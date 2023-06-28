В Ярославской области ввели штрафы за плевки в общественном месте, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

По его словам, регион стал первым в России и третьим в мире, кто ввел ответственность за плевки, кроме Ярославской области штрафы за неподобающее поведение ввели в Сингапуре и Казахстане, передает РИА «Новости».

Так, за плевок в общественном месте предусмотрен штраф в 1,5 тыс. рублей, в случае повторного нарушения – 3 тыс. рублей. Новую форму ответственности закрепят в региональном законе «Об административных правонарушениях».