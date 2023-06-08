Эксперт: Титул литературной столицы России придает Орлу огромный туристический потенциал

Политолог Гагарин: Жители Орловской области своими глазами видят преображение экономической ситуации в регионе

Орловская область существенно преобразилась: растет количество рабочих мест, планируется строительство студенческого кампуса, на высоком уровне выполняются социальные программы. Видно, что у властей есть комплексная стратегия развития региона. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Анатолий Гагарин. Ранее Владимир Путин встретился с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

«Встреча президента с губернатором Орловской области Андреем Клычковым прошла продуктивно. В частности, обсудили основные достижения за последние несколько лет. Напомню, что регион является одним из лидеров производства сельскохозяйственной продукции. Он также занимает первое место в ЦФО по выращиванию гречихи», – сказал Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.

«Активно развивается и территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в городе Мценск. В проект инвестировано уже 4,6 млрд рублей, что позволило создать больше двух тыс. рабочих мест. Данное направление работы крайне важно, поскольку позволяет решать и демографические проблемы области», – отмечает эксперт.

«К сожалению, в нашей стране имеется печальная тенденция: люди зачастую стремятся уехать из провинции, перебраться в Москву или Санкт-Петербург. Поэтому очень важно давать местным жителям возможность своими глазами увидеть, как экономическая ситуация в регионе преображается. Кроме этого, активно внедряются и программы социальной поддержки», – подчеркивает собеседник.

«В частности, хотелось бы отметить проект «Семейный МФЦ». Цель данной инициативы направлена на то, чтобы люди, проживающие в Орловской области, могли максимально быстро получить все положенные им льготы «из одного окна». При должном развитии программы, все меньше и меньше представителей молодежи будут задумываться о переезде», – акцентирует Гагарин.

«Кроме того, заметно, что власти региона понимают необходимость комплексного подхода в решении демографических проблем. В настоящий момент ведется обсуждение проекта студенческого кампуса в городе Орле. Это важное начинание, которое позволит местной молодежи понять, что качественное образование можно получить и у себя дома», – считает эксперт.

«Данное начинание вкупе с режимом ТОСЭР позволяет выпускникам области полностью увидеть свой путь внутри родного региона: есть возможность выучиться, имеется понимание, что работа будет найдена, а с социальными вопросами – помогут», – подчеркивает собеседник.

«Обсудили и строительство футбольного манежа. Это очень полезное начинание, которое, с одной стороны, поддерживает наметившийся тренд на осознанный выбор поколения в пользу ЗОЖ, а с другой – создает приятный имидж для области, в которой конструируются не только экономические проекты, но и, скажем, проекты для комфортной жизни», – акцентирует Гагарин.

«Хотелось бы отметить и тот факт, что на встрече прозвучала формулировка «Орел – литературная столица России». Очень хорошо, что власти работают в данном направлении, выстраивают атмосферу культурного и творческого города. В условиях западной русофобии, мы должны сохранять наше наследие, оберегать его. К тому же, подобное позиционирование несет в себе и огромный туристический потенциал», – рассуждает эксперт.

«Обсудили и положение жителей Орловской области, которые в настоящий момент принимают участие в СВО. В целом, в регионе выстроена эффективная система поддержки семей наших бойцов. Видно, что власти сделали данную проблему приоритетной. В ходе беседы Владимир Путин подписал открытки с детскими рисунками для солдат России», – отмечает собеседник.

«Президент оценил работу, проделанную Клычковым. Более того, он поддержал его кандидатуру на грядущих выборах главы региона. Это важный момент, своеобразный сигнал местным жителям и элитам. Тем не менее, теплые слова главы государства не гарантия победы. И, как сам Путин неоднократно говорил, важно, чтобы политики слушали чаяния и надежды простых россиян», – резюмирует Гагарин.

Ранее Владимир Путин одобрил желание губернатора Орловской области Андрея Клычкова выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. В рамках встречи президент положительно оценил итоги работы руководителя региона. При этом он указал на важность мнения жителей региона в вопросе поддержки действующего губернатора. «Нужно будет пойти к людям и получить от них прежде всего оценку результатов работы и получить мандат доверия на следующий срок», – подчеркнул президент.