Лукашенко назвал виновного в разрушении Каховской ГЭС

Лукашенко считает, что за разрушением Каховской ГЭС стоит Киев

Киевские власти стоят за разрушением Каховской ГЭС, заявил на встрече с членами комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Наверное, вы догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым закричал? Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня «контрнаступа», – передает ТАСС слова Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС.