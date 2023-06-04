Движение Первых провело праздник театра в Псковской области

Российское движение детей и молодежи провело в Псковской области финал 3-го сезона Всероссийского проекта «Школьная классика», которое прошло в рамках фестиваля «Дни пушкинской поэзии и русской культуры» и Фестиваля Движения Первых. Мероприятие прошло в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

На сцене собрались 130 финалистов продвинутого уровня проекта Движения Первых из Ростовской, Нижегородской и Тамбовской областей, Краснодарского края и Москвы. При участии детского эстрадного хора «ЛаккиЛайк» Печорского районного центра культуры и оркестра государственного Камерного театра «Санкт-Петербургъ опера» ребята показали театральную постановку «Достучаться до сердца», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров отметил, что театральный проект Движения Первых является уникальной возможностью живого погружения в мир лучших произведений отечественной литературы. По его словам, узнавая характер персонажей, знакомясь с их поведением и историческими реалиями, ребенок изучает особенности национального характера.

Начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков назвал проект «Школьная классика» верхушкой айсберга целого движения школьных театров страны, которое в последние годы только развивается. По его мнению, цель таких проектов – задать импульс, вектор развития, а ребята посвятили свои произведения очень важным темам, таким как любовь и память о войне.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьные театры активно развиваются, в российском реестре их число составляет около 33 тыс., из них 16 тыс. – это театры продвинутого уровня, а число профессиональных театров достигает 1,2 тыс.

В рамках встречи участники обсудили репертуар школьных театров на следующий учебный год, вопросы развития перспективного направления, а также конкретные шаги государственной поддержки. Кроме того, эксперты выступили за введение занятий по технике речи и ораторскому мастерству для классных руководителей, учет в рейтинге общеобразовательных организаций развитие школьного театра, а также закрепление наставничества региональных театральных институтов или профессиональных театров над школьными театрами.

Финалистами проекта, которые выступили на большой сцене, стали коллектив «ШУТ» (Тамбовская область), коллектив «Шанс» (Краснодарский край), коллектив «Другой мир» (Нижегородская область), коллектив «Первый ряд» (Ростовская область) и коллектив «неБольшой театр» (Москва).

Участниками уличного шествия и выступления на сцене также стали артисты из новых регионов: театральная школа «Образ» (ДНР) и театральная студия «Софит» (ЛНР). Ребята с интересом наблюдали за старшими товарищами, ведь в следующем сезоне проекта они хотят выйти на большую сцену с собственными номерами.

Для гостей финального события сезона работали тематические площадки, которые подарили уникальный шанс познакомиться с миром театра и его закулисьем. Кроме того, участникам рассказали о важной роли школьных театров в приобщении детей и подростков к театральному искусству и классической отечественной литературе.

В частности, на территории музея-заповедника работала локация «Знакомство с театром», где любой желающий мог пройти через костюмерную и гримерную, а также погрузиться в атмосферу закулисья настоящего театра; на площадке «Автор и артист» были подготовлены активности от участников коллективов уровня «Профи»; самые маленькие гости Фестиваля посетили кукольный театр, стали частью маленького оркестра и приняли участие в игре «Угадай-ка».

Участница Движения Первых из Москвы Софья Юдина рассказала, что театральный праздник заряжает энергией, стремлением к творческой самореализации и самосовершенствованию, а проект «Школьная классика» – это прекрасная поддержка для молодых людей, увлеченных волшебным миром театра, возможность развиваться.