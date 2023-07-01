Президент Грузии призвала не верить России

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1 июля, суббота  |  Последнее обновление — 18:47  |  vz.ru
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Богатых заставят поделиться сверхприбылями

Крупный бизнес разово поможет российскому бюджету Maksim Konstantinov/Global Look Press
Государство просит крупный бизнес поделиться частью своих сверхдоходов, которые они получили в 2021-2022 годах. Логика такова, что более высокий доход был получен во многом благодаря благоприятной конъюнктуре – сверхвысоким ценам. Тогда как сейчас бюджет страны страдает от снижения доходов. Кому придется делиться и на что пойдут вырученные налоги от сверхдоходов? Подробности...
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Зеленский дооформит Украину как колонию англосаксов

Английский родной или как минимум рабочий язык для тех, кто теперь решает: жить Украине или не жить, а если жить, то на сколько гривен в день Zuma/ТАСС
Президент Украины внес в Верховную раду законопроект, которым наделяет английский язык государственным статусом «язык международного общения» и обязует всех чиновников им владеть. Это можно счесть плевком в лицо русскоязычным, но более очевидные жертвы инициативы – украинские «нацики». Но главное, что Украине Зеленского без английского не выжить. Подробности...
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Украинских генералов в Краматорске погубила беспечность

Проведение военных совещаний в местах массового скопления гражданских лиц стало тактикой ВСУ Narciso Contreras/Hans Lucas/Reuters
Минобороны России сообщило о результатах ракетного удара по Краматорску 27 июня. Целью стало штабное совещание. В результате были уничтожены два генерала, до 50 офицеров ВСУ и два десятка иностранных наемников. Опыт СВО показал, что проведение крупных штабных совещаний сопряжено с серьезными рисками. Как ВС РФ удалось вычислить место встречи и почему ВСУ решились собрать в одном месте такой внушительный командный состав?  Подробности...
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Пять способов ВСУ навредить России перед саммитом НАТО

Украина готовит провокации к саммиту НАТО Global Look Press/Keystone Press Agency
Саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. На данном мероприятии решится судьба дальнейших поставок вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления. На что способен пойти противник в преддверии судьбоносной встречи и какие риски эти шаги несут для России?  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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После Гребенщикова останутся песни

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Личную позицию и нынешние взгляды Гребенщикова трудно разделить. Лично мне точно. Это, впрочем, ещё с его выступления перед Саакашвили в Одессе весьма непросто. Но тем не менее он вошел в историю русского рока. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Без Родины я – ничто

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Мне кажется, это качество – «Россия во мне» – обычно даруется с рождения, как черты характера. Но сравнимо и с инстинктом. Родительским. У кого-то он есть, а кто-то ведь легко бросает своих детей. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Может ли новый бунт обрушить Францию

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Наблюдая за тем, как Францию сотрясают массовые беспорядки, Россия может извлечь полезный урок, который пригодится ей в будущем. Подробности...
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Сколько Запад потратил на Украину

Подростки и арабы сжигают Францию

Зеленский узаконит язык своих хозяев

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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Беспорядки во Франции:
  • Выгодны России

  • Вредны России

  • Не играют никакой роли для России
Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
  • Тревога

  • Спокойствие

  • Равнодушие

  • Интерес

  • Другое (укажите в комментариях)

  • Затрудняюсь ответить
Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
  • Мало

  • Много

  • Достаточно
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    Российское общество скинуло Пригожина с пьедестала

    Президент Грузии призвала не верить России

    Президент Грузии Зурабишвили призвала никогда не верить обещаниям России

    1 июля 2023, 18:35

    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с утверждением, что обещаниям России якобы никогда не следует верить, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Зурабишвили заявила, что России не следует идти на уступки, так как она якобы обманет.

    Президент Грузии выступила с утверждением, что Россия якобы нарушила заключенный с Грузией в 1783 году Георгиевский трактат. Она призвала учиться на этом примере.

    Георгиевский трактат был заключен для покровительства Россией Грузии от восточных захватчиков. Современная грузинскся историография утверждает, что спустя несколько лет Россия якобы нарушила этот трактат и включила Грузию в состав империи.

    Зурабишвили также выступила с утверждением, что в начале 1990-х годов Россия якобы нарушала обещания по Абхазии и Южной Осетии. Президент Грузии назвала Россию «имперской силой», которой нельзя показывать, что ты ее боишься и поэтому уступаешь, так как в противном случае она якобы будет давить, причем необязательно военной силой, а разными формами.

    Президент Грузии также подвергла критике возобновление в мае прямого авиасообщения с Россией и призвала пристально следить за россиянами в ее стране.

    Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили объяснил отказ Тбилиси вводить санкции против Москвы боязнью эскалации конфликта и возобновления военного противостояния с Россией.

    WP заявила о планах Киева установить ракеты у Крыма перед переговорами с Москвой
    Washington Post заявила о планах Киева начать переговоры с Москвой после выхода ВСУ на границу с Крымом
    		   
    1 июля 2023, 06:29
    Фото: AFLO/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Украинская сторона заявила директору ЦРУ Уильяму Бернсу, что намерена вступить в переговоры с Москвой после того, как вооруженные силы Украины разместят артиллерию и ракеты у Крыма.

    Как пишет Washington Post, в июне Бернс совершил тайный визит в Киев, где ему сообщили украинские планы по «возврату территорий» и началу переговоров с Россией к концу 2023 года. В частности, Бернс говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством разведки. Издание утверждает, что Бернсу «в частном порядке» сообщили о намерении Киева «вернуть значительные территории к осени», установить на границе с Крымом артиллерийские и ракетные комплексы, а после – начать переговоры с Москвой, передает РИА «Новости».

    Напомним, Washington Post заявляла, что в результате контрнаступления на Мариуполь, Мелитополь и другие населенные пункты вдоль побережья Азовского моря Украина планирует перерезать сухопутный коридор в Крым. Президент России Владимир Путин указывал, что украинские войска не имеют успехов в ходе контрнаступления, шансов у ВСУ нет ни на одном направлении.

    Коментарии (51)
    «Казнь египетская» обрушилась на Нью-Йорк
    New York Post сообщила о нашествии насекомых на Нью-Йорк
    		   
    1 июля 2023, 07:58
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Жители Нью-Йорка сравнивают нашествие насекомых после смога от лесных пожаров с «библейской чумой» и «казнями египетскими», сообщают СМИ.

    Как пишет New York Post, «рой крошечных крылатых насекомых заполонил» город. Очевидцы рассказывают, что речь идет о странных зеленых насекомых. По словам экспертов, Нью-Йорк подвергся нашествию одного из видов тли. В Сети, указывая на смог из-за горящих канадских лесов, шутят, что США настигли «казни египетские», которые предвещают «зловещий конец», передает РИА «Новости».

    Напомним, жителям Нью-Йорка рекомендовали не выходить на улицу без особой необходимости и носить защитные маски из-за резкого ухудшения качества воздуха в связи с лесными пожарами в Канаде.

    Коментарии (18)
    Пентагон предсказал «очень кровавое» наступление ВСУ
    Глава комитета начальников штабов ВС США Милли предсказал «очень долгое и кровавое» наступление ВСУ
    		   
    1 июля 2023, 01:37
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Антон Антонов

    Контрнаступление вооруженных сил Украины будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым», заявил глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.

    Милли отметил, что уже говорил об этом. По его словам, наступление «займет от шести до десяти недель». Он призвал не стоить «иллюзий». «Происходит ли это медленнее, чем предсказывали расчеты на компьютере или разные люди? Да», – приводит его слова ТАСС.

    Милли не удивлен, что контрнаступление ВСУ «идет медленнее, чем предсказывали», ведь «война на бумаге» отличается от настоящего конфликта. При этом Милли подтвердил, что «победой» будет считаться «свободная, независимая, суверенная Украина с территорией в полном составе».

    «Президент США, госсекретарь и министр обороны, генеральный секретарь НАТО и все лидеры НАТО говорят одно и то же. Украина стала свободной, суверенной и независимой страной в 1991 году и была независимой и свободной с тех пор», – сказал он.

    Напомним, в пятницу координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби объяснил замедление контрнаступления украинской стороны плохой погодой и хорошей подготовкой российских войск.

    Коментарии (38)
    Премьер Молдавии назвал гражданство стрелявшего в аэропорту
    Премьер Молдавии Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту устроил гражданин Таджикистана
    		   
    30 июня 2023, 19:37
    Фото: Вадим Денисов/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Стрельбу в аэропорту Кишинева, при которой погибли два человека, устроил 43-летний гражданин Таджикистана, сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

    Речан на своей странице в Facebook (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) написал, что мужчине запретили въезд в Молдавию по соображениям безопасности, передает ТАСС.

    Когда гражданина Таджикистана сопровождали в стерильную зону для возвращения, он открыл стрельбу, застрелив из пистолета, украденного у сотрудника пограничной полиции, пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта, сообщил Речан.

    Премьер республики добавил, что ранение также получил один из пассажиров, ему оказана медпомощь.

    Ранее сообщалось, что стрелявшего в кишиневском международном аэропорту задержали.

    Коментарии (5)
    Польским фурам запретили грузоперевозки по России
    Минтранс заявил о запрете на грузоперевозки в России для польских фур

    30 июня 2023, 21:36

    Текст: Алексей Дегтярев

    Польские фуры в скором времени не смогут производить грузоперевозки по российской территории, соответствующий запрет ввело правительство России, заявили в Минтрансе.

    Правительство продлило запрет на перевозки грузов по территории страны фурами из недружественных стран до 30 декабря, также вводится запрет на перевозки по территории России польскими транспортными средствами, сообщили в министерстве, передает ТАСС.

    При этом для критически важных товаров, таких как лекарственные средства, медицинские изделия, сделаны исключения.

    Запрет не распространяется на перевозки в Калининградскую область для бесперебойного обеспечения региона.

    Коментарии (26)
    Старший тренер сборной России уволен из-за участия спортсмена в чемпионате США
    Старшего тренера сборной России по шпаге уволили из-за участия в чемпионате США спортсмена Биды
    		   
    1 июля 2023, 13:25
    Фото: rusfencing.ru
    Текст: Кристина Цыцура

    Федерация фехтования России приняла решение уволить Александра Глазунова с должности старшего тренера сборной России по шпаге после участия действующего офицера Росгвардии Сергея Биды и военнослужащей Виолетты Храпиной в чемпионате США без согласия России, рассказали в ФФР.

    Сообщается, что необходимые документы уже направлены в Центр спортивной подготовки, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что участникам из России, чтобы попасть в список спортсменов, допущенных до летних соревнований в США, необходимо осудить действия России на Украине.

    Чемпионат США по фехтованию проходит в городе Финикс с 30 июня по 9 июля.

    Коментарии (20)
    Сильный взрыв прогремел в Киеве
    Очевидцы сообщили о сильном взрыве в Киеве

    30 июня 2023, 22:40

    Текст: Антон Антонов

    В Киеве прогремел сильный взрыв, в некоторых районах города нет света, сообщили очевидцы.

    Сообщается, что взрыв хорошо слышали в Голосеевском районе на юге Киева. При этом воздушная тревога не объявлялась, передает ТАСС.


    Коментарии (13)
    Борис Гребенщиков и Андрей Караулов внесены в реестр иностранных агентов
    		  
    30 июня 2023, 21:25
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Музыкант Борис Гребенщиков и журналист Андрей Караулов попали в список иностранных агентов, сообщили в министерстве юстиции.

    Также в реестр включены бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт, политик Андрей Морев,  автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Англо-американская школа Москвы», сетевое издание Sota.vision и издание «Бумага», передает РИА «Новости».

    Ранее ведомство внесло в список иноагентов правозащитную группу «Агора».

    Коментарии (49)
    Вашингтон объяснил трудности ВСУ с контрнаступлением
    		   
    30 июня 2023, 20:24
    Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Текст: Алексей Дегтярев

    Замедление контрнаступления украинской стороны связано с плохой погодой и хорошей подготовкой российских войск, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Российская армия потратила месяцы на подготовку к украинскому наступлению, в некоторых местах она «очень глубоко окопалась», сказал Кирби, передает РИА «Новости».

    Также он добавил, что погода для наступления была не самой подходящей.

    Ранее советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ испытывают нехватку боеприпасов и сталкиваются с оборонительными барьерами.

    Коментарии (27)
    В Европе заметно выросла цена на газ
    Цены на газ в Европе выросли до 425 долларов за одну тыс. кубов

    30 июня 2023, 20:59

    Текст: Кристина Цыцура

    Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в пятницу увеличились на 7% до 425 долларов за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE.

    Торги стартовали с отметки 400 долларов. Минимум составил 380,3 доллара (-4,5%), ценовой максимум – 428,8 доллара (+7,7%), передает РИА «Новости».

    Динамика котировок предыдущего торгового дня – 398,2 доллара за тысячу кубометров. Цены на газ в Европе снижались с 2022 года. Стоимость газа опускалась, так как европейская биржа располагала достаточными запасами газа в подземных хранилищах. Также причиной стала теплая и ветреная погода.

    Коментарии (18)
    Джоан Роулинг раскритиковала гендерно-нейтральные туалеты
    		   
    30 июня 2023, 19:45
    Фото: PA Images/Reuters
    Текст: Кристина Цыцура

    Писательница Джоан Роулинг, автор книг о волшебнике Гарри Поттере, раскритиковала гендерную политику на Западе.

    Ее возмутила новость об открытии в одной из школ Эссекса гендерно нейтрального туалета, передает RT.

    Роулинг опубликовала ссылку на расследование The Times от 2018 года, где сообщалось, что 88% сексуальных преступлений в стране произошло в общих раздевалках и туалетах.

    По словам писательницы, безопасность и частная жизнь девочек приносится в жертву «невнятной идеологии», все это обеспечивает «хищным мужчинам легкий доступ к жертвам».

    Ранее Роулинг угрожали из-за ее высказываний о трансгендерах.

    Коментарии (39)
    Медведев предупредил о возможном применении ядерного оружия в случае его размещения в Польше
    		   
    1 июля 2023, 11:53
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Возможное размещение ядерного оружия в Польше грозит его применением, завил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

    «С учетом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты, просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено», – сказал он, передает ТАСС.

    Медведев добавил, что оружие будет применено «к радости всех безумцев». При этом он считает, что окончательное решение об использовании ЯО будут принимать «маразматики за океаном».

    Зампред СБ добавил, что «есть в этом и положительная сторона». «Исчезнут все «дуды», «моравецкие», «качиньские» и прочая нечисть. Ну и другие исчезнут, увы», – сказал он.

    Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил о размещении на польской территории американского ядерного оружия.

    Коментарии (32)
    Психологи рассказали, как уход Tinder изменит технику знакомств в России
    Психологи Бирюков и Катаева рассказали о последствия ухода Tinder из России для желающих познакомиться россиян
    		   
    30 июня 2023, 19:50
    Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
    Текст: Татьяна Косолапова

    Людям, которые знакомятся исключительно в Сети, будет действительно тяжело в связи остановкой работы Tinder в России. Однако специалисты предлагают смотреть на проблему позитивно – у людей появится время, освободившееся от бесполезных переписок с неготовыми к отношениям людьми, а также возможность попробовать классические офлайновые способы поиска партнера, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные семейные психологи.

    Крупное приложение для знакомств Tinder перестало работать в России. О своем уходе из страны компания предупреждала заранее, а также оповещала российских пользователей об остановке работы с 30 июня при каждом входе в аккаунт.

    «Для тех, кто знакомится исключительно в Сети, последствия ухода Tinder негативные. Хотя полно других сайтов и приложений. Впрочем, на всех них лишь небольшая доля реальных людей, которые хотят знакомиться. Большая часть – это боты, реклама интим-услуг, содержанки в поисках спонсоров и скучающие лица обоего пола, которым нужна только сетевая болтовня. Многие из последней категории давно замужем, женаты и даже на пенсии», – говорит кандидат медицинских наук, семейный психолог, создатель общественного проекта «Возрождение семьи» Александр Бирюков.

    По его словам, расстраиваться из-за ухода крупного приложения не нужно. Тем более что подавляющее большинство «сетевых знакомцев» имеют аккаунты одновременно на нескольких сайтах и приложениях знакомств. В связи с этим, полагает собеседник, «потери невелики».

    Автор книг и статей по взаимоотношениям, семейный психолог Яна Катаева отмечает, что людям в активном поиске уход Tinder действительно в первое время создаст сложности. Это приложение удобное, привычное, оно снимало страх и напряжение с такого волнующего дела, как знакомства и поиск партнера.

    «Однако знаю людей, которые регулярно использовали Tinder, но теперь рады его уходу. Потому что просмотры анкет, переписки отнимали очень много сил и времени. Словно еще одна работа или как минимум подработка. Сейчас есть возможность выдохнуть и «пойти в отпуск», – считает специалист. Она сомневается, что в ближайшие месяцы появится удобный аналог Tinder. Люди, по ее мнению, вновь начнут знакомиться на неспециализированных площадках: в группах по интересам в социальных сетях, в разных чатах и по старинке – вживую.

    «Можно расстраиваться из-за потерянных возможностей. И можно найти в новых обстоятельствах новые возможности и пространство для роста. Например, роста качества знакомств», – предлагает психолог. Известно, продолжает собеседница, что в Tinder на одно успешное свидание приходились десятки не слишком удачных. Сейчас людям придется быть более избирательными, количество знакомств, вероятно, уменьшится. Но есть шансы, что вырастет их качество.

    «Знакомства вживую, в общественных местах – это прямо отличный тренинг общения и личностного роста. Тут и любимый коучами «выход из зоны комфорта», и навыки самопрезентации, и развитие эмоционального интеллекта по ускоренной программе. Предлагаю смотреть на это именно так. В конце концов, если бы люди действительно не могли находить отношения без Tinder, человечество до наших дней бы не дотянуло», – заключила Катаева.

    Ранее семейный психолог, нумеролог Наталья Виноградова рассказала, что выбирая «красивую дату» для дня свадьбы, россияне пытаются сохранить этот момент счастья.

    Коментарии (21)
    Премьер Венгрии предрек гибель слабых народов
    Премьер Венгрии Орбан: Наступают времена, когда слабые нации погибнут, а сильные выживут
    		   
    1 июля 2023, 12:59
    Фото: Theresa Wey/AP/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Весь мир проходит сейчас через трудные испытания, которые смогут пережить только сильные народы, а слабые погибнут, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    В своем выступлении, которое транслировал транслировал телеканал М1, на церемонии открытия юридического факультета Национального университета государственной службы в Будапеште премьер-министр Венгрии заявил, что весь мир сотрясается до основания, наступают времена, когда слабые нации погибнут, а сильные выживут, передает ТАСС.

    Орбан отметил, что по соседству с Венгрией идет война, а десятки и сотни тысяч мигрантов осаждают границы республики. В связи с этим он призвал народ и власти Венгрии быть сильными, а также заявил о необходимости каждый день укреплять линии обороны и правоохранительные органы республики. Глава правительства призвал первокурсников «быть сильными, потому правосудие мало чего стоит без силы».

    Напомним, в ноябре минувшего года президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников спецоперации указал на способность народов России вместе преодолевать трудности.

    Коментарии (16)
    В США ответили на вопрос о поставках Украине кассетных боеприпасов и ATACMS
    Генерал Милли: Решение о поставках Украине кассетных боеприпасов и ATACMS принимать Байдену
    		   
    30 июня 2023, 20:41
    Фото: U.S. Army
    Текст: Ольга Никитина

    Решение о поставках Украине кассетных боеприпасов и дальнобойных ракетных комплексов ATACMS примет президент США Джо Байден, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.

    Милли отметил, что это решение находится в компетенции американского президента, передает ТАСС.

    Ранее военный эксперт Айтеч Бижев, комментируя обсуждение в США поставки Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, напомнил, что американская сторона не впервые отправляет ВСУ вооружения, которые якобы способны изменить ход СВО. Тем не менее ВС РФ всегда приспосабливаются к изменчивой ситуации на фронте, подчеркивал аналитик.

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