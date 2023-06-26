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Стоимость нефти немного выросла
Мировые цены на нефть немного выросли
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Мировые цены на нефть в понедельник немного выросли, но остались ниже отметки в 75 долларов за баррель.
Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 8.34 выросла на 0,2%, достигнув 74,16 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на WTI – на 0,17%, до 69,3 доллара, передает РИА «Новости».
Трейдеры оценивают новости из России – крупнейшего производителя нефти в ОПЕК+.
«Пока нефть демонстрирует типичную реакцию на волнения или неопределенность в крупной стране-производителе», – цитирует Bloomberg основателz компании Vanda Insights Вандана Хари.
Рогов рассказал, почему ВСУ не воспользовались мятежом Пригожина
Рогов: Наши бойцы мужественно сдерживали фронт и переживали за ситуацию в тылу
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Противник рассчитывал, что мятеж продлится в России не одни сутки, и он успеет перейти в широкомасштабное наступление. Однако его планам не суждено сбыться. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя обстановку на Запорожском направлении фронта.
«Во время попытки вооруженного мятежа я постоянно был на связи с ребятами на линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении. Все они героически держались и переживали за то, что происходит в тылу, в «большой России», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Мы ведь прекрасно понимаем, как любые проблемы в тылу могут сказаться на фронте. Кроме того, бойцы и местные жители искренне переживали за свою Родину и боялись ее потерять. Причем я получал от них не просто слова поддержки, а целые видеоролики, чтобы я выложил их у себя в Telegram-канале. В общей сложности жители региона и военнослужащие прислали больше полутысячи видеозаписей и, конечно, все их опубликовать я не смог просто физически», – добавил он.
«Что касается обстановки на фронте, бои там были средней интенсивности. Противник не воспользовался ситуацией в первые сутки. Судя по всему, они надеялись, что мятеж не удастся подавить так быстро, и готовились к активной фазе своего контрнаступления в воскресенье – понедельник», – отметил собеседник.
«Вместе с тем на Запорожском направлении вчера началась перегруппировка подразделений ВСУ. По сути, они вскрыли свои позиции в тылу. Конечно, этим воспользовались наши артиллерия и ВКС, были нанесены удары по складам с оружием и боеприпасами, а также по местам расположения личного состава. Противник допустил оплошность, расслабившись и обрадовавшись нашим проблемам», – рассказал Рогов.
«Кроме того, в районе Гуляйполя уже появились первые группы военнослужащих ВСУ, которые готовились для основного удара контрнаступления. Это говорит о том, что резерв живой силы иссякает в обычных подразделениях противника и требуется пополнение», – заключил он.
Ранее стало известно, что российские военные отразили атаки противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, уничтожив танки, броневики и живую силу. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
На Запорожском направлении гаубичной артиллерией нанесено поражение технике и живой силе противника. Уничтожен пикап с националистами в районе Новоданиловки, гаубица «Мста-Б» в районе Белогорья и американская гаубица М777 в районе Новоселовки, минометный расчет в районе Малой Токмачки.
Российские вертолеты уничтожили БМП, боевые бронированные машины и места скопления боевиков в районе Новоданиловки, а барражирующим боеприпасом «Ланцет» российские военные уничтожили САУ в районе Каменского. Чехов уточнил, что на участке Южно-Донецкого направления российские силы уничтожили свыше 50 украинских боевиков, а также семь боевых бронированных машин.
Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что обстановка в регионе остается стабильной, все службы продолжают работу в штатном режиме, рубежи надежно защищены российскими военными.
Напомним, в ночь на субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», около здания была выставлена бронетехника. Попытку мятежа осудили в российском обществе. К вечеру субботы ситуацию удалось урегулировать, глава ЧВК Евгений Пригожин принял решение развернуть свои колонны, вывести подразделения из Ростова-на-Дону и вернуть их в полевые лагеря.
La Repubblica: Лидеры стран НАТО связались с Минобороны России из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»
La Repubblica: Лидеры стран НАТО провели переговоры с Минобороны России из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»
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Представители Североатлантического альянса в субботу провели неформальные переговоры с Министерством обороны России, заверив, что не имеют отношения к ситуации с ЧВК «Вагнер», пишет газета La Repubblica.
В переговорах приняли участие президент США Джо Байден и главы ведущих европейских государств и правительств, за исключением премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Издание La Repubblica указало, что в альянсе считают министра обороны России Сергея Шойгу «самым надежным собеседником».
В ходе переговоров обсуждалось избежание риска эскалации и «недопущение ядерного инцидента», передает ТАСС. В частности, представители НАТО сосредоточили внимание на более чем 1,4 тыс. ядерных боеголовок, готовых к немедленному применению. Кроме того, Запад хотел прояснить, что его «силы не играют роли в действиях» ЧВК «Вагнер».
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Власти Грузии высмеяли оппозицию, поддержавшую Пригожина
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Власти Грузии назвали «недоумками» оппозиционеров и экспертов, которые накануне активно поддержали главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Когда у тебя не хватает ума, чтобы правильно анализировать события, лучше промолчать», – заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, комментируя высказывания в пользу Пригожина со стороны оппозиционеров.
«Мы слышали много бессмыслицы – от требований созвать Совбез до необходимости идти походом на Абхазию и Цхинвали», – сказал он.
По словам Ираклия Кобахидзе, такие заявления «подтвердили желание оппозиции открыть в Грузии «второй фронт».
«Общество должно верно оценить все это», – отметил он.
Со своей стороны генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе сказал, что «было очень много смешного и бессмысленного» от политиков и экспертов.
Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «внимательно следит» за событиями в соседней России и призвала к «жесткому контролю» границы между двумя странами.
Что касается оппозиции, то особенно выделился помилованный на днях президентом руководитель антиправительственного телеканала «Мтавари» («Главный») Николоз Гварамия, который написал в соцсетях: «Go Zhenia, go» («Вперед, Женя, вперед»), поддерживая марш мятежников.
Вучич указал на иностранное участие в попытке мятежа Пригожина
Вучич выразил уверенность в иностранном участии в попытке мятежа Пригожина
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Иностранное участие и поддержка попытки мятежа ЧВК «Вагнер» присутствуют несомненно, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Как указал Вучич в эфире TV Pink, нет сомнений, что в этом замешаны кто-то «извне». По его словам, иностранные службы всегда участвуют в «бесчисленном числе вещей», передает РИА «Новости».
Сербский лидер добавил, что в России иностранные службы точно знали и выбрали нужную тему, уточнив, что у них есть коррумпированные люди на некоторых постах. Вучич задался вопросом, может ли это быть причиной напасть на свою страну и вонзить нож в спину в самый трудный период? «Конечно, нет, но вы это сделали, потому что вам помогали многие извне, у кого были большие ожидания», – считает он.
По его мнению, президент России Владимир Путин своим «решительным заявлением и твердой позицией» «все это лично остановил, иначе никто бы не смог остановить». При этом Вучич отметил и вклад в разрешение ситуации президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Ранее сообщалось, что представители Североатлантического альянса в субботу провели неформальные переговоры с Министерством обороны России, заверив, что не имеют отношения к ситуации с ЧВК «Вагнер».
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
Ходаковский описал, как увидел ад внутри Пригожина
Замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский рассказал случаи, которые позволили ему понять, что за ад внутри главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.
Так, в своем Telegram-канале он рассказал, что общался с Пригожиным всего раз по телефону, тогда он не смог получить никакой информации о главе ЧВК, как о человеке. Но когда началась «кампания с вербовкой зеков», Ходаковский понял о Пригожине гораздо больше.
«Случилась история, когда на совещании Пригожин начал требовать вводить в строй по тысячу зэков в день, а менеджер ЧВК, отвечавший за проект, возразил, что триста человек – это потолок. Менеджер рассуждал трезво, исходя из реальной оценки возможностей, – но всесильному хозяину ответ не понравился, и личка Пригожина тут же скрутила парня и избила до полусмерти», – написал замначальника управления Росгвардии по ДНР.
Он добавил, что менеджера удалось вывезти, «вскоре тот, придя в себя, перебрался воевать в сорок пятую бригаду ВДВ».
«Этот случай сказал мне все: я составил приблизительный психопортрет Пригожина, и в каждом кабинете начал предупреждать о растущей угрозе. Мне было понятно, что человек с такими замашками служит только своим интересам. Помню, несколько месяцев назад в разговоре с Димой Стешиным я делился своим мнением о ситуации с Вагнером и вероятных последствиях, причем, само ЧВК не вызывало у меня опасения – опасения вызывал Пригожин и то, как он мог использовать ЧВК», – рассказал Ходаковский.
Он отметил, что «всегда ежился, когда видел, как фигуру Пригожина возводят на пьедестал».
«То он строит церковь и его восхваляют за это, то он против коррупции и бездарности... При этом было совершенно понятно, что содержит компанию он не на свои и получает все, что ни потребует. Описывают случай: замкомандующего ВДВ задолго до выплескивания конфликта Пригожина и МО в эфир стоял, как школьник, у его стола с утвержденными заявками на поставки вооружения, и ждал, когда Пригожин ознакомится. Отпуская генерала, Пригожин сунул ему глумливый шеврон с надписью «Свиные войска» и сказал: на, отдай своему начальнику... Этот эпизод тоже лег в мое понимание личности Пригожина и природы его конфликта с военными, где высокомерие, как черта характера, тоже сыграло свою роль», – продолжил Ходаковский.
Он заключил, что «понял, что там за ад внутри этого человека, и понял, что нас в итоге ожидает».
Ранее Ходаковский заявил, что большая часть состава «Вагнера» не была посвящена в планы командования: бойцам сказали, что их перебрасывают на защиту Белгородской области.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.
Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил.
Эксперт рассказал, как попытка мятежа повлияет на статус ЧВК
Эксперт Рожин: Необходимо разработать нормативную базу, регламентирующую деятельность ЧВК
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ЧВК и добровольческие подразделения стали значимым инструментом государственной военной политики. Поэтому крайне важно разработать правовые основы их функционирования, государственного регулирования и контроля за их деятельностью. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Борис Рожин, комментируя сложившуюся в России ситуацию с ЧВК и добровольческими подразделениями.
«С моей точки зрения, когда речь идет о встраивании частных военных компаний в государственную систему, то сама их концепция не отбрасывается, но требует определенной доработки. Можно говорить, что сейчас перед государством стоит две самые главные задачи: с одной стороны, обезопасить себя от подобных мятежей в будущем, а с другой, дать социальные гарантии и выстроить систему обеспечения ЧВК и добровольцев», – сказал военный эксперт Борис Рожин.
«Сегодня проблема во многом заключается в том, что у нас до сих пор отсутствует правовое регулирование деятельности ЧВК. Вместе с тем, уже есть информация о том, что Государственная Дума планирует плотно заняться этим вопросом в рамках осенней сессии. Проект закона, конечно, предстоит доработать с учетом состоявшейся накануне попытки мятежа», – отметил он.
«Парламентариям необходимо будет определить права и обязанности ЧВК и добровольческих объединений. Все же прекрасно понимают, что это не просто частная лавочка. Все они так или иначе аффилированы с государством, снабжаются в том числе из ресурсов Министерства обороны боеприпасами, техникой, ГСМ», – рассуждает эксперт.
«Я глубоко убежден, что запрещать ЧВК и добровольческие подразделения в стране нельзя. Частные военные компании широко используются в Африке и других странах для того, чтобы обеспечивать российскую позицию и очерчивать зону нашего влияния. Кроме того, специальная военная операция дала большой подъем добровольческому движению и активизировала процессы их встраивания в систему обеспечения безопасности страны», – полагает Рожин.
«Можно констатировать, что такие объединения стали инструментом в руках государства, а значит, должен быть создан правовой режим их работы и обеспечен определенный контроль за их деятельностью. Частично эти процессы мы видим уже сейчас, на основе подписания частью личного состава контрактов с оборонным ведомством», – указал собеседник.
«Я думаю, когда заключенные вчера договоренности будут полностью выполнены, мы увидим постепенные изменения внутри действующих частных военных компаний и добровольческих подразделений, а также в части их взаимодействия с государством», – заключил он.
Вечером 24 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко, принял решение развернуть свои колонны, вывести подразделения из Ростова и вернуться в полевые лагеря. В Кремле сообщили, что дело в отношении Пригожина будет прекращено, сам он отправится в Белоруссию.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания была выставлена бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Попытку мятежа осудили в российском обществе.
Стоит отметить, что во время самого мятежа главы городов со всей России выступили в поддержку президента Владимира Путина. Так, мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов заявил, что Россия должна стоять единым фронтом в борьбе с врагом. Мэр Сургута Андрей Филатов заявил о необходимости сплотиться вокруг защиты Родины и вокруг главы государства.
Мэр Саратова Лада Мокроусова подчеркнула, что в тяжелое для страны время народ должен быть един. Глава Миасса Егор Ковальчук назвал разжигание внутренних конфликтов недопустимым. Мэр Иркутска Руслан Болотов подчеркнул, что разжигать конфликты среди патриотов немыслимо и недопустимо.
Также во время «марша» «Вагнера» представители НАТО провели неформальные переговоры с Минобороны РФ, заверив, что не имеют отношения к решению Пригожина, пишет La Repubblica. В переговорах приняли участие президент США Джо Байден и главы ведущих европейских государств и правительств, за исключением премьер-министра Италии Джорджи Мелони.
В свою очередь Михаил Подоляк – советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского – высказал разочарование решением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина покинуть территорию штаба Южного военного округа и Ростов-на-Дону.
Подоляк на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) назвал выбор Пригожина «феноменальным». По мнению советника главы офиса президента Украины, основателю ЧВК якобы почти удалось «свести на нет» руководство России, «взять под контроль центральную власть», «дойти до Москвы». «И вдруг... отступаете», – указал он.
Пьяные контрразведчики избили генерала СБУ в Ужгороде
Пьяные контрразведчики избили генерала СБУ в ресторане в Ужгороде
Начальник Мукачевского отдела контрразведки Службы безопасности Украины Андрей Панарин и его пьяные подчиненные избили генерала и бывшего ректора Академии СБУ Виктора Микулина, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в пятницу в ужгородском ресторане «Три туза», где начальник отдела контрразведки СБУ Андрей Панарин отдыхал вместе с подчиненными. В это же время в заведении находился генерал Микулин, проводивший встречу с помощником депутата от правящей партии «Слуга народа» Людмилы Марченко Руманом Вайэлем и представителями международной европейской организации, пишет «Страна.ua».
Микулин сделал замечание представителям контрразведки СБУ, которые слишком шумели. Те в ответ сразу накинулись на Микулина, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Избив Микулина на месте, группа контрразведчиков вывезла его в лес, где пострадавшего еще раз избили и отобрали у него мобильный телефон. В полицию о случившемся сообщил Вайэль, который смог убежать из ресторана во время драки.
Контрразведчики задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», передает ТАСС.
В Крыму пообещали устроить главе МИД Чехии «комфортный отдых»
Гемпель: Главе МИД Чехии Липавскому предоставят в Крыму комфортный отдых в следственном изоляторе
После заявления главы МИД Чехии Яна Липавского о Крыме, полуостров готов устроить ему комфортный отдых в следственном изоляторе, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Как указал Гемпель, глава МИД Чехии ведет себя как враг России. Он выразил уверенность, что враждебные выпады Липавского получат оценку, а Крым обещает ему комфортный отдых, с учетом его дипломатического статуса, в следственном изоляторе, передает РИА «Новости».
По его словам, как бы не злорадствовали западные политики, Россия была и остается сплоченной страной, которая способна отстоять и защитить свои национальные интересы. Гемпель добавил, что Чехия, как и другие страны ЕС, «пляшет под дудку США»
Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский обрадовался происходящему в России, отметив, что приближаются его летние каникулы в Крыму.
WP: США знали о подготовке Пригожиным мятежа
WP: США знали о подготовке Пригожиным мятежа, но не сообщили Москве
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Американская разведка еще в середине июня узнала о подготовке главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным мятежа и сообщила об этом Белому дому, но администрация президента США не стала предавать эту информацию огласке, пишет газета Washington Post со ссылкой на чиновников.
По словам источников Washington Post, американская разведка получила «достаточно сигналов» о подготовке мятежа, но точный характер планов Пригожина и конкретные сроки не были известны. В течение последних двух недель соответствующая информация была передана Белому дому, Госдепартаменту, Пентагону и Конгрессу, передает РИА «Новости».
Однако, по данным New York Times, официальные лица США решили не публиковать эти данные, поскольку опасались, что Москва обвинит их в организации госпереворота. Кроме того, они не хотели помогать российским властям.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Блинкен: Слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине отражают позицию властей США
Высказывание президента Джо Байдена о том, что председатель КНР Си Цзиньпина «диктатор», отражает точку зрения всего американского руководства, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN.
Блинкен на вопрос о том, считает ли он вслед за Байденом Си Цзиньпина «диктатором», подчеркнул, что уже 20 лет работает на президента, и он говорит от имени всего руководства, передает РИА «Новости».
Госсекретарь добавил, когда речь заходит о Китае, «абсолютно ясно, что США будут говорить и делать то, что им не понравится».
Напомним, Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Также американский лидер сказал, что глава Китая не мог не знать о местонахождении китайского аэростата, который был сбит 4 февраля над США.
Китай пообещал решительный ответ на слова президента США.
В Киеве допустили участие Лукашенко в мирных переговорах с Россией
Секретарь СНБО Украины Данилов допустил участие Лукашенко в мирных переговорах с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, возможно, примет участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны республики Алексей Данилов.
Как указал Данилов на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), настоящая группа будущих переговорщиков России с Украиной уже есть, но пока остается в тени, однако не исключено участие в этом процессе президента Белоруссии, передает РИА «Новости».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва была готова заключить договор об урегулировании конфликта с Киевом на невыгодных для себя условиях, но Украина выкинула этот проект мирного договора.
Киев обвинил Израиль в «тесном сотрудничестве» с Россией
Киев раскритиковал правительство Израиля, которое выбрало путь тесного сотрудничества с Россией
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Власти Израиля встали на путь тесного сотрудничества с Россией и заняли пророссийскую позицию, Киев сожалеет об этом, заявило украинское посольство в еврейском государстве.
В частности, дипломаты пришли к выводу, что израильское правительство «сделало выбор в пользу пути тесного сотрудничества» с Россией. По мнению украинской стороны, об этом свидетельствует ряд довольно противоречивых событий, произошедших в первой половине 2023 года и совпавших с почти полным отсутствием израильской гуманитарной поддержки Украины, передает ТАСС.
К таким «противоречивым событиям» Киев отнес, в частности, «бесплодный визит» главы МИД Израиля Эли Коэна на Украину в феврале, а также серию интервью премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Так, в интервью газете The Jerusalem Post 22 июня Нетаньяху заявил, что Израиль не станет передавать Киеву вооружения, поскольку опасается того, что оно попадет в руки Ирана и будет использовано против Израиля. В том же интервью Нетаньяху сообщил, что Израиль уже видит у своих границ западное противотанковое вооружение, изначально поставленное Киеву.
«Все соответствующие заявления израильского премьер-министра были нацелены на оправдание полного бездействия Израиля в оказании Украине оборонительной помощи за последние полтора года. Изначально аргументы выстраивались вокруг особых отношений Израиля с Россией в Сирии и хрупкого положения еврейского населения в России. Вместе с тем в последнем интервью появились полностью вымышленные и спекулятивные утверждения, предполагающие передачу западного вооружения из Украины сирийскому и иранскому режимам», – заявили в посольстве Украины.
Таким образом, подчеркнули дипломаты, Израиль активно налаживает отношения с Москвой. «Так называемый нейтралитет израильского правительства считается четкой пророссийской позицией. … Мы призываем израильское правительство изменить свою позицию и поддержать Украину оборонительными средствами. … Мы ожидаем от Израиля, что он встанет на правильную сторону истории», – заключили в посольстве.
Глава израильского МИД Эли Коэн в ответ на заявление украинского посольства, заявил, что Израиль относительно конфликта на Украине находится «на правильной стороне истории» и поддерживает Киев, оказывая ему гуманитарную помощь.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что появление переданного Киеву западного оружия у границ Израиля и его возможное использование против Тель-Авива является весьма актуальной угрозой.
Блинкен признал трудности Украины в контрнаступлении
Блинкен признал, что ВСУ сталкиваются с трудностями при попытках контрнаступления
Киев сталкивается с некоторыми трудностями при проведении контрнаступления, но несмотря на это украинские войска продолжают продвигаться, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Как указал Блинкен CNN, контрнаступление может продлиться несколько «недель или даже месяцев». По его словам, у ВСУ есть то, что необходимо для того, чтобы оно завершилось успехом, оно, конечно, трудное, поскольку там непростая местность, передает ТАСС.
Он добавил, что ВС РФ в последние месяцы организовали работу, но украинское контрнаступление продвигается. По его мнению, произошедшее с ЧВК «Вагнер» помогает Украине и создает некое преимущество, которое Киеву необходимо использовать.
В субботу в Минобороны сообщили, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Краснолиманском направлениях.
Токаев провел внеочередное заседание Совбеза Казахстана из-за ситуации в России
Токаев провел внеочередное заседание Совбеза Казахстана в связи с ситуацией в России
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел внеочередное заседание Совета безопасности республики на фоне ситуации в России, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
Токаев заслушал доклады главы правительства, генерального прокурора, председателя Комитета национальной безопасности, министров обороны, внутренних дел, иностранных дел о мерах по исполнению поручений в связи с ситуацией в России.
Как пояснили в пресс-службе Токаева, несмотря на то, что произошедшее в России является ее внутренним делом, казахстанцы были обеспокоены ситуацией в дружественной стране, с которой республика имеет самую протяженную границу в мире. В ходе совещания Токаев подчеркнул, что Россия остается стратегическим партнером Казахстана, передает ТАСС.
Кроме того, президент Казахстана поручил правительству подготовиться к реагированию на угрозы, которые могут возникнуть в случае кризисных ситуаций.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Умер соавтор российской Конституции Виктор Шейнис
Умер соавтор российской Конституции и один из основателей «Яблока» Виктор Шейнис
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Один из основателей партии «Яблоко» и соавтор российской Конституции Виктор Шейнис скончался в воскресенье в возрасте 92 лет, сообщает пресс-служба «Яблока».
«Член Федерального политического комитета партии «Яблоко», депутат Государственной думы первых двух созывов, один из авторов российской Конституции» Шейнис скончался в воскресенье, 25 июня, говорится в сообщении партии «Яблоко».
О времени и месте прощания сообщат дополнительно.
Доктор экономических наук, профессор, один из авторов российской Конституции Виктор Шейнис родился 16 февраля 1931 года в Киеве.
В 1990-1993 годах являлся народным депутатом РСФСР. С 1992 по 1993 годы – заместитель ответственного секретаря Конституционной комиссии Съезда народных депутатов РФ. С 1993 года – член «Яблока». Занимал различные посты в руководящих органах партии. С 2008 года – член Федерального политического комитета партии.
С 1993 по1994 год – заместитель председателя Комиссии законодательных предположений при президенте РФ. В 1994-1995 годах – депутат Госдумы первого созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.