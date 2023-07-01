Президент Грузии Зурабишвили призвала никогда не верить обещаниям России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с утверждением, что обещаниям России якобы никогда не следует верить, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Зурабишвили заявила, что России не следует идти на уступки, так как она якобы обманет.

Президент Грузии выступила с утверждением, что Россия якобы нарушила заключенный с Грузией в 1783 году Георгиевский трактат. Она призвала учиться на этом примере.

Георгиевский трактат был заключен для покровительства Россией Грузии от восточных захватчиков. Современная грузинскся историография утверждает, что спустя несколько лет Россия якобы нарушила этот трактат и включила Грузию в состав империи.

Зурабишвили также выступила с утверждением, что в начале 1990-х годов Россия якобы нарушала обещания по Абхазии и Южной Осетии. Президент Грузии назвала Россию «имперской силой», которой нельзя показывать, что ты ее боишься и поэтому уступаешь, так как в противном случае она якобы будет давить, причем необязательно военной силой, а разными формами.

Президент Грузии также подвергла критике возобновление в мае прямого авиасообщения с Россией и призвала пристально следить за россиянами в ее стране.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили объяснил отказ Тбилиси вводить санкции против Москвы боязнью эскалации конфликта и возобновления военного противостояния с Россией.