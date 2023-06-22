Киев собрался остановить транзит российского газа с 2025 года

Financial Times: Украина рассчитывает прекратить транзит российского газа с 2025 года

Москва и Киев вряд ли смогут договориться о продлении контракта на транзит российского газа, действие которого истекает в конце 2024 года, поэтому Украина «готовит системы к сокращению поставок», заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Так, в интервью Financial Times Галущенко заявил, что не может представить продление договора о транзите российского газа на двусторонней основе.



При этом украинский министр выразил мнение, что Европа успеет подготовиться к замедлению поставок. Вместе с тем он не исключил, что европейские политики захотят пересмотреть договор от 2019 года.

По данным издания, на транзит через Украину приходится 5% европейского импорта газа. По данным консалтинговой компании ICIS, на этот маршрут приходится почти 50% импорта газа Австрии и 95% импорта Словакии, пишет «Коммерсант».

Ранее российский президент Владимир Путин отмечал, что Украина называет Россию агрессором, но «благополучно кассирует деньги» за транзит российского газа.

Тем временем немецкий министр по делам экономики и защиты климата страны Роберт Хабек заявил, что остановка соглашения транзита газа в Европу между Россией и Украиной грозит существенным снижением производственных мощностей в ФРГ.