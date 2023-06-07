Российские «Зеленые»: Разрушение Каховской ГЭС приведет к катастрофе мирового масштаба

Российские «Зеленые»: Разрушение Каховской ГЭС может привести к экологической катастрофе мирового масштаба

Подрыв дамбы на Каховской ГЭС может привести к экологической катастрофе мирового уровня: гнезда птиц и норы животных уничтожены, а загрязнение из-за обнажения донных отложений может дойти до берегов Турции и Болгарии, заявил лидер российской экологической партии «Зеленые» Андрей Нагибин.

Глава партии в частности уточнил, что из-за обмеления Каховского водохранилища через некоторое время пострадает водоснабжение Крыма, а также может пострадать снабжение Энергодара и Запорожской АЭС, что уже может привести к глобальным последствиям.



«Но есть еще множество эпизодов причиненного ущерба. Например, уровень воды вследствие прорыва плотины поднялся на уровень выше четырех метров. Это означает, что все гнезда птиц, кладки икры рыб, норы животных уничтожены. Растения, которые будут долгое время находиться в воде, также исчезнут», – заявил Нагибин, слова которого приводятся на сайте «Зеленых».

Кроме того, он добавил, что при высыхании водохранилищ обнажатся донные отложения, накопившиеся за 70 лет, содержащие пестициды, тяжелые металлы и иные загрязняющие вещества. В итоге загрязнение может дойти до берегов Турции и Болгарии. «Донные отложения при высыхании будут легко образовываться в пыль, которая, поднимаясь в воздух, будет загрязнять значительные территории, включая территорию Европы. Кроме того, все мы видели страшные кадры очевидцев, дома и машины которых течением уносит в море. Страшно представить, какой в итоге ущерб все эти эпизоды нанесут экосистемам и климату», – отметил Нагибин, призвав принять меры по восстановлению надводного гребня плотины.

В свою очередь руководитель регионального отделения партии «Зеленые» в Крыму Сергей Агеев напомнил, что экологи уже предупреждали мировое сообщество о возможной катастрофе на Каховской ГЭС.

«Этот вопрос мы поднимали еще в апреле на Международном экологическом форуме, который проходил в Ялте. Мы уже тогда говорили о непоправимом ущербе, который может возникнуть в связи с подрывом дамбы на Каховской ГЭС. По результатам форума мы направили итоговую резолюцию в ООН и Миссию МАГАТЭ. Но мы не были услышаны», – заявил Агеев.

Напомним, в Херсонской области объявлен режим ЧС из-за пребывания воды после разрушения Каховской ГЭС.