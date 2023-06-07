Матвиенко назвала терактом и военным преступлением удар Киева по Каховской ГЭС

Удар Вооруженных сил Украины по Каховской ГЭС является терактом и военным преступлением, которое привело к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она от имени сенаторов выразила глубочайшее возмущение и осуждение теракту по сугубо мирной гражданской инфраструктуре. По словам Матвиенко, разрушение Каховской ГЭС – заранее спланированное военное преступление, передает ТАСС.

«Если и в этот раз международное сообщество попытается как-то замять эту тему, снизить градус осуждения на площадке ООН и других, то они будут тоже совершать преступление», – сказала спикер СФ.

Матвиенко поручила сенаторам подготовить заявление Совфеда, в котором будет изложена правдивая ситуация. Документ должен быть направлен в парламенты всех стран.

Последствия катастрофы на себе ощутит не одно поколение, заключила она.

Напомним, обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям, при этом Киев отрицает свою причастность к этому.