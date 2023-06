ВЦИОМ: Путин и участники спецоперации возглавили список современников, которыми гордятся россияне Путин рассказал об отношении к легионерам в футболе Путин: Легионеры в футболе – это неплохо, но все хорошо в меру 8 июня 2023, 14:45 Текст: Алина Власенко

Легионеры в российском футболе – это нормально, если их количество находится в разумных пределах, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Глава региона рассказал президенту, что в орловской футбольной команде все игроки будут местными, а легионеры в команду не попали.

«Легионеры – это неплохо, просто все хорошо в меру», – заметил в ответ на это Путин, передает ТАСС. В мае иностранным игрокам продлили разрешение на приостановку с российскими и украинскими клубами до середины 2024 года. Путин назвал удар по Каховской ГЭС варварским преступлением Киева

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС. На сайте Кремля указывается, что Путин констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории. Пример тому – варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Ранее в МИД России разрушение Киевом Каховской ГЭС назвали террористическим актом. Напомним, обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям, при этом Киев отрицает свою причастность к этому. Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Кремль: Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом

Президент Владимир Путин провел в среду телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщил Кремль. «Обсуждены актуальные вопросы многопланового российско-саудовского сотрудничества. Внимание, в частности, было уделено мерам по дальнейшему наращиванию торгово-экономических связей, реализации перспективных совместных проектов в сфере инвестиций, транспортной логистики, энергетики», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Кроме того, стороны рассмотрели тематику обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей. «С обеих сторон дана высокая оценка уровня кооперации в рамках ОПЕК+, позволяющей предпринимать своевременные и эффективные шаги для поддержания баланса спроса и предложения на нефть. Отмечена важность достигнутых в ходе недавней министерской встречи в Эр-Рияде договоренностей на этот счет», – сообщает Кремль. Также в ходе переговоров затрагивались различные аспекты российско-саудовского взаимодействия по линии других многосторонних организаций. Президент России и наследный принц Саудовской Аравии условились продолжать контакты. В воскресенье страны ОПЕК+ продлили решение о добровольном сокращении добычи нефти до конца 2024 года. В Кремле отмечали, что считают формат ОПЕК+ значимым для обеспечения стабильности на мировых энергетических рынках. Новости СМИ2 Месси объяснил решение не возвращаться в «Барселону» Месси объяснил решение не возвращаться в футбольный клуб «Барселона» потребностями семьи

Аргентинец Лионель Месси заявил, что не хотел вверять свое будущее в чьи-то руки и считал необходимым думать о нуждах своей семьи, потому принял решение не возвращаться в футбольный клуб «Барселона». Он сообщил, что продолжит карьеру в американском клубе «Интер Майами». Месси заявил изданию Mundo deportivo, что хотел вернуться в «Барселону», но не хотел повторения ситуации, которая ранее сопровождала его переход из испанского клуба во французский «Пари Сен-Жермен», и оставить свое будущее в чьих-то руках. Спортсмен признался, что хотел принять собственное решение исходя из собственных потребностей и потребностей своей семьи, передает ТАСС. Футболист признался, что за время карьеры в «Барселоне» «немного устал» из-за постоянных ложных обвинений в его адрес. Нападающий отметил, что два года, пока он играл за ПСЖ, он не был счастлив, не наслаждался собой, что повлияло в итоге на его семейную жизнь. Он признался, что пропустил многое из школьной жизни своих детей. Месси сообщил, что поедет в Майами, поскольку хотел уехать из Европы и «выйти из центра внимания», чтобы подумать о своей семье. Ранее французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» сообщил об уходе Месси из команды. По информации СМИ, «Интер Майами» сделал предложение Месси о четырехлетнем контракте на общую сумму 200 млн долларов. В свою очередь испанская «Барселона» подтвердила, что клуб делал предложение Месси. В заявлении сказано, что президент клуба Лапорта «понял и уважает» решение Месси выбрать лигу «с меньшими требованиями», подальше от внимания и давления. В Калиниграде стартовал фестиваль классической музыки «Кантата» «Русскую культуру невозможно отменить». Фестиваль «Кантата» в Калининграде представит музыкальную и образовательную программу

В рамках международного фестиваля классической музыки «Кантата», который пройдет с 7 по 12 июня на исторических площадках Калининграда, состоятся концерты с участием известных артистов, образовательные лекции, кинопоказы и мастер-классы. III Международный фестиваль классической музыки «Кантата» стартовал Калининграде. В программе – семь концертов с участием известных артистов, два музыкальных спектакля и образовательный цикл, посвященный классической музыке. Отдельным блоком в программе пройдут кинопоказы Российского общества «Знание». Зрителям покажут фильм, посвященный 150-летию со дня рождения С. Рахманинова, фильмы-победителей Всероссийского конкурса режиссерских идей проекта «Знание.Кино». Ранее в среду президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям фестиваля «Кантата». «Отрадно, что ваш замечательный проект состоялся и сегодня вновь объединяет на исторических и сценических площадках Калининграда участников и гостей из разных регионов России и зарубежных стран. Выполняя высокую просветительскую миссию, привлекая широкое общественное внимание к проблемам сохранения уникальных архитектурных памятников, он знакомит любителей искусства с классическими музыкальными произведениями, с творчеством талантливых исполнителей и коллективов», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Путин отметил, что фестиваль приурочен к 150-летию русского композитора Сергея Рахманинова, а также обратил внимание на богатую и насыщенную программу фестиваля и востребованные благотворительные инициативы. Глава государства выразил уверенность, что «форум пройдет с большим успехом, подарит присутствующим хорошее настроение и самые добрые, незабываемые впечатления». В заключение президент пожелал участникам, организаторам и гостям фестиваля всего наилучшего. В прошлом году со сцены фестиваля «Кантата» итальянский дирижер Фабио Мастранджело признался в любви к России и заявил, что Россия является первой страной в мире, «где еще до сих пор культура – на первом месте», тем самым подтвердив идею, что ни Россию, ни ее культуру невозможно подвергнуть отмене.

Новости СМИ2 Путин обсудил с Эрдоганом проведение международного расследования подрыва Каховской ГЭС Президенты России и Турции обсудили по телефону ситуацию вокруг Каховской ГЭС 7 июня 2023, 17:05 Текст: Антон Никитин

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию вокруг плотины Каховской ГЭС, сообщила канцелярия турецкого лидера. Как утверждает канцелярия турецкого лидера, в ходе разговора Эрдоган заявил о важности проведения всестороннего расследования взрыва на плотине Каховской ГЭС, чтобы не осталось никаких сомнений относительно обстоятельств произошедшего. Согласно сообщению турецкой стороны, Эрдоган предложил создать комиссию с участием российских и украинских экспертов, ООН и международного сообщества, включая Турцию, и заявил о готовности Анкары оказать содействие в этом, передает ТАСС. Кроме того, по версии канцелярии турецкого лидера, стороны также обсудили зерновую сделку: в ходе разговора Эрдоган заявил, что видит пользу в продолжении консультаций с ООН по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Как утверждает турецкая сторона, в ходе разговора Эрдоган заявил, что весь мир придает значение зерновому соглашению, которое играет важную роль в предотвращении глобального продовольственного кризиса. Эрдоган заверил, что Турция намерена продолжать прилагать усилия и оказывать поддержку для установления справедливого мира и окончания конфликта на Украине. Ранее Эрдоган предложил Зеленскому создать международную комиссию по Каховской ГЭС с участием России. Путин обсудил с лидером ЮАР саммиты БРИКС и Россия – Африка Кремль: Путин обсудил с коллегой из ЮАР Рамафосой подготовку к саммитам БРИКС и Россия – Африка 7 июня 2023, 17:44 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин обсудил с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой подготовку к саммиту Россия – Африка в Петербурге и саммиту БРИКС в Йоханнесбурге, сообщила пресс-служба Кремля. В Кремле сообщили, что в ходе в телефонного разговора Путина с Рамафосой рассматривалось развитие стратегического партнерства России и ЮАР, затрагивался ход подготовки к запланированному на конец июля в Петербурге второму саммиту Россия – Африка и предстоящему в августе в Йоханнесбурге саммиту БРИКС, передает ТАСС. Кроме того, по сообщению Кремля, лидерами России и ЮАР был выражен настрой на продолжение тесной координации работы стран на международных площадках. Накануне канцелярия президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы сообщала о намерении лидеров шести стран Африки – Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР – обсудить с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским прекращение огня и установление мира на Украине. Новости СМИ2 Путин поручил главе МЧС ликвидировать последствия затопления в Херсонской области 7 июня 2023, 18:48 Текст: Алексей Дегтярев

Главе МЧС России Александру Куренкову предстоит организовать ликвидацию последствий в зоне затопления в Херсонской области, соответствующее поручение министру дал президент Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Путин поручил Куренкову организовать в зоне затопления, вызванного диверсией киевского режима на Каховской гидроэлектростанции, работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия, заявил Песков, передает ТАСС. Напомним, глава российского государства в беседе с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявлял, что удар украинской стороны по Каховской ГЭС – это террористический метод, которого придерживается киевский режим. Кремль: Путин обсудит с африканской делегацией урегулирование на Украине Анонсирована встреча Путина с африканской делегацией по урегулированию на Украине 7 июня 2023, 17:28 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин вскоре встретится с руководителями ряда стран Африки, чтобы обсудить их инициативу по урегулированию ситуации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля. На сайте Кремля сообщается, что такие договоренности были достигнуты в результате телефонного разговора Путина и президента ЮАР Сирила Рамафосы. Напомним, лидеры Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР договорились взаимодействовать с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по прекращению огня и установлению прочного мира в регионе. Новости СМИ2 Президент ЮАР проинформировал Путина о мирной миссии стран Африки по Украине Президент ЮАР Рамафоса проинформировал Путина о мирной миссии африканских стран по Украине 8 июня 2023, 11:14 Текст: Алина Власенко

Президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса в ходе телефонного разговора обсудили предстоящую мирную миссию африканских лидеров в России и на Украине, сообщает администрация президента ЮАР. Лидеры государств также обсудили саммит Россия – Африка, запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге. Путин приветствовал инициативу глав африканских государств и выразил желание принять миротворческую миссию, передает ТАСС.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин обсудил с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой подготовку к саммиту Россия – Африка в Петербурге и саммиту БРИКС в Йоханнесбурге. До этого лидеры Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР договорились взаимодействовать с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по прекращению огня и установлению прочного мира в регионе. Путин заявил о недопустимости попыток навязать России извне шаблоны в образовании и воспитании 8 июня 2023, 13:05 Текст: Елизавета Шишкова

Попытки навязать извне чужие шаблоны в образовании и воспитании для России недопустимы, при этом страна поддерживает право каждого народа на самобытность, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам первого международного форума министров образования. «Считаем недопустимым, когда суверенным государствам порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны, в том числе в сфере образования и воспитания», – сказал он, передает ТАСС. При этом Россия поддерживает права всех народов и стран на сохранение своей самобытности, обеспечение преемственности поколений, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Путин указал, что сама Россия готова щедро делиться достижениями своей педагогики, которые предопределили научное и технологическое развитие страны. Глава государства выразил надежду на то, что на форуме предложат новые интересные совместные проекты, а выработанные рекомендации послужат совершенствованию и развитию сферы образования. Вместе с этим президент подчеркнул, что в России действует одна из самых результативных в мире систем выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. На это указывают международные исследования и блестящие победы российских участников на международных олимпиадах школьников. Путин подчеркнул, что у России мощный образовательный потенциал, сильные педагогические и научные школы. «За последние 20 лет в нашей стране проведена модернизация всей системы образования. И такая работа, донастройка образовательных программ постоянно продолжается с учетом растущих запросов молодежи, стремительных общественных, экономических, технологических изменений в мире и, конечно, тех новых масштабных задач, которые мы решаем в рамках национальной повестки развития», – рассказал российский лидер. Он указал, что ключевой движущей силой развития в XXI веке стал человек, его знания и кругозор, стремление постигать новое. В России на сегодняшний день все дети имеют равный доступ к бесплатному качественному дошкольному, общему и дополнительному образованию. «Создана современная модель управления и оценки качества образования на основе объективных данных», – отметил Путин. Новости СМИ2 Песков заявил о подготовке прямой линии с Путиным 8 июня 2023, 13:19 Текст: Алексей Дегтярев

В Кремле ведется подготовка прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Что касается прямой линии – мы говорили, что как только мы определимся, мы заявим о сроках. Пока мы никаких сроков, как вы знаете, не заявляли. Мы готовимся к ней потихоньку», – сказал Песков, передает ТАСС. По его словам, Кремль проинформирует общественность, как только «время придет». Песков сказал, когда Путин сообщит о решении об участии в выборах Песков ответил на вопрос о том, когда Путин сообщит о своем решении насчет участия в выборах в 2024 году 8 июня 2023, 13:47 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин своевременно сообщит о своем решении насчет участия в выборах главы государства в 2024 году, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он пояснил, что у выборов, и у начала предвыборной кампании есть свой график. «Об этом будет объявлено своевременно, здесь не нужно забегать вперед», – сказал Песков, передает ТАСС. Ранее Песков заявил о высоком уровне поддержки Путина среди россиян. Новости СМИ2 Песков заявил о контроле Путиным ситуации после подрыва Каховской ГЭС Песков: Путин следит за ситуацией в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС 8 июня 2023, 13:25 Текст: Алина Власенко

Президент Владимир Путин следит за развитием ситуации в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков уточнил, что Путин держит под контролем ситуацию в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. В то же время в Кремле уточнили, что Путин пока не планирует посетить зону бедствия в Херсонской области, передает ТАСС.

Путин ранее заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС. Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову организовать ликвидацию последствий в зоне затопления в Херсонской области. Песков заявил о поддержке Путиным Собянина на выборах мэра Москвы 8 июня 2023, 14:12 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин поддержит нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина на очередных выборах градоначальника, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Путин «весьма и весьма высоко оценивает результаты работы» Собянина на должности мэра столицы, передает ТАСС. Песков пояснил, что поддержка со стороны президента очевидна. Напомним, выборы мэра Москвы назначены на 10 сентября 2023 года, уже стартовала избирательная кампания. ВЦИОМ: Путин и участники спецоперации возглавили список современников, которыми гордятся россияне ВЦИОМ: Путин и участники специальной военной операции возглавили список современников, которыми гордятся россияне 8 июня 2023, 14:24

Список современников, которыми можно гордиться, возглавили президент России Владимир Путин и участники специальной военной операции, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Назвать современников, которыми может гордиться страна, смог каждый второй опрошенный (49%). Первые строчки занимают президент Владимир Путин (19%) и военнослужащие, участники СВО (14%). Далее следуют другие политические деятели, спортсмены и ученые, говорится в сообщении на сайте ВЦОИМ.

На вопрос, какие значимые достижения произошли в стране за последние 10–15 лет, дал ответ каждый второй россиянин. Так, опрошенные говорили о воссоединении с Крымом и другими новыми регионами (11%), благоустройстве городов, развитии инфраструктуры, строительстве и ремонте дорог (9%). Часть россиян отметили развитие промышленности, производства и сельского хозяйства, в том числе космической отрасли (8%), развитие экономики, предпринимательства, успехи импортозамещения (8%), столько же указали на социальную политику, поддержку материнства и детства (8%). Среди других ответов звучали спортивные достижения последних 10–15 лет, Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу (8%), улучшение военной промышленности, строительство Крымского моста, общий рост уровня жизни в стране (по 5%). Также, согласно опросу, принять участие в праздничных торжествах в День России планируют 17% респондентов, но чаще россияне 12 июня будут работать (25%). Заниматься домашними делами планируют 22%, отдыхать на природе решили 21% россиян, а заниматься дачным участком намерены 20% респондентов. При этом 70% опрошенных знают, что 12 июня отмечается праздник День России. Опрос проводился 2 июня 2023 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет посредством телефонного интервью. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.