Лукашенко объяснил, почему белорусы переживают за Россию

Лукашенко: Было больно наблюдать за событиями в России, потому что Отечество одно

Белорусам было больно наблюдать за событиями на юге России, потому что «Отечество одно», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе церемонии вручения генеральских погон сотрудникам силовых ведомств республики.

По словам Лукашенко, ему было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. «Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что Отечество одно», – сказал он, передает ТАСС.



Президент Белоруссии также заявил, что цветные революции не происходят без причин. При этом он отметил, что у Белоруссии есть технические возможности, чтобы противостоять угрозе с Запада.

По его словам, нынешнее поколение проходит свое испытание на прочность. «Нам выпала миссия сохранить мир, завоеванный миллионами жизней героев, наших отцов и дедов. Это означает только одно – мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей. И опять с Запада», – приводит его слова агентство БелТА.

Также Лукашенко напомнил, что современным белорусам посчастливилось родиться и жить «под чистым небом» и назвал жизнь без войны результатом кропотливой ежедневной работы. «Вы все читаете упреки в мой адрес: 30 лет я готовлюсь к войне. Поэтому мы сегодня живем под мирным небом», – добавил он.

Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.