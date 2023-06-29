Патриарх Кирилл и посланник папы Римского обсудили ситуацию на Украине

Патриарх Кирилл обсудил с кардиналом Дзуппи ситуацию на Украине и межцерковные отношения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл указал посланнику папы Римского по урегулированию на Украине кардиналу Маттео Дзуппи, что каноническая Украинская православная церковь подвергается гонениям со стороны украинских властей, сообщил присутствовавший на встрече председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).

Патриарх Кирилл назвал «конкретные факты» гонений и выразил сожаление в связи с тем, что эта тема «замалчивается в мировой информационной повестке», передает РИА «Новости».

«Папа Римский Франциск был одним из тех, кто публично высказался по этому вопросу и возвысил свой голос в поддержку монашествующих Киево-Печерской лавры, которые сегодня находятся под угрозой изгнания из обители», – сказал митрополит.



Встреча состоялась в резиденции патриарха в Даниловом монастыре Москвы. Подчеркивается, что визит кардинала Дзуппи проходил, прежде всего, «по линии отношений между Святым Престолом и Российской Федерацией». При этом он «счел важным нанести визит предстоятелю Русской православной церкви».

Также обсуждалась тема гуманитарных проектов, направленных на помощь тем, кто пострадал в ходе военного конфликта. Патриарх и папский посланник обсудили вопросы межцерковных отношений. Митрополит отметил, что «в Италии сейчас действуют почти 80 приходов Русской православной церкви».

В четверг во время мессы в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве кардинал обратился к верующим, подчеркнув, что папа Римский Франциск старается сделать все для достижения мира, передает ТАСС.

Кардинал Дзуппи рассказал, что молился перед чудотворной Владимирской иконой Божией Матери в храме при Третьяковской галерее, где он побывал в среду. К прихожанам кафедрального собора кардинал обратился на русском языке: «Я рад быть с вами в вашем соборе в день Петра и Павла. Я приветствую всех с любовью».

Напомним, посланник папы Римского прилетел в российскую столицу во вторник. До этого он посетил Украину.