передает РИА «Новости».
Медведев отметил, что средства, которые были потрачены Парижем «впустую на оружие для банды наркомана Владимира Зеленского», могли бы пригодиться простым французам.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала властям Франции на фоне идущих в этой стране беспорядков «вылечиться самим», прежде чем пытаться «лечить» Россию.
Премьер Венгрии предрек гибель слабых народов
Премьер Венгрии Орбан: Наступают времена, когда слабые нации погибнут, а сильные выживут
|
|
Весь мир проходит сейчас через трудные испытания, которые смогут пережить только сильные народы, а слабые погибнут, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В своем выступлении, которое транслировал транслировал телеканал М1, на церемонии открытия юридического факультета Национального университета государственной службы в Будапеште премьер-министр Венгрии заявил, что весь мир сотрясается до основания, наступают времена, когда слабые нации погибнут, а сильные выживут, передает ТАСС.
Орбан отметил, что по соседству с Венгрией идет война, а десятки и сотни тысяч мигрантов осаждают границы республики. В связи с этим он призвал народ и власти Венгрии быть сильными, а также заявил о необходимости каждый день укреплять линии обороны и правоохранительные органы республики. Глава правительства призвал первокурсников «быть сильными, потому правосудие мало чего стоит без силы».
Напомним, в ноябре минувшего года президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников спецоперации указал на способность народов России вместе преодолевать трудности.
Рогов: ВСУ пошли на штурм в районе села Работино в Запорожье
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВСУ пошли на штурм на ореховском направлении в районе села Работино
На ореховском направлении запорожского фронта Вооруженные силы Украины (ВСУ) под прикрытием артиллерии пошли на штурм в районе села Работино, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что на ореховском направлении запорожского фронта активно работает вражеская артиллерия, под прикрытием которой противник в районе Работино пошел на штурмовые действия. Он уточнил, что помимо артиллерии, работают минометы и идет стрелковый бой высокой интенсивности. Председатель движения «Мы вместе с Россией» заверил, что русские воины держат активную оборону.
Напомним, в четверг ВСУ также попытались атаковать на ореховском направлении в районе села Работино Запорожской области.
Лавров рассказал, за что воюет Россия
Лавров заявил, что Россия в конфликте вокруг Украины воюет не за территории
|
|
В конфликте вокруг Украины Россия воюет не за территории, она защищает людей, историю и русский язык, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Отвечая на вопрос о том, возможен ли «мир в обмен на территории», Лавров заявил: «Понимаете, это подход, как на базаре: я – тебе, ты – мне. Мы же воюем не за территории, а за людей, за нашу историю, религию, русский язык, который является официальным языком всей системы ООН и который сейчас просто сокрушают, и не только на Украине, но и в других странах Европы, в Прибалтике. Все молчат», – передает ТАСС со ссылкой на Radio e Televisao de Portugal.
Он сравнил это с ситуацией, при которой Швейцария запретила бы французский или немецкий языки, Ирландия – английский, Бельгия – фламандский. По его словам, такое «невозможно вообразить». Так, в Финляндии проживает 5,2% шведов, но шведский – государственный язык, а на Украине «этнических русских минимум 20%» и более половины жителей на русском «говорят и думают».
Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «выполняет приказ уничтожить любые проявления русской цивилизации» в стране, где «его предшественникам, таким же радикалам и неонацистам, разрешили провести государственный переворот». Целью переворота были превращение Украины в инструмент против России и «ликвидация всего русского на тех землях, которые были освоены русскими».
При этом вести переговоры с Зеленским Лавров считает бессмысленным, так как украинский президент «не является мало-мальски самостоятельным деятелем», который может лишь «импровизировать» в рамках заданной линии поведения.
Лавров прокомментировал встречу в Копенгагене, на которую пригласили G7, «страны БРИКС, за исключением России, разумеется», Саудовскую Аравию, Турцию и Украину. Встреча проводилась для одобрения «формулы мира» Зеленского. Китай отказался в ней участвовать, а представители стран Глобального Юга отказались подписывать совместные заявления с Западом.
Также министр заявил, что глава американского государства Джо Байден «ни разу не предложили искать мирное решение, а выступали с критическими замечаниями, когда в странах Глобального Юга проявлялись соответствующие инициативы».
Напомним, как указывал Лавров, Россия проводит специальную военную операцию для защиты тех русских и русскоязычных людей, которых Украина угнетает в нарушение всех международных норм. Россия хочет освободить этих людей от любой угрозы их жизни, традициям и семьям.
Командир танкового подразделения рассказал о тактике ВСУ под Соледаром
Командир танкового подразделения рассказал об атаках ВСУ малыми группами на Артемовском направлении
|
|
Вооруженные силы Украины используют тактику активных атак малыми группами на Артемовском направлении под Соледаром, сообщил командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки российских войск.
Российский военный пояснил, что такие попытки наступления «мелкими группами» численностью до одного взвода предпринимаются ВСУ «по всему фронту». Украинских военных при этом может сопровождать максимум один танк и максимум две БМП.
«Это не сказать, что масштабное наступление, о котором все пишут в новостях, это просто наш фронт, наши усилия (хотят) рассеять, но у них это не получается», – приводит его слова РИА «Новости».
Командир танкового подразделения заявил, что с соседними российскими подразделениями «организована взаимосвязь». «Только что работали по радиостанции с их координатами. Ствольная артиллерия, которая у них есть, наведена по одной цели, мы в поддержку их наведены по другой цели, независимо от того, кто это, десантники или мобилизованные полки», – сказал российский военный.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что на Запорожском направлении у Новоданиловки российская артиллерия уничтожила украинскую разведгруппу, «пресечена попытка разведки боем группы пехоты ВСУ». У Малой Токмачки уничтожена автомобильная техника и живая сила противника, севернее Жеребянки – бронированная ремонтно-эвакуационная машина ВСУ. Кроме того, сбиты три украинских БПЛА «Фурия».
Чехов также сообщил, что на Южнодонецком направлении нанесен удар по наступающим силам украинских войск у Макаровки. У Сторожевого уничтожены минометный расчет и пункт управления беспилотниками, у Макаровки и Новодонецкого авиация нанесла удар по скоплениям украинских военных.
Чехов также рассказал, что ефрейтор Денис Аладин под огнем противника восстановил поврежденную проводную линию связи вблизи линии боевого соприкосновения на Южнодонецком направлении.
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что экипаж Су-34 уничтожил до взвода военнослужащих ВСУ на Купянском направлении. Также нанесено 11 авиационных ударов по скоплениям живой силы, вооружению и военной технике противника, передает ТАСС.
Танки Т-90 уничтожили две бронированные машины американского производства MRAP и HMMWV, а «Ланцеты» – две станции контрбатарейной борьбы иностранного производства AN/TPQ-50. Кроме того, у Ивановки уничтожена «Фурия».
Напомним, командование вооруженных сил Украины усилило ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар в ДНР. Военный аналитик Михаил Онуфриенко считает, что ВСУ из-за отсутствия ожидаемых успехов контрнаступления пытаются переместить направления основных ударов и отвлечь внимание наших войск.
ВС России нанесли удар по пунктам управления ВСУ под Донецком
Минобороны: ВС России нанесли удар высокоточным оружием по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк»
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк», заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что вооруженными силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк». Он подчеркнул, что все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинских генералов погубила беспечность.
Прокурор Чувашии погиб во время массового заплыва на Волге
Генпрокуратура России: Прокурор Чувашии Фомин умер в субботу на 58-м году жизни
|
|
Прокурор Республики Чувашия Андрей Фомин умер в субботу на 58-м году жизни, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. В Минздраве региона сообщили, что Фомин погиб 1 июля во время массового заплыва на Волге.
Как сообщила Генпрокуратура России, 1 июля ушел из жизни государственный советник юстиции третьего класса, почетный работник прокуратуры России Андрей Валерьевич Фомин. Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов и коллектив органов прокуратуры России выразили глубокие соболезнования родным и близким, передает ТАСС.
В Минздраве региона, отвечая на вопрос о том, погиб ли Фомин во время заплыва на Волге, подтвердили, что факт гибели [Фомина во время заплыва] установлен.
В субботу ряд Telegram-каналов сообщал, что Фомин погиб во время заплыва на Волге на 2,2 км в Чебоксарах.
Фомин родился 4 августа 1965 года. С 1992-го работал в органах прокуратуры, пройдя путь от стажера прокуратуры Дзержинского района Ярославской области до прокурора Чувашии. С 2014 по 2020 год он занимал пост первого заместителя прокурора Крыма. С 30 июня 2020 года являлся прокурором Чувашии.
Сальдо заявил о полной зачистке территории у Антоновского моста от групп ВСУ
Российские силы уничтожили группы украинских войск, укрывшихся под Антоновским мостом, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Минувшей ночью военнослужащие группировки войск «Днепр» окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста», – написал он в Telegram.
Российские военные провели внезапную атаку с тыла, зайдя со стороны реки на лодках. К 03.00 опорный пункт и гостиница, где находились военные ВСУ, были взяты.
Накануне Сальдо заявил, что ударом «Искандера» у Антоновского моста были уничтожены 30 украинских боевиков.
СМИ: Cупругу главы Хакасии наказали за неповиновение полиции
Life: Супругу главы Хакасии Коновалову привлекли к ответственности за неповиновение полиции
Супругу главы Хакасии Светлану Коновалову привлекли к административной ответственности за неповиновение законному требованию полиции, сообщает Life.
Как сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал «Силовики», сотрудник ГИБДД остановил автомобиль, за рулем которого была Коновалова, чтобы проверить документы. В процессе проверки документов выяснилось, что у женщины не оказалось полиса ОСАГО.
Как сообщается в материале, Коновалова отказалась сотрудничать с полицией и начала себя вести агрессивно: нагрубила сотрудникам правоохранительных органов, используя ненормативную лексику. Кроме того, в статье сообщается, что женщина предприняла попытку связаться со знакомыми супруга, которые могли бы помочь супруге главы Хакасии.
В результате Коновалова была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции», ей грозит штраф в размере до 4 тыс. рублей или административный арест до 15 суток, сообщается в статье.
Напомним, глава Хакасии Валентин Коновалов оказался последним в рейтинге губернаторов за май-июнь 2023 года.