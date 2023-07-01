Харатьян назвал срок выхода новых фильмов о гардемаринах

Народный артист России Харатьян: Осенью 2023 года выйдут два новых фильма о гардемаринах

Осенью 2023 года на всех площадках страны выйдут два новых фильма «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война», первая часть – 5 октября, вторая – 16 ноября, сообщил народный артист России Дмитрий Харатьян на «Знание. Лекторий» на VK Fest.

Харатьян рассказал, что четвертый фильм, который называется «Гардемарины 1787. Мир», выходит на всех площадках 5 октября, а второй фильм, который называется «Гардемарины 1787. Война», выходит 16 ноября. Артист выразил уверенность, что зрители не пожалеют, что посмотрят продолжение истории про гардемаринов, передает ТАСС.

Харатьян напомнил, что в названии указан год, в который произошло сражение на Кинбурнской косе во время русско-турецкой войны. По словам актера, победу приблизили в том числе и гардемарины, которым помогали их дети.

«В фильме «Гардемарины 1787. Мир» [дети] – главные герои, помимо уже ветеранов нашего движения, гардемаринов Домогарова, Мамаева, меня и Боярского, который ожил, кстати. <…> Потому что народ требует, герои не должны умирать. <…> Но как женщины без Боярского? <…> У него даже там есть сакраментальная фраза в конце, уж я открою секрет вам. По секрету всему свету. <…> «Главное достояние России – это женщины», – говорит Боярский и не умирает, остается жить», – сказал артист.

Напомним, 11 марта 2021 года умер советский и российский композитор, народный артист России Виктор Лебедев, написавший музыку к фильму «Гардемарины, вперед!».