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СК объявил в розыск 150 военных преступников киевского режима
Бастрыкин: СК объявил в розыск 150 военных преступников киевского режима
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти и скорби, сообщил, что в розыск объявлены более ста военных, участвующих в преступлениях киевского режима.
СК объявил в розыск 150 военных преступников, их действия квалифицируются как действия украинской военщины, сказал глава ведомства, передает ТАСС.
Ранее Бастрыкин заявлял, что члены украинского нацбата «Азов» (запрещен в России и признан террористическим) объединены стремлением «убивать ни в чем неповинных людей».
В бундесвере обвинили ВСУ в неправильном обращении с нежной немецкой военной техникой
Junge Welt: Украинские военные раскритиковали немецкую технику
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Военные ВСУ записывают видео, где критикуют поставленную Киеву немецкую технику, в частности самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, сообщило издание Junge Welt.
По данным газеты, солдаты ВСУ недовольны «очень сложной системой заряжания» орудий, а также «недостаточной надежностью в боевых условиях», передает Telegram-канал Baltnews.
Один из украинских военных заявил, что советское оружие служит гораздо дольше, а поломку немецкого вооружения самостоятельно устранить не удалось. В связи с этим гаубицу пришлось разобрать и отправить в тыл для ремонта.
В Германии ответили на претензии украинцев. Ряд высокопоставленных офицеров бундесвера негативно отнесся к подобным жалобам. В ФРГ украинцев назвали неблагодарными, а также не способными освоить технику.
Глава Территориального командования генерал-лейтенант Карстен Бройер заявил: «Panzerhaubitze 2000 – это нежная, но при этом очень точная машина. Я сомневаюсь, что украинцы способны правильно эксплуатировать данные гаубицы».
Ранее в ВСУ заявляли, что немецкие самоходные артустановки Panzerhaubitze 2000 оказались не приспособлены для использования в период весенней распутицы.
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Украинские летчики рассказали о страхе перед российскими Су-35
CNN: Украинские летчики боятся Су-35 и просят Запад быстрее поставить F-16
Летчики украинских ВВС остерегаются российской противовоздушной обороны и истребителей Су-35, а потому просят западные страны скорее передать американские F-16, сообщает CNN.
Пилот украинского штурмовика Су-25 Алексей заявил CNN, что ВСУ потеряли много самолетов из-за российских Су-35, передает РИА «Новости».
Летчик с позывным Джус заявил, что ВВС Украины никак не способны бороться с ВКС России, им не помогают радары и ракеты, но F-16 «безусловно помогут».
По его словам, контрнаступление было бы эффективнее и безопаснее, если бы киевский режим получил для него эти американские самолеты. F-16, сказал собеседник, способны выполнять много важных задач.
Агентство Bloomberg писало, что в НАТО изучают возможность поставить киевскому режиму не новые, а подержанные истребители F-16.
На Украине признали удар по штаб-квартире Главного управления разведки
Штаб-квартира Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины подвергалась российским ударам, заявил представитель ГУР Андрей Юсов.
Он подтвердил, что атаки были, при этом Юсов отметил, что ведомство продолжает работать штатно, передает ТАСС.
В Киеве ранее не комментировали удары по штаб-квартире ГУР в Киеве.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что удары по ГУР стали ответом Москвы на пересечение красных линий.
Посол России в США объяснил, кто должен платить за восстановление Украины
Посол в Вашингтоне Антонов заявил, что разжигающие конфликт на Украине США должны заплатить за ее восстановление
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что России якобы придется заплатить за восстановление Украины.
Антонов, слова которого приводятся в Telegram посольства, указал, что украинский конфликт произошел из-за многолетних усилий США по превращению Украины в «анти-Россию». Сейчас США разжигают конфликт, «накачивают» Украину «вооружениями и рубят на корню любые мирные инициативы».
Как подчеркнул Антонов, именно США «в полной мере несут ответственность за происходящее на Украине», так что «и восстанавливать страну должны именно» они. «Только если за разрушенные с помощью американского оружия дома еще можно заплатить, то каким образом Вашингтон оценит жизни ни в чем не повинных людей? Как США собираются рассчитываться с украинцами, которых они гонят в безрассудные лобовые штурмы в ходе сегодняшнего так называемого контрнаступления?» – заявил Антонов.
Он отметил поразительную «легкость, с которой американцы транжирят деньги на украинских подопечных», Пентагон «может позволить себе ошибиться в расчетах на несколько миллиардов долларов». При этом игнорируются проблемы беднейших стран Африки, Латинской Америки, Азии – хотя на Земле некоторые «люди гибнут от голода», США предпочитают «провоцировать третью мировую войну».
Антонов также прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ОАГ в Вашингтоне 21 июня. По словам Антонова, США «выпячивают несвойственную функционалу» ОАГ «тему кризиса евробезопасности» и, «словно наперсточник, отвлекают внимание от насущных проблем Западного полушария». В частности, посол указал на проблему контрабанды из США оружия и на необходимость повышения эффективности противодействия транснациональному наркокриминалу.
Антонов отметил, что ряды ОАГ «редеют» на фоне использования организации Вашингтоном как «проштамповщика» нужных США решений. Так, США «фабрикуют домыслы о якобы коллективном осуждении России в этой части света», пытаясь препятствовать «взаимодействию Латинской Америки с нашей страной». Как заверил Антонов, подобные «деструктивные устремления обречены на провал».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров. Как рассказал помощник президента России Владимир Мединский, Украина была близка к тому, чтобы заключить Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности в 2022 году, но Запад сорвал переговорный процесс.
Власти Крыма оценили последствия удара по Чонгарскому мосту
Советник Аксенова Крючков: Обстрел Чонгарского моста не нарушит логистику коридора в Крым
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Обстрел украинскими силами Чонгарского моста на границе Крыма и Херсонской области не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram, что в ночь на четверг был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. В настоящее время взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса, а профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна.
В свою очередь Крючков напомнил, что из Крыма в Херсонскую область можно добраться через три пункта пропуска. Два из них находятся в районе Армянска, один – в районе Джанкоя. «Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора», – написал Крючков в Telegram.
Он добавил, что в настоящее время специалисты обследуют конструкции Чонгарского моста. Выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область можно маршрут через город Армянск.
Путин: ВСУ пытаются восстановить боеспособность и боятся новых потерь
ВСУ сейчас занимаются восстановлением своей боеспособности, комбинируя новые подразделения из бригад, понесших потери, но при этом украинские войска опасаются еще больших потерь, заявил президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что ВСУ также опасаются масштабных потерь в будущем, так как это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и к утрате боеспособности армии в целом, передает ТАСС.
«На сегодняшний день мы видим, что наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить. Но благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров шансов у противника нет. Они это понимают, поэтому и встали сейчас», – сказал президент.
Ранее на ПМЭФ Путин заявил, что ВСУ не имеют успехов в ходе контрнаступления.
Российская авиация нанесла удар по «интернациональному легиону» ВСУ
Глава пресс-центра группировки ВС России «Запад» Зыбинский сообщил об авиаударе по «интернациональному легиону» ВСУ
Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес ракетно-бомбовый удар по так называемому интернациональному легиону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Ковшаровка, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.
У населенного пункта Двуречное ударом миномета «Сани» уничтожен склад боеприпасов ВСУ. В свою очередь расчет самоходных пушек «Гиацинт-С» уничтожил два украинских минометных расчета в районе населенных пунктов Кисловка и Западное. У Кисловки и Котляровки артиллерия и танки Т-72Б3 «уничтожили отделение живой силы противника на позициях и один автомобиль». При попытке ротации подразделений ВСУ у Берестового уничтожен американский БТР М113 с личным составом, передает ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что на Запорожском направлении российская артиллерия нанесла удар по живой силе националистов в районе Пятихаток и Степового, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Новоданиловки. В том же районе отражена атака ВСУ. У Степногорска уничтожены две самоходные гаубицы «Акация» ВСУ, в Преображенке и Червоной Кринице – две буксируемые гаубицы, передает РИА «Новости».
Авиация уничтожила танки, БТР, БМП, боевые бронированные машины и живую силу ВСУ у Левадного, Малой Токмачки и Жеребянки. Российские ЗРК сбили три украинских беспилотника «Фурия» и два БПЛА «Валькирия».
Чехов сообщил, что старший прапорщик Павел Иванов на Запорожском направлении спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела со стороны украинских войск – беспилотник ВСУ, корректировавший огонь, был уничтожен военными взвода под руководством прапорщика из стрелкового оружия.
На Южно-Донецком направлении нанесены удары по украинским военным, которые готовились к наступлению в районе Макаровки. В результате были уничтожены танки, боевые бронированные машины и живая сила противника. Российская авиация уничтожила танк, БМП, боевые бронированные машины и личный состав ВСУ у Нескучного, Южно-Донецкого и южнее Великой Новоселки. Сбит украинский беспилотник «Лелека».
Артиллеристы Центрального военного округа нанесли удар по скоплению украинских войск и колонне грузовых автомобилей подвоза боеприпасов на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.
Напомним, в марте сообщалось, что в так называемом интернациональном легионе Украины состоят около 1,5 тыс. членов, хотя ранее заявлялось о 20 тыс. наемниках. СМИ сообщали, что, согласно внутренним документам «легиона», есть «стагнация в вербовке».
Взрывы прогремели на Украине
В нескольких регионах Украины произошли взрывы
Взрывы произошли в Одесской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, сообщают украинские СМИ.
В частности, взрывы произошли в Кременчуге, Александрии, Харькове и Кривом Роге, передает ТАСС.
«Военкоры Русской весны» сообщают о «массированном ракетном ударе» по объектам в Кривом Роге. Данный регион – «один из районов формирования подразделений, которые затем бросают в наступление на южный фронт». Кроме того, взрывы прозвучали в Никопольском районе Днепропетровской области, где «стоят войска, через Днепр атакующие Энергодар».
Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах, прогремевших ранним утром среды, 21 июня, в трех областях страны.
Шойгу доложил Путину о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению
Шойгу на совещании с членами Совбеза доложил Путину о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению
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Украинские военные готовятся к дальнейшим наступательным действиям, но российские силы к этим шагам противника также готовятся, заявил министр обороны Сергей Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.
Президент Владимир Путин на оперативном совещании попросил Шойгу доложить о ситуации в зоне боевых действий на Украине, передает РИА «Новости».
Глава оборонного ведомства в ответ сообщил, что ВСУ понесли значительные потери в течение последних 16 суток боевых действий. «Противник снизил активность, в настоящий момент занимается перегруппировкой», – сказал Шойгу, передает ТАСС.
В то же время, по словам министра, у украинских войск сохраняются силы для наступления, несмотря на понесенные потери. «Естественно, силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника еще есть, несмотря на большое количество утрат как по технике, так и по личному составу. … Идет подготовка к дальнейшим наступательным действиям, с нашей стороны в том числе», – сказал Шойгу.
Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину об уничтожении 13 западных танков с начала контрнаступления украинских сил.
ВСУ сообщили о повреждениях после взрыва под Одессой
ВСУ сообщили о повреждениях после взрыва в Одесской области
В результате взрыва в ночь на четверг в Одесской области зафиксированы повреждения, сообщила представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.
«Есть в Одесской области ... попадание. Уточняем обстановку, пострадавших нет», – сказала она, передает ТАСС.
В то же время, по словам Гуменюк, «ничего критического» не произошло.
В ночь на четверг в десяти областях Украины звучали сирены воздушной тревоги. Сообщалось о взрывах в Одесской области.
Сенаторы: Россия ответит Киеву на удар ВСУ по Чонгарскому мосту
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Ракетный удар по территории России в День памяти и скорби лишь подтверждает сущность властей Украины. Произошедшее почти никак не сказывается на логистике ВС РФ, но временно затруднит жизнь мирного населения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали сенаторы Ольга Ковитиди и Сергей Цеков. Ранее Украина обстреляла Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область.
«Нанесение удара по Чонгарскому мосту в День памяти и скорби подтверждает сущность действующей украинской власти. Фактически это осквернение памяти погибших и еще одно доказательство верности решения президента РФ начать СВО», – сказала член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди.
«Еще больше усугубляет ситуацию то, что удар был нанесен британскими ракетами, боеприпасами страны, которая являлась нашим союзником в ходе Второй мировой войны. И сегодня именно их снаряды обстреливают российскую территорию», – подчеркивает она.
«Текущая ситуация спровоцирована Вашингтоном. Мы должны дать этим действиям адекватную военно-политическую оценку. Необходимо, чтобы отреагировали все члены бывшей антигитлеровской коалиции. Я уверена, что там еще существуют политические силы, которые выступают против войны и неонацизма», – акцентирует политик.
«Что касается повреждения моста, местные власти предпринимают все возможное для устранения последствий удара. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время и займут несколько дней. Кроме того, уже сейчас организовано движение транспорта по альтернативным маршрутам», – отмечает Ковитиди.
«ВСУ пытаются делать все возможное для того, чтобы усложнить жизнь гражданскому населению и Российской армии. В частности, Украина старается отрезать логистические пути в Запорожскую и Херсонскую области из Крыма. Но снабжение данных регионов осуществляется в том числе по сухопутному коридору, поэтому планы противника обречены на провал», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, представитель Крыма.
«Логистика наших вооруженных сил в результате этого обстрела практически не пострадает, так как существуют и другие пути доставки грузов. Тем не менее повреждение моста может существенно повлиять на возможности передвижения гражданского населения. То есть удар был нанесен по комфорту мирных жителей», – подчеркнул собеседник.
«Сейчас транспортные потоки будут перенаправлены на Армянск и Чаплинку. Одновременно с этим наши военные максимально оперативно восстановят мост для возобновления движения по нему. Кроме того, я думаю, будут построены новые переправы, чтобы армия РФ получила дополнительные пути сообщения», – резюмирует Цеков.
Ранее ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. В результате было повреждено дорожное покрытие. Местные власти оперативно организовали движение транспорта по резервному маршруту.
Позднее в четверг на Чонгарском мосту нашли осколки с французской маркировкой. Как сообщил представитель военного управления Следственного комитета России по Объединенной группировке войск, удар был нанесен предположительно ракетами Storm Shadow.
Власти Херсонской области заявили, что мостовые переходы отремонтируют за короткий срок. «Уже сейчас сюда направлены из России, из Ростовской области специалисты. Я уже сам как инженер-строитель вижу, что здесь через несколько дней будет восстановлено движение», – цитирует врио губернатора Владимира Сальдо издание ТАСС.
Также Владимир Сальдо назвал символичным, что ВСУ открыли огонь по мостам, которые соединяют Крым и Херсонскую область, именно утром 22 июня – в день начала Великой Отечественной войны. Тем самым офис Зеленского показывает свою историческую преемственность с нацистской Германией.
Власти Крыма заявили, что обстрел украинскими силами Чонгарского моста не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков напомнил, что в Херсонскую область можно добраться через три пункта пропуска, и остановка работы одного из них не может существенно повлиять на движение людей и грузов.
Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской бронетехники «Аллигаторами»
Уничтожение украинской бронетехники на Запорожском направлении разведывательно-ударными вертолетами Ка-52 «Аллигатор» показало Министерство обороны России.
Экипажи ударных Ка-52 уничтожили бронемашины ВСУ, с помощью этой техники украинские военные пытались атаковать и доставлять своих боевиков в район спешивания, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В ролике записаны две реплики пилотов, сообщивших о прямом попадании в бронетехнику ВСУ. «Аллигаторы» в ролике уничтожили две бронемашины.
Ранее Минобороны также показывало уничтожение двух украинских танков вертолетом «Аллигатор».
Военный эксперт: ВСУ тщательно спланировали атаку на мосты вблизи Чонгара
Военный эксперт Леонков: ВСУ планировали удары по мостам и тщательно к ним готовились
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При планировании ударов высокоточными ракетами ВСУ используют данные западной разведки об уязвимостях в нашей системе ПВО. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по мостам на границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.
«Разрушение мостов – это нарушение транспортной логистики и разрыв маршрутов, по которым связывается материковая часть с полуостровом. Совершенно очевидно, что этот удар тщательно планировался и был нанесен высокоточным оружием», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.
«Я убежден, что такого рода теракты мы будем наблюдать еще не раз. Украинские власти намеренно провоцируют нас на жесткие и неадекватные ответные действия. Однако военное и политическое руководство России не поддается на такие провокации», – отметил он.
«Судя по кадрам разрушений, мост удастся восстановить достаточно быстро. Инженерные войска имеют большой опыт работы в таких условиях. В новых регионах они сейчас занимаются восстановлением дорог, мостов и других объектов. Я напомню, что противник наносил сильнейшие удары высокоточными ракетами HIMARS по Антоновскому мосту в Херсонской области, большую часть последствий мы устраняли очень оперативно», – рассуждает собеседник.
«ВСУ бьют исподтишка. Они получают разведданные при помощи западных спутников, видят бреши в нашей системе противовоздушной обороны и наносят высокоточные удары. Работать по вспышкам, то есть прикрывая эти уязвимости постфактум, недостаточно эффективный метод. В связи с этим нам надо активнее наносить удары по группировке противника, истощая его резервы и запасы», – заключил эксперт.
Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо отметил, что украинские власти «хотят запугать херсонцев, посеять панику среди населения, но у них этого сделать не получится». «Мосты мы ремонтировать умеем быстро: проезд машин будет восстановлен в самом скором времени», – подчеркнул врио губернатора.
Он сообщил, что, по предварительной информации, для удара по мостам использовались английские ракеты Storm Shadow. Повреждено дорожное покрытие, жертв нет. Сальдо добавил, что «временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту» между Херсонской областью и Крымом.
Это уже не первая попытка ВСУ разрушить российские мосты. Так, в результате теракта 8 октября 2022 года на Крымском мосту, когда был подорван грузовик, обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. А уже в мае на Украине пообещали нанести удар по Крымскому мосту западными ракетами Storm Shadow.
Мединский: Украина была близка к мирному договору в 2022 году
Мединский: Украина была близка к мирному договору в 2022 году, но Запад сорвал его
Украина была близка к тому, чтобы заключить Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности в 2022 году, но Запад сорвал переговорный процесс, заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский во время рабочей поездки в Екатеринбург.
По его словам, на переговорах в Стамбуле в прошлом году Россия на деле была готова к мирному решению, также к такому решению был близок и Киев, но кураторов Украины на Западе это не устроило, передает ТАСС.
Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров.
Днепр вернулся в свои берега ниже Каховской ГЭС
Сальдо сообщил о возвращении Днепра в свои берега ниже Каховской ГЭС
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Ниже Каховской ГЭС, разрушенной в результате украинских ударов, Днепр вошел в свои берега, но нижнее течение реки находится в состоянии экологической катастрофы, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Как сообщил Сальдо, в населенных пунктах, «где вода стояла, все те дома, жилые и хозяйственные постройки, то, что связано с жизнью человека, пришло в негодность». Он также рассказал, что «нижняя часть Херсона, та, что на острове находится, она затоплена», в том числе дом самого Сальдо на Карантинном острове.
Сальдо подчеркнул, что Украина, разрушив плотину Каховской ГЭС, навредила в том числе и своей Днепропетровской области, и правобережной части Херсонской области, которая сейчас также удерживается украинскими войсками, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Таврию».
Кроме того, по его словам, «нижняя часть Днепра находится сейчас в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые, не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше ее несут». «Все, что сейчас есть в реке Днепр, оно попадает в воду и выносится в Черное море, а дальше по течению идет в сторону Одессы, Румынии, Болгарии», – сказал Сальдо, добавив, что «там тоже возможны экологические серьезные неприятности, связанные с заражением воды».
Сальдо заявил, что Херсонская область чувствует поддержку всей России, «помощь идет со всей страны».
По словам губернатора, «рука человека и его голова, который отдал приказ добить Каховскую ГЭС, обагрены кровью на тысячу лет вперед, за это придется ответить». Он полагает решение разрушить ГЭС сознательным. Также Сальдо заявил, что украинскими войсками управляют из Великобритании, которая желает «снова возродить колониальную систему всего мира». Сальдо подчеркнул, что возможное наступление вооруженных сил Украины в Херсонской области обречено на провал.
Напомним, число погибших после прорыва Каховской ГЭС и масштабного подтопления земель в Херсонской области возросло до 41 человека. По предварительным подсчетам, ущерб инфраструктуре Херсонской области из-за теракта на Каховской ГЭС оценивается в 11,5 млрд рублей.